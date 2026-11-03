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EICMA 2026 में टीवीएस अपाचे RTR 125 से पर्दा उठाया गया

ऋषभ परमार
last published date : 3 November 2026, 16:22 IST
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EICMA 2026 में टीवीएस अपाचे RTR 125 से पर्दा उठाया गया
हाइलाइट्स
  • RTR 125 में 125 cc, फोर-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन है
  • 9,000 rpm पर 14.7 bhp की ताकत और 7,000 rpm पर 12 Nm का टॉर्क पैदा करता है
  • फुल मैप मिररिंग के साथ 5-इंच TFT, KYB सस्पेंशन, बायब्रे (ByBre) ब्रेक्स

टीवीेएस मोटर कंपनी ने EICMA 2026 की शुरुआत अपनी अब तक की सबसे स्पोर्टी 125 cc नेकेड बाइक, नई TVS अपाचे RTR 125 को पेश करके की है. शानदार बॉडीवर्क, आक्रामक लुक, नकल गार्ड के साथ फ्लैट हैंडलबार और स्प्लिट-सीट सेटअप वाली अपाचे RTR 125, इस समय मार्केट में मौजूद सबसे स्पोर्टी और दमदार दिखने वाली 125 cc मोटरसाइकिलों में से एक है.

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TVS Apache RTR 125 m8

RTR 125 में 125 cc का, चार-वाल्व वाला, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 9,000 rpm पर 14.7 bhp की ताकत और 7,000 rpm पर 12 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. RTR 125 में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, और इसे कास्ट स्विंगआर्म के साथ स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है.

TVS Apache RTR 125 m7

अपाचे RTR 125 में KYB सस्पेंशन और डुअल-चैनल ABS के साथ बायब्रे (ByBre) ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. इस बाइक में फुल-स्क्रीन मैप मिररिंग के साथ 5-इंच की TFT स्क्रीन है और इसमें खास राइड मोड भी दिए गए हैं.

TVS Apache RTR 125 m4

टीवीएस मोटर कंपनी के अनुसार, नई अपाचे RTR 125 को यूरोपीय बाज़ारों के लिए बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे भारत में लॉन्च करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

TVS Apache RTR 125 m9

इसमें मिलने वाली तकनीक और फीचर्स - जैसे कि 4-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन, डुअल-चैनल ABS और फुल मैप मिररिंग फंक्शन - को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि भारत में लॉन्च होने पर RTR 125 की कीमत थोड़ी ज्यादा होगी.

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