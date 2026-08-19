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यामाहा RayZR 125 को TFT स्क्रीन और फैसिनो 125 को नए रंग मिले

यामाहा ने अपनी 125cc स्कूटर रेंज में कुछ अपडेट किए हैं; RayZR 125 के स्ट्रीट रैली ट्रिम में TFT डिस्प्ले दिया गया है और फैसिनो 125 में नए कलर ऑप्शन जोड़े गए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 19, 2026

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हाइलाइट्स

  • RayZR 125 स्ट्रीट रैली में नया TFT डिस्प्ले दिया गया है
  • TFT वाले RayZR की कीमत रु.1 लाख है
  • फैसिनो 125 में नए रंग विकल्प दिए गए हैं

यामाहा मोटर इंडिया ने RayZR 125 और फैसिनो 125 को अपडेट किया है. RayZR के सबसे महंगे 'स्ट्रीट रैली' वैरिएंट में अब नया TFT डिस्प्ले दिया गया है. इस स्कूटर की कीमत रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) है. वहीं, फैसिनो 125 और RayZR 125, दोनों के अलग-अलग वैरिएंट्स में नए रंग भी पेश किए गए हैं.

 

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वैरिएंट्सनए रंगकीमत एक्स-शोरूम)
RayZR स्ट्रीट रैली (TT)मैट टाइटन और मैट ब्लैकरु.1 लाख
RayZR स्ट्रीट Rally (LCD)आइस फ्लुओ वरमिलन और मैट ब्लैकरु.93,930
RayZR (डिस्क)मेटेलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आइस फ्लुओ वरमिलनरु.87,680
RayZR (ड्रम)मेटेलिक ब्लैकरु.79,880
फैसिनो Sमेटेलिक ओरंजिश ग्रे – SPLरु.99,030
फैसिनो (डिस्क)मेटेलिक लाइट ग्रीन, कूल ब्लू मटेलिक और मैट ब्लैकरु.91,070
फैसिनो (ड्रम)येलो कॉकटेलरु.78,980
Yamaha Ray ZR 125 Fascino 125 TFT Colour Updates 1

सबसे बड़ा अपडेट RayZR 125 स्ट्रीट रैली में है, जिसमें अब कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है. नई स्क्रीन टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करती है और राइडिंग से जुड़ी दूसरी जानकारी भी दिखाती है; साथ ही, इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा भी शामिल है. स्ट्रीट रैली वर्जन मैट टाइटन और मैट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है. RayZR के दूसरे कलर ऑप्शन में आइस फ्लूओ वर्मिलियन, मेटैलिक ब्लैक और डार्क मैट ब्लू शामिल हैं.

Yamaha Ray ZR 125 Fascino 125 TFT Colour Updates 3

फैसिनो 125 को पिछली बार अप्रैल 2026 की शुरुआत में अपडेट किया गया था, जिसमें इसके पिछले हिस्से में बदलाव किए गए थे. अब इसे एक और अपडेट मिला है, जो इस बार सिर्फ़ इसके रंगों तक ही सीमित है. फैसिनो अब मेटैलिक ऑरेंजिश ग्रे, मेटैलिक लाइट ग्रीन, कूल ब्लू मेटैलिक, मैट ब्लैक और येलो कॉकटेल रंगों में उपलब्ध है. फैसिनो के S ट्रिम में पहले से ही TFT स्क्रीन दी गई थी.

Yamaha Ray ZR 125 Fascino 125 TFT Colour Updates 2

दोनों स्कूटर के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दोनों में अब भी यामाहा का 125cc, एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 8bhp की ताकत और 10.3Nm का टॉर्क बनाता है, और इसके साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है. इस इंजन में यामाहा का स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) सिस्टम भी दिया गया है, जो रुकी हुई हालत से शुरुआती रफ़्तार पकड़ने में अतिरिक्त मदद करता है.

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