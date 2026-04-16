वॉल्वो कार्स इंडिया 1 मई से कीमतों में 1 लाख तक की करेगी बढ़ोतरी

वॉल्वो कार्स इंडिया ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसमें रु.1 लाख तक की वृद्धि 1 मई, 2026 से प्रभावी होगी.

कंपनी का कहना है कि वैश्विक सप्लाई चेन में लगातार व्यवधान और विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव के कारण लागत में यह बदलाव किया जा रहा है, जिससे कुल लागत प्रभावित हुई है. वॉल्वो ने आगे कहा कि अपने मॉडलों से जुड़े सुरक्षा और लग्ज़री मानकों को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है.

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हालांकि मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यह बढ़ोतरी वॉल्वो द्वारा भारत में वर्तमान में बेचे जा रहे सभी चार मॉडलों पर लागू होगी. इनमें EX30 (रु.41 लाख), EC40 (रु.59 लाख), XC60 (रु.68.90 लाख) और XC90 (रु.97.80 लाख) शामिल हैं (सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

कार निर्माता कंपनी ने यह भी कहा है कि यदि वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां जारी रहती हैं, तो निकट भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है.

यह घोषणा ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज जैसी अन्य लग्जरी कार निर्माताओं द्वारा अप्रैल 2026 में अपने पूरे पोर्टफोलियो में कीमतों में वृद्धि करने के कुछ ही समय बाद आई है.