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2026 होंडा सिटी e:HEV का रिव्यू: बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे स्मार्ट कॉम्पैक्ट सेडान?

भारत की सबसे किफ़ायती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेडान, अपने पिछले किसी भी अवतार के मुकाबले ज़्यादा दिलचस्प नज़र आती है.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित जून 1, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं, लेकिन माइलेज में मामूली बढ़ोतरी हुई है
  • शांत, संयमित और चलाने में बेहद आसान
  • 5 लोगों के लिए बड़ा कैबिन, अब अतिरिक्त जरूरी फ़ीचर्स के साथ

कभी अपने सुनहरे दौर में रही 'सिटी' (City) अब भारतीय ग्राहकों की पसंद से बाहर हो गई है, और इसकी एकमात्र वजह है—एसयूवी के प्रति उनका बढ़ता लगाव. कभी हर किसी की पहली पसंद रही सेडान कारें अब सिर्फ़ एक खास तरह के ग्राहकों की पसंद बनकर रह गई हैं—ऐसे ग्राहक जो बारीकी, आराम और गाड़ी चलाने के सुख को ज़्यादा अहमियत देते हैं. और ये सभी खूबियाँ हमेशा से ही होंडा सिटी की खासियत रही हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में होंडा सिटी फेसलिफ्ट 2026 हुई लॉन्च, कीमतें रु.12 लाख से शुरू

2026 Honda City e HEV m14

लोगों का ध्यान ज़्यादा देर तक एक चीज़ पर नहीं टिकता, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपनी गाड़ियों की चर्चा बनाए रखने का एकमात्र तरीका अपडेट्स देना है. 2022 में लॉन्च हुई 5वीं जेनरेशन की सिटी के लिए यह एक बड़ा 'मिड-लाइफ़ रिफ्रेश' है. इसके पावरट्रेन में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. जहाँ पेट्रोल वर्जन चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है, वहीं इस रेंज का सबसे महंगा मॉडल—स्ट्रांग हाइब्रिड (जिसे हमने यहाँ चलाया है)—सिर्फ़ सबसे महंगे ZX+ वेरिएंट में ही उपलब्ध है.

 

2026 होंडा सिटी e:HEV: डिज़ाइन और डाइमेंशन

दिलचस्प बात यह है कि दोनों में बदलाव आया है — और इनमें से पहले वाले में ज़्यादा. फेसलिफ़्टेड सिटी में एक नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल, सामने का बम्पर और एकदम नए एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं. ये हेडलैंप्स, पेट्रोल के निचले वैरिएंट्स में मिलने वाले प्रोजेक्टर-स्टाइल हेडलैंप्स से अलग हैं. हालाँकि पिछला डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार था, लेकिन नया लुक और भी बेहतर है, क्योंकि यह सेडान को ज़्यादा बड़ा और शार्प दिखाता है.

2026 Honda City e HEV m15

यह कार अभी भी 16-इंच के अलॉय व्हील्स (185/55 R16 टायर्स) पर चलती है. अगर इसका साइज़ एक इंच और बड़ा होता, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती; लेकिन अपने गनमेटल ब्लैक-आउट फ़िनिश में यह अभी भी काफ़ी बढ़िया दिखती है—खासकर यहाँ दिख रहे 'स्टेल्थ ब्लैक' रंग के साथ यह बहुत अच्छी लगती है. इसके अलावा, चुनने के लिए पाँच और रंग भी उपलब्ध हैं. इस कार में एक स्टैंडर्ड सनरूफ़ दिया गया है. सिटी में कोई पैनोरमिक सनरूफ़ नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो हमें इसकी कोई कमी नहीं खलती.

2026 Honda City e HEV m4

नए डिज़ाइन वाले बंपर्स की वजह से इसकी कुल लंबाई 11 मिमी बढ़ गई है. ग्राउंड क्लीयरेंस 165 मिमी पर पहले जैसा ही है. टेस्ट ड्राइव के दौरान हमें कई स्पीड ब्रेकर मिले, और सिटी बिना नीचे से टकराए आसानी से उनसे गुज़र गई. हालाँकि, पूरी तरह से सही आकलन करने के लिए, इसे पूरे गियर और सामान के साथ टेस्ट करना ज़रूरी है.

