नई TFT स्क्रीन के साथ टेस्टिंग के दौरान दिखी ट्रायम्फ Thruxton 400, जल्द लॉन्च होने की उम्मीद
- 4-इंच के TFT डिस्प्ले में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और फुल-मैप नेविगेशन की सुविधा है
- नए स्विचगियर में बाईं तरफ एक फोर-वे पैड और क्रूज़ कंट्रोल टॉगल दिया गया है
- इसमें 349cc का इंजन पहले जैसा ही रहेगा
नई ट्रायम्फ Bonneville T40 के आने के बाद इसका TFT डिस्प्ले Thruxton 400 को भी जल्दी मिलने वाला है. टेस्टिंग के दौरान बाइक का एक मॉडल देखा गया है, जिसमें यह गोल स्क्रीन और नए बटन लगे हुए हैं. 4-इंच का यह गोल TFT डिस्प्ले मौजूदा Thruxton 400 के सेमी-डिजिटल क्लस्टर की तुलना में, ज़्यादा फीचर्स देता है. इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और फुल-मैप नेविगेशन के साथ-साथ फोन कॉल, म्यूज़िक कंट्रोल, रूट प्लानिंग और कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले विजेट्स शामिल हैं.
नए डिस्प्ले के हिसाब से बटनों को भी अपडेट किया गया है. बाईं तरफ, मेन्यू ब्राउज़ करने के लिए एक फोर-वे पैड दिया गया है, और इसके ऊपर क्रूज़ कंट्रोल टॉगल मौजूद हैं. दाईं तरफ इंजन किल स्विच है, जबकि हज़ार्ड लाइट स्विच को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है. इसके अलावा, इसमें एक अलग 'मोड' बटन भी दिया गया है. TFT डिस्प्ले के अलावा, नई Thruxton 400 में कुछ अन्य फीटर्स भी मिल सकते हैं जो Bonneville T40 में दिए गए हैं. इनमें लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी एक्सीलरेशन वॉर्निंग और अपने आप बंद होने वाले टर्न इंडिकेटर्स शामिल हैं.
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इंजन में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. Thruxton 400 में 349cc का इंजन ही लगा रहेगा, जो 39.4 bhp और 32 Nm टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलना जारी रहेगा, जबकि मौजूदा फीचर्स जैसे कि स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, टॉर्क-असिस्ट क्लच और USB-C चार्जिंग पोर्ट के भी इसमें बने रहने की उम्मीद है. मौजूदा ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 की एक्स-शोरूम कीमत रु 2.76 लाख है. TFT वाले वर्ज़न की कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और इसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है.
स्पाई तस्वीरें - रशलैन (Rushlane)
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