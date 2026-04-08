भारत में बिकने वाले यह हैं 5 सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर अब केवल कम बजट वाले और रोजमर्रा के आवागमन तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. आज बाजार में व्यावहारिक शहरी आवागमन के लिए बने स्कूटरों से लेकर उच्च-प्रदर्शन वाले, तकनीक से लैस ऐसे स्कूटर शामिल हैं जो क्षमता और कीमत दोनों में मोटरसाइकिलों को टक्कर देते हैं.

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इस सूची के लिए, हमने भारत में बिकने वाले पांच सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटरों को शामिल किया है. कृपया ध्यान दें कि इस लेख में केवल इन मॉडलों की एक्स-शोरूम कीमतों पर ही विचार किया गया है.

BMW मोटरराड CE 04

कीमत - रु.15.25 लाख

CE 04 बीएमडब्ल्यू का प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर है और अपने भविष्यवादी डिजाइन और प्रीमियम स्थिति के कारण अलग पहचान रखता है. कम ऊंचाई पर स्थित बैटरी लेआउट के साथ बना, यह कम गुरुत्वाकर्षण केंद्र और दमदार शहरी प्रदर्शन के साथ एक अनूठा राइडिंग अनुभव देता है.

इसमें लिक्विड-कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो 42 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 62 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करती है. कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 130 किमी (WMTC) है और यह तेजी से रफ्तार पकड़ती है (0-50 किमी प्रति घंटा सिर्फ 2.6 सेकंड में). इसमें 10.25 इंच का टीएफटी डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स, एबीएस प्रो और फास्ट चार्जिंग क्षमता जैसी प्रमुख खासियतें हैं, जो इसे एक उच्च स्तरीय शहरी परिवहन समाधान के रूप में स्थापित करती हैं.

BMW मोटरराड CE 02

कीमत - 4.50 लाख

कम्यूटर स्कूटर के रूप में पेश किया गया CE 02, BMW का अधिक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे विशेष रूप से शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह कॉम्पैक्ट आकार, खास डिज़ाइन और उपयोग में आसानी पर केंद्रित है.

इसमें 15 बीएचपी तक की अधिकतम ताकत और 108 किमी तक की रेंज वाला इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन है. इसका वजन हल्का है (142 किलोग्राम). इसकी प्रमुख खासियतों में कई राइडिंग मोड (फ्लो, सर्फ, फ्लैश), कीलेस राइड, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और रिवर्स असिस्ट शामिल हैं, जो इसे एक अत्याधुनिक सिटी स्कूटर बनाते हैं.

टीवीएस X

कीमत - रु.2.64 लाख

टीवीएस X प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो परफॉर्मेंस और एडवांस्ड कनेक्टिविटी का बेहतरीन मेल है. इसका एल्युमिनियम फ्रेम और आकर्षक डिज़ाइन इसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बीच एक अलग पहचान देता है.

इसमें 4.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी लगी है और 11 किलोवाट की अधिकतम ताकत वाली इलेक्ट्रिक मोटर है. कंपनी का दावा है कि यह लगभग 140 किलोमीटर तक की रेंज देता है, साथ ही इसमें दमदार एक्सिलरेशन और उच्च गति की क्षमता भी है. इसकी प्रमुख खासियतों में 10.2 इंच का टिल्टिंग टीएफटी डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स, नेविगेशन, इंफोटेनमेंट फंक्शन और कीलेस ऑपरेशन शामिल हैं, जो इसे भारत के सबसे तकनीकी रूप से एडवांस स्कूटरों में से एक बनाते हैं.

एथर 450 एपेक्स

कीमत रु.1.90 लाख

450 एपेक्स, एथर का अब तक का सबसे परफॉर्मेंस-केंद्रित स्कूटर है, जिसे ब्रांड की लाइनअप का जश्न मनाने के लिए एक सीमित-वैरिएंट मॉडल के रूप में बनाया गया है. इसमें एथर का जाना-पहचाना डिज़ाइन तो बरकरार है ही, साथ ही इसमें और भी आक्रामक परफॉर्मेंस का तड़का भी लगाया गया है.

यह स्कूटर 100 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 2.9 सेकंड में 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और 157 किमी की IDC रेंज पैदा करता है. इसमें वार्प+ मोड, गूगल मैप्स नेविगेशन, एडवांस डैशबोर्ड इंटरफेस और एथरस्टैक सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे आकर्षक इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बनाती हैं.

सुजुकी ई-एक्सेस

कीमत रु.1.88 लाख

ई-एक्सेस के साथ सुजुकी ने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में कदम रखा है, जो विश्वसनीयता और रोजमर्रा की उपयोगिता पर ब्रांड के फोकस को आगे बढ़ाता है. इसे परिचित स्कूटर एर्गोनॉमिक्स के साथ एक व्यावहारिक शहरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है.

इस स्कूटर में कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, आगे डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स के साथ-साथ आरामदायक राइडिंग सेटअप दिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य परफॉर्मेंस के बजाय उपयोग में आसानी और शहरी आवागमन को सुविधाजनक बनाना है, जो इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक बेहतरीन विकल्प बनाता है.

निर्णय

यह सूची स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाज़ार कितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है. एथर 450 एपेक्स जैसे किफायती और परफॉर्मेंस-केंद्रित मॉडलों से लेकर बीएमडब्ल्यू CE 04 जैसे अति-प्रीमियम मॉडलों तक, यह सेगमेंट अब ग्राहकों की एक विस्तृत कैटेगरी की ज़रूरतों को पूरा करता है.

जैसे-जैसे तकनीक में सुधार होता है और अधिक निर्माता इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इस विविधता के और भी बढ़ने की उम्मीद है - जिससे खरीदारों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के तरीकों में पहले से कहीं अधिक विकल्प मिलेंगे.