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वॉल्वो कार्स इंडिया 1 मई से कीमतों में 1 लाख तक की करेगी बढ़ोतरी

वॉल्वो ने सप्लाई चेन संबंधी समस्याओं और विदेशी मुद्रा के प्रभाव को मूल्य वृद्धि का कारण बताया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 16, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • वॉल्वो की सभी कारों की कीमतों में रु.1 लाख तक की बढ़ोतरी होगी
  • यह बढ़ोतरी 1 मई, 2026 से सभी मॉडलों पर लागू होगी
  • वॉल्वो ने ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज के साथ हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है

वॉल्वो कार्स इंडिया ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसमें रु.1 लाख तक की वृद्धि 1 मई, 2026 से प्रभावी होगी.

 

कंपनी का कहना है कि वैश्विक सप्लाई चेन में लगातार व्यवधान और विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव के कारण लागत में यह बदलाव किया जा रहा है, जिससे कुल लागत प्रभावित हुई है. वॉल्वो ने आगे कहा कि अपने मॉडलों से जुड़े सुरक्षा और लग्ज़री मानकों को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है.

 

यह भी पढ़ें: वॉल्वो EX60 हुई से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज पर 810 किमी की रेंज के साथ मिलेगी 10 मिनट में फास्ट चार्जिंग की क्षमता

2025 Volvo EX 30 m1

हालांकि मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यह बढ़ोतरी वॉल्वो द्वारा भारत में वर्तमान में बेचे जा रहे सभी चार मॉडलों पर लागू होगी. इनमें EX30 (रु.41 लाख), EC40 (रु.59 लाख), XC60 (रु.68.90 लाख) और XC90 (रु.97.80 लाख) शामिल हैं (सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

 

कार निर्माता कंपनी ने यह भी कहा है कि यदि वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां जारी रहती हैं, तो निकट भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है.

Volvo XC 90 Monsoon LEAD

यह घोषणा ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज जैसी अन्य लग्जरी कार निर्माताओं द्वारा अप्रैल 2026 में अपने पूरे पोर्टफोलियो में कीमतों में वृद्धि करने के कुछ ही समय बाद आई है.

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