2026 Honda City e HEV m19

पीछे की तरफ भी, टेललैंप्स बड़े हो गए हैं और उनके लेंस ज़्यादा साफ़ हैं—ये अलग तो हैं, लेकिन इनमें कुछ भी बहुत ज़्यादा अनोखा नहीं है. हाइब्रिड मॉडल के बूट लिप पर एक स्पॉइलर लगा है, जिस पर e:HEV बैजिंग है. हाइब्रिड मॉडल को पेट्रोल वर्जन से अलग पहचानने का सबसे तेज़ तरीका है सामने की तरफ हेडलाइट्स को जोड़ने वाली लाइट बार है. होंडा के डिज़ाइनरों ने इसे बहुत ही सफ़ाई से लगाया है—यह दूसरे मॉडलों में लगी लाइट बार से ज़्यादा अच्छी दिखती है.

 

2026 होंडा सिटी e:HEV: ड्राइविंग और डायनामिक्स

इस कार के सेंटर में होंडा का शानदार और पेटेंटेड ट्विन-मोटर सेटअप है—एक जनरेटर मोटर जो बैटरी को चार्ज करती है, और वह बैटरी बदले में ट्रैक्शन मोटर को पावर देती है जो पहियों को चलाती है—इसके साथ ही इसमें 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन भी है जो एक क्लच के ज़रिए आगे के पहियों को पावर भेजता है. ध्यान दें, यह पेट्रोल इंजन एटकिंसन साइकिल पर चलता है, जो परफॉर्मेंस के बजाय एफिशिएंसी पर ज़्यादा ध्यान देता है.

2026 Honda City e HEV m17

आसान शब्दों में कहें तो, पावरट्रेन तीन मोड में काम करता है: हाइब्रिड, इंजन और EV. प्योर EV मोड में, चार्ज की हुई बैटरी आगे के पहियों को पावर देती है. हाइब्रिड मोड में, इंजन जनरेटर को पावर देता है, जो बैटरी को चार्ज करता है, और फिर बैटरी ट्रैक्शन मोटर के ज़रिए पहियों को चलाती है. इसके अलावा, एक ‘इंजन’ मोड भी है, जिसमें बैटरी के साथ-साथ इंजन भी पहियों को सीधे पावर देता है, ताकि गाड़ी को एक्स्ट्रा बूस्ट मिल सके. और यह सब बहुत ही आसानी से काम करता है.

2026 Honda City e HEV m52

असल में, सिटी को आराम से चलाना ही सबसे अच्छा रहता है. तब यह बड़े ही शानदार अंदाज़ में रफ़्तार पकड़ती है. अगर आप जल्दबाज़ी में एक्सीलरेटर पर ज़ोर से पैर रखते हैं, तो कार ज़ोर से आवाज़ करती है—जैसे कोई शिकायत कर रही हो—और उसके बाद ही काम करना शुरू करती है. अगर आप इसे प्यार से चलाते हैं, तो यह बिना किसी शिकायत के आपकी बात मान लेती है. इस घोड़े को चाबुक से हाँकने पर नतीजे तो मिलते हैं, लेकिन वे अच्छे नहीं होते. इसका असली मज़ा तो तभी आता है, जब आप इसे शांत मन से चलाते हैं.

 

इसका स्टीयरिंग बहुत ही शानदार ढंग से संतुलित है—हल्का होने के बावजूद, इसमें प्रतिक्रिया (feedback) की मात्रा एकदम सही है. यह तेज़ रफ़्तार पर भी आत्मविश्वास जगाती है. इसकी राइड भी इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन में से एक है. यह सड़कों के ऊबड़-खाबड़पन को आसानी से सोख लेती है और चाहे रफ़्तार कम हो या ज़्यादा, यह शायद ही कभी अपना संतुलन खोती है. इसका कैबिन भी काफ़ी शांत है, जो इसकी पूरी अपील को और बढ़ा देता है.

2026 Honda City e HEV m61

ब्रेक्स ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छे हैं. उनकी पकड़ काफ़ी मज़बूत है और वे काफ़ी प्रोग्रेसिव भी हैं. सिर्फ़ इस हाइब्रिड वर्शन में ही चारों तरफ़ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं.

 

2026 होंडा सिटी e:HEV: माइलेज

हाइब्रिड होने के नाते, सिटी से अच्छे माइलेज की उम्मीद थी, और इसने निराश नहीं किया. हालाँकि हम इसे सिर्फ़ लगभग 100 km ही चला पाए, हमने यह पक्का किया कि हम इसे शहर की धीमी रफ़्तार और हाइवे की तेज़ रफ़्तार, दोनों तरह की स्थितियों में चलाएँ.

