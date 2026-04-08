भारत में बिकने वाले यह हैं 5 सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 8, 2026
हाइलाइट्स
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर अब केवल कम बजट वाले और रोजमर्रा के आवागमन तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. आज बाजार में व्यावहारिक शहरी आवागमन के लिए बने स्कूटरों से लेकर उच्च-प्रदर्शन वाले, तकनीक से लैस ऐसे स्कूटर शामिल हैं जो क्षमता और कीमत दोनों में मोटरसाइकिलों को टक्कर देते हैं.
यह भी पढ़ें: ओरिजिनल सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट EX, 2026 बर्गमैन स्ट्रीट के साथ बिक्री के लिए रहेगी उपलब्ध
इस सूची के लिए, हमने भारत में बिकने वाले पांच सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटरों को शामिल किया है. कृपया ध्यान दें कि इस लेख में केवल इन मॉडलों की एक्स-शोरूम कीमतों पर ही विचार किया गया है.
BMW मोटरराड CE 04
कीमत - रु.15.25 लाख
CE 04 बीएमडब्ल्यू का प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर है और अपने भविष्यवादी डिजाइन और प्रीमियम स्थिति के कारण अलग पहचान रखता है. कम ऊंचाई पर स्थित बैटरी लेआउट के साथ बना, यह कम गुरुत्वाकर्षण केंद्र और दमदार शहरी प्रदर्शन के साथ एक अनूठा राइडिंग अनुभव देता है.
इसमें लिक्विड-कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो 42 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 62 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करती है. कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 130 किमी (WMTC) है और यह तेजी से रफ्तार पकड़ती है (0-50 किमी प्रति घंटा सिर्फ 2.6 सेकंड में). इसमें 10.25 इंच का टीएफटी डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स, एबीएस प्रो और फास्ट चार्जिंग क्षमता जैसी प्रमुख खासियतें हैं, जो इसे एक उच्च स्तरीय शहरी परिवहन समाधान के रूप में स्थापित करती हैं.
BMW मोटरराड CE 02
कीमत - 4.50 लाख
कम्यूटर स्कूटर के रूप में पेश किया गया CE 02, BMW का अधिक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे विशेष रूप से शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह कॉम्पैक्ट आकार, खास डिज़ाइन और उपयोग में आसानी पर केंद्रित है.
इसमें 15 बीएचपी तक की अधिकतम ताकत और 108 किमी तक की रेंज वाला इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन है. इसका वजन हल्का है (142 किलोग्राम). इसकी प्रमुख खासियतों में कई राइडिंग मोड (फ्लो, सर्फ, फ्लैश), कीलेस राइड, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और रिवर्स असिस्ट शामिल हैं, जो इसे एक अत्याधुनिक सिटी स्कूटर बनाते हैं.
टीवीएस X
कीमत - रु.2.64 लाख
टीवीएस X प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो परफॉर्मेंस और एडवांस्ड कनेक्टिविटी का बेहतरीन मेल है. इसका एल्युमिनियम फ्रेम और आकर्षक डिज़ाइन इसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बीच एक अलग पहचान देता है.
इसमें 4.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी लगी है और 11 किलोवाट की अधिकतम ताकत वाली इलेक्ट्रिक मोटर है. कंपनी का दावा है कि यह लगभग 140 किलोमीटर तक की रेंज देता है, साथ ही इसमें दमदार एक्सिलरेशन और उच्च गति की क्षमता भी है. इसकी प्रमुख खासियतों में 10.2 इंच का टिल्टिंग टीएफटी डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स, नेविगेशन, इंफोटेनमेंट फंक्शन और कीलेस ऑपरेशन शामिल हैं, जो इसे भारत के सबसे तकनीकी रूप से एडवांस स्कूटरों में से एक बनाते हैं.
एथर 450 एपेक्स
कीमत रु.1.90 लाख
450 एपेक्स, एथर का अब तक का सबसे परफॉर्मेंस-केंद्रित स्कूटर है, जिसे ब्रांड की लाइनअप का जश्न मनाने के लिए एक सीमित-वैरिएंट मॉडल के रूप में बनाया गया है. इसमें एथर का जाना-पहचाना डिज़ाइन तो बरकरार है ही, साथ ही इसमें और भी आक्रामक परफॉर्मेंस का तड़का भी लगाया गया है.
यह स्कूटर 100 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 2.9 सेकंड में 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और 157 किमी की IDC रेंज पैदा करता है. इसमें वार्प+ मोड, गूगल मैप्स नेविगेशन, एडवांस डैशबोर्ड इंटरफेस और एथरस्टैक सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे आकर्षक इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बनाती हैं.
सुजुकी ई-एक्सेस
कीमत रु.1.88 लाख
ई-एक्सेस के साथ सुजुकी ने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में कदम रखा है, जो विश्वसनीयता और रोजमर्रा की उपयोगिता पर ब्रांड के फोकस को आगे बढ़ाता है. इसे परिचित स्कूटर एर्गोनॉमिक्स के साथ एक व्यावहारिक शहरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है.
इस स्कूटर में कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, आगे डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स के साथ-साथ आरामदायक राइडिंग सेटअप दिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य परफॉर्मेंस के बजाय उपयोग में आसानी और शहरी आवागमन को सुविधाजनक बनाना है, जो इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक बेहतरीन विकल्प बनाता है.
निर्णय
यह सूची स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाज़ार कितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है. एथर 450 एपेक्स जैसे किफायती और परफॉर्मेंस-केंद्रित मॉडलों से लेकर बीएमडब्ल्यू CE 04 जैसे अति-प्रीमियम मॉडलों तक, यह सेगमेंट अब ग्राहकों की एक विस्तृत कैटेगरी की ज़रूरतों को पूरा करता है.
जैसे-जैसे तकनीक में सुधार होता है और अधिक निर्माता इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इस विविधता के और भी बढ़ने की उम्मीद है - जिससे खरीदारों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के तरीकों में पहले से कहीं अधिक विकल्प मिलेंगे.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 23.25 - 28.9 लाख
- बीएमडब्ल्यू जी 310 आरआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.81 - 2.99 लाख
- बीएमडब्ल्यू एस 1000 एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 18एक्स-शोरूम कीमत₹ 22.45 - 27.07 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 आरटीएक्स-शोरूम कीमत₹ 26.66 लाख
- बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटीएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.55 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 बीएक्स-शोरूम कीमत₹ 35.62 - 37.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.75 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 जीटीएलएक्स-शोरूम कीमत₹ 35.62 - 37.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 55.26 - 62.03 लाख
- बीएमडब्ल्यू के 1600 ग्रैंड अमेरिकाएक्स-शोरूम कीमत₹ 37.22 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1250 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.33 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 33.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू एम 1000 एक्सआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.63 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 17 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 23.25 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 25.75 लाख
- बीएमडब्ल्यू एफ900 जीएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू आर 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 34.73 लाख
- बीएमडब्ल्यू R12एक्स-शोरूम कीमत₹ 21.75 लाख
- बीएमडब्ल्यू R12 nineTएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.75 लाख
- बीएमडब्ल्यू सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.25 लाख
- बीएमडब्ल्यू सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटी 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.83 लाख
अपकमिंग कार्स
- फॉक्सवैगन टाइगनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 9, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 15, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स