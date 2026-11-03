EICMA 2026 में टीवीएस अपाचे RTR 125 से पर्दा उठाया गया
- RTR 125 में 125 cc, फोर-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन है
- 9,000 rpm पर 14.7 bhp की ताकत और 7,000 rpm पर 12 Nm का टॉर्क पैदा करता है
- फुल मैप मिररिंग के साथ 5-इंच TFT, KYB सस्पेंशन, बायब्रे (ByBre) ब्रेक्स
टीवीेएस मोटर कंपनी ने EICMA 2026 की शुरुआत अपनी अब तक की सबसे स्पोर्टी 125 cc नेकेड बाइक, नई TVS अपाचे RTR 125 को पेश करके की है. शानदार बॉडीवर्क, आक्रामक लुक, नकल गार्ड के साथ फ्लैट हैंडलबार और स्प्लिट-सीट सेटअप वाली अपाचे RTR 125, इस समय मार्केट में मौजूद सबसे स्पोर्टी और दमदार दिखने वाली 125 cc मोटरसाइकिलों में से एक है.
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RTR 125 में 125 cc का, चार-वाल्व वाला, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 9,000 rpm पर 14.7 bhp की ताकत और 7,000 rpm पर 12 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. RTR 125 में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, और इसे कास्ट स्विंगआर्म के साथ स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है.
अपाचे RTR 125 में KYB सस्पेंशन और डुअल-चैनल ABS के साथ बायब्रे (ByBre) ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. इस बाइक में फुल-स्क्रीन मैप मिररिंग के साथ 5-इंच की TFT स्क्रीन है और इसमें खास राइड मोड भी दिए गए हैं.
टीवीएस मोटर कंपनी के अनुसार, नई अपाचे RTR 125 को यूरोपीय बाज़ारों के लिए बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे भारत में लॉन्च करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
इसमें मिलने वाली तकनीक और फीचर्स - जैसे कि 4-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन, डुअल-चैनल ABS और फुल मैप मिररिंग फंक्शन - को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि भारत में लॉन्च होने पर RTR 125 की कीमत थोड़ी ज्यादा होगी.
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल
- टीवीएस
रोनिनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.29 - 1.62 लाख
- टीवीएस
एक्सएल 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 48,250 - 61,860
- टीवीएस
अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.66 - 2.88 लाख
- टीवीएस
रेडोंएक्स-शोरूम प्राइस₹ 58,850 - 80,600
- टीवीएस
अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.14 - 1.28 लाख
- टीवीएस
एंटोर्क 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 83,850 - 1.02 लाख
- टीवीएस
रेडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84,460 - 1.03 लाख
- टीवीएस
जुपिटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,125 - 89,825
- टीवीएस
स्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 59,100 - 59,950
- टीवीएस
आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.41 लाख
- टीवीएस
स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,500 - 75,200
- टीवीएस
अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.27 लाख
- टीवीएस
जुपिटर 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 81,700 - 89,935
- टीवीएस
स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 71,350 - 77,650
- टीवीएस
आईक्यूबएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.75 लाख
- टीवीएस
आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.37 - 1.5 लाख
- टीवीएस
आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.25 - 2.9 लाख
- टीवीएस
अपाचे आरटीएक्स 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2 - 2.39 लाख
- टीवीएस
एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.12 - 1.21 लाख
- टीवीएस
ऑर्बिटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.04 - 1.15 लाख
- टीवीएस
एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.66 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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