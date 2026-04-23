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भारत में वेस्पा के 80 साल पूरे होने पर कंपनी ने लॉन्च किया वेस्पा टेक 80th स्कूटर

वेस्पा टेक की 80वीं वर्षगांठ वाला वैरिएंट भारत में 125cc और 150cc में लॉन्च किया गया है. इस खास एनिवर्सरी एडिशन में रेट्रो स्टाइलिंग, वर्डे पेस्टेलो पेंट और स्मृति चिन्ह के रूप में कई खासियतें शामिल हैं. कीमत की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 23, 2026

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हाइलाइट्स

  • ब्रांड की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत में वेस्पा टेक 80वीं लॉन्च किया गया है
  • यह 125cc और 150cc वेरिएंट में रेट्रो-प्रेरित वर्डे पेस्टेलो पेंट के साथ उपलब्ध है
  • इसमें स्पेशल बैजिंग, विरासत से प्रेरित पहिए और प्रीमियम डिटेलिंग दी गई हैं

वेस्पा अपने प्रतिष्ठित नाम के 80 साल पूरे होने का जश्न भारत के लिए एक स्पेशल एडिशन 'वेस्पा टेक 80th' के साथ मना रहा है. यह नया एनिवर्सरी एडिशन,125cc और 150cc दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा, जिसमें क्लासिक वेस्पा डिज़ाइन को मौजूदा लाइन-अप के नए जेनरेशन के स्कूटरों के साथ मिलाया गया है. इसकी केवल 100 यूनिट ही बनाई जाएंगी और इन्हें मोटोप्लेक्स और देश भर के चुनिंदा आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: वेस्पा ऑफिसिना 8 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.34 लाख

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टेक 80th का मुख्य आकर्षण एक नया वर्डे पेस्टेलो पेंट शेड है, जो 1940 के दशक के शुरुआती वेस्पा मॉडलों से प्रेरित है. कहा जाता है कि यह पेस्टल ग्रीन रंग ऐतिहासिक अभिलेखागार से प्राप्त पहले सिंगल-कलर वेस्पा मॉडलों में से एक की याद दिलाता है. बॉडी-कलर की डिटेलिंग कई पार्ट्स तक फैली हुई है, जिनमें शील्ड ट्रिम, मिरर, पैसेंजर ग्रैब हैंडल, स्विचगियर सराउंड और फ्रंट सस्पेंशन लिंकेज शामिल हैं. वेस्पा के अनुसार, चमकदार बॉडी पैनल को सैटिन-फिनिश एक्सेंट के साथ जोड़ा गया है ताकि इसे एक 'क्लीनर प्रीमियम लुक' मिल सके.

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सीट, हैंडल ग्रिप्स और फ्लोरबोर्ड इंसर्ट्स पर गहरे हरे रंग के कंट्रास्ट टच भी देखने को मिलते हैं. और हां, सीट पर खास सिलाई भी की गई है. एक और खास बात है पहियों का डिज़ाइन, जो 1946 के मूल वेस्पा 98 से प्रेरित है. रिम्स को मैचिंग वर्डे पेस्टेलो रंग में डायमंड-कट चैनल्स के साथ तैयार किया गया है.

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इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, स्कूटर के आगे के हिस्से पर 80th एनिवर्सरी का बैज लगाया गया है, जबकि पीछे की तरफ '80 इयर्स ऑफ वेस्पा एस्ट. 1946' का बैज लगा है. वेस्पा का कहना है कि टेक 80th एनिवर्री एडिशन उन ग्राहकों के लिए है जो स्कूटर को रोजमर्रा के परिवहन से कहीं अधिक मानते हैं. यह मॉडल को स्टाइल, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है, और सच कहें तो, वेस्पा पिछले 8 दशकों से खुद को इसी तरह से पेश करता आ रहा है.

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