2026 Honda City e HEV m32

बेहतरीन माइलेज निकालने की कोशिश न करने के बावजूद—100 की स्पीड पर गाड़ी चलाने और शूट के दौरान लंबे समय तक गाड़ी को आइडल (बिना चलाए) छोड़ने के बाद भी—सिटी e:HEV ने 20 kmpl से ज़्यादा का माइलेज दिया, जो इस साइज़ की कार के लिए ज़बरदस्त है. अगर सावधानी से चलाया जाए, तो यह 27 kmpl के दावे किए गए आंकड़े के करीब भी पहुँच सकती है. बेशक, जैसा कि पहले बताया गया है, हमारा टेस्ट बिना पूरी सवारी के किया गया था.

 

2026 होंडा सिटी e:HEV: कैबिन और फ़ीचर्स

हो सकता है कि सिटी अंदर से ज़्यादा बड़ी न हुई हो, लेकिन शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है. अपने मुकाबले की दूसरी कारों के उलट, सिटी में पीछे की सीट काफ़ी खुली है, जहाँ तीन औसत कद-काठी वाले लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं, बिना कंधों को एक-दूसरे पर चढ़ाए. पैरों के लिए जगह (Legroom), कूल्हों के लिए जगह (Hip room) और सिर के लिए जगह (Headroom)—ये सभी काफ़ी ज़्यादा हैं. लंबी यात्राओं के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने के लिए सीट को अच्छी तरह से गद्देदार और आकार दिया गया है.

2026 Honda City e HEV m31

होंडा एक ज़्यादा प्रीमियम सेडान अनुभव देने के लिए पीछे की तरफ़ ब्लाइंड्स और डेडिकेटेड रियर एयर-कॉन कंट्रोल्स जोड़ सकती थी. हालाँकि, आपको पीछे की विंडस्क्रीन के लिए एक सनब्लाइंड ज़रूर मिलता है.

2026 Honda City e HEV m49

नये सिरे से डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड देखने में शानदार और काम का लगता है. इसके बीच में एक नई, बड़ी 10.6-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है. होम स्क्रीन थोड़ी फीकी और खाली-खाली लगती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आसान है और, इससे भी ज़रूरी बात यह है कि यह अटकती नहीं है.

2026 Honda City e HEV m46

हालांकि सिटी की एयर कंडीशनिंग पहले से ही काफी दमदार है, लेकिन होंडा ने आखिरकार वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स पेश कर दी हैं. हालांकि, सीट कूलिंग औसत दर्जे की है.

 


2026 होंडा सिटी e:HEV: फैसला

सिटी एक अच्छी तरह से बनी हुई, रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली फ़ैमिली कार है. इसके फ़ेसलिफ़्ट ने इसकी बाहरी बनावट को और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया है. इसमें अब कुछ बेहद ज़रूरी आरामदायक फ़ीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं, जिससे एक प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान के तौर पर इसकी साख बनी रहती है.

2026 Honda City e HEV m27

इस हाइब्रिड मॉडल को और भी बेहतर बनाया गया है और अब यह पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, जिससे यह एक प्रैक्टिकल विकल्प बन जाता है—खासकर अगर आप अपनी कार का इस्तेमाल अक्सर करते हैं. आपको एक अंदाज़ा देने के लिए, पेट्रोल कार के मुकाबले इस पर किए गए अतिरिक्त निवेश की भरपाई करने के लिए आपको e:HEV को कम से कम 1.1–1.2 लाख किलोमीटर तक चलाना होगा. यह तो सिर्फ़ इसका आर्थिक पहलू है. ज़ाहिर है, पेट्रोल कार के मुकाबले समय के साथ कम टेलपाइप उत्सर्जन होने से आप पर्यावरण के लिए भी अपना योगदान देते हैं, और साथ ही आपको एक ज़्यादा स्मूद और शांत ड्राइविंग का अनुभव भी मिलता है.
 2026 Honda City e HEV m22अगर कोई ज़्यादा मज़ेदार कार ढूंढ रहा है, तो रेगुलर सिटी पेट्रोल उसके लिए सही रहेगी. ऐसे में, आपके पास वरना, वर्टुस और स्लाविया जैसे दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं. हालाँकि, सिटी e:HEV एक ऐसी अकेली मज़बूत हाइब्रिड सेडान है जिसे आप ₹30 लाख से कम कीमत में खरीद सकते हैं. अगला विकल्प टोयोटा कैमरी है, जिसकी कीमत सिटी से दोगुनी से भी ज़्यादा है.

 

अगर आप कुछ ज़्यादा अनोखा और शानदार चाहते हैं—और कोई एसयूवी नहीं—तो सिटी हाइब्रिड आपके समय और पैसे के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

 

हिन्दी अनुवाद: ऋषभ परमार

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