फोक्सवैगन समूह ने बुगाटी से नाता तोड़ा: पोर्श बुगाटी-Rimac में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी

पोर्श ने बुगाटी-रिमाक संयुक्त उद्यम के साथ-साथ Rimac समूह में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने पर सहमति जताई है. 24 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी 2026 के अंत तक अपनी हिस्सेदारी वेंचर कैपिटल फर्मों और निजी निवेशकों के एक संघ को बेच देगी. इस कदम के साथ ही फोक्सवैगन समूह 1990 के दशक में कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद पहली बार बुगाटी ब्रांड से पूरी तरह अलग हो जाएगा.

पोर्श वर्तमान में बुगाटी-Rimac में 45% हिस्सेदारी रखती है, जो 2021 में स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और बुगाटी ब्रांड को नियंत्रित करती है. जर्मन कार निर्माता कंपनी Rimac समूह में भी 20.6% हिस्सेदारी रखती है.

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इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, पोर्श एजी के सीईओ माइकल लीटर्स ने कहा, “Rimac ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम बुगाटी Rimac की स्थापना करके, हमने बुगाटी के भविष्य की नींव सफलतापूर्वक रखी. Rimac ग्रुप के शुरुआती निवेशक के रूप में, पोर्श ने Rimac टेक्नोलॉजी को एक स्थापित टियर-1 ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. अब, अपनी हिस्सेदारी बेचकर, हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम पोर्श को उसके मुख्य व्यवसाय पर केंद्रित करेंगे. हम पिछले वर्षों में रचनात्मक और भरोसेमंद सहयोग के लिए मेट रिमाक और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं.”

समझौते के तहत, वेंचर कैपिटल फर्म HOF कैपिटल और ब्लूफाइव कैपिटल सहित खरीदारों का एक समूह बुगाटी-Rimac में पोर्श की हिस्सेदारी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा, जबकि HOF कैपिटल संस्थापक मेट Rimac के बाद दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में Rimac समूह में जर्मन कार निर्माता की हिस्सेदारी हासिल कर लेगा. सौदे के फाइनेंशियल नंबर गोपनीय रखे गए हैं.

“पोर्श एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, और बुगाटी Rimac की स्थापना में उनकी भूमिका के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं. उनके सहयोग से मिली मजबूत नींव के बल पर, अब हमारे पास एक ऐसी संरचना है जो हमें अपने लंबे समय के दृष्टिकोण को और भी तेजी से साकार करने में सक्षम बनाती है. हम अपने नए साझेदारों के साथ सहयोग के लिए तत्पर हैं,” बुगाटी-Rimac के सीईओ और रिमैक के संस्थापक मेट रिमैक ने कहा.