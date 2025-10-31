2026 कावासाकी Z900RS को किया पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025
हाइलाइट्स
- इसमें IMU-आधारित राइडर सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है
- इसमें नए मेगाफोन मफलर भी हैं
- क्रूज़ कंट्रोल और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मानक के रूप में उपलब्ध हैं
कावासाकी ने 2026 मॉडल वर्ष के लिए Z900RS को अपडेट किया है, लेकिन इस बार, बदलाव सिर्फ़ रंग-रूप से ज़्यादा हैं. इन अपडेट्स में बाइक के इंजन, चेसिस और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में बदलाव शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रसिद्ध 'Z' मॉडल नाम को हल्के में न लिया जाए, बल्कि मौजूदा समय के साथ अपडेट रहने के लिए अगले स्तर पर अपग्रेड करके उसे उचित ठहराया जाए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मानक वैरिएंट के अलावा, इस मोटरसाइकिल को सस्पेंशन और ब्रेकिंग के लिए प्रीमियम साइकिल पार्ट्स से लैस एक उच्च-स्पेक SE वैरिएंट के साथ भी पेश किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: GST 2.0 के कारण कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत में बढ़ी
पावरट्रेन की बात करें तो, Z900RS में वही 948cc इनलाइन-4 मिल इंजन है, लेकिन अब यह 5 bhp की ज़्यादा पावर (114.4 bhp) और थोड़ा ज़्यादा पीक टॉर्क (98Nm) देता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स के गियर अनुपात में बदलाव किया गया है और बाइक को राइड-बाय-वायर सिस्टम से अपडेट किया गया है. मोटरसाइकिल में नए मेगाफोन-स्टाइल एग्जॉस्ट के साथ नई पाइपिंग दी गई है, जिससे एग्जॉस्ट नोट और भी बेहतर हो गया है. मोटरसाइकिल के ओवरऑल डायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए चेसिस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो, Z900RS अब IMU-आधारित राइडर एड्स, जैसे कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS, की बदौलत और भी स्मार्ट हो गई है. इसमें क्रूज़ कंट्रोल और बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी मानक रूप से उपलब्ध हैं. साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 41 मिमी यूएसडी फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ प्रीलोड-एडजेस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी दोनों तरफ डिस्क ब्रेक द्वारा संभाली गई है, आगे की तरफ 300 मिमी ट्विन डिस्क और पीछे की तरफ 250 मिमी सिंगल डिस्क मिलता है.
अंत में, 2026 वैरिएंट के लिए, कावासाकी ने कैंडी टोन रेड और ब्लैक बॉल नाम के दो नए रंग पेश किए हैं, जिनमें से पहला 1975 कावासाकी Z1B को ट्रिब्यूट देता है. 2026 Z900RS को यूरोपीय बाज़ार के लिए पेश कर दिया गया है, लेकिन इसकी कीमतों की घोषणा अभी बाकी है. भारत के लिए, उम्मीद है कि कावासाकी इस मोटरसाइकिल को आने वाले साल में किसी समय लॉन्च करेगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स
- कावासाकी डब्ल्यू 175एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.32 लाख
- कावासाकी निंजा एच 2 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 90.11 लाख
- कावासाकी ज़ेड900एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.18 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-10आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.78 लाख
- कावासाकी निंजा 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.77 लाख
- कावासाकी निंजा 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.17 लाख
- कावासाकी निंजा 1000एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-6आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 लाख
- कावासाकी ज़ेड650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.26 लाख
- कावासाकी केएक्स 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.92 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- कावासाकी वलकैन एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.59 लाख
- कावासाकी जेड900आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.67 लाख
- कावासाकी जेड एच2एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.85 - 30.56 लाख
- कावासाकी वर्सिस 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.48 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 450आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.61 लाख
- कावासाकी ज़ेड650आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.69 लाख
- कावासाकी डब्ल्यू 800 स्ट्रीटएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.27 लाख
- कावासाकी केएक्स250एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.78 लाख
- कावासाकी वर्सेस 1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.79 लाख
- कावासाकी वर्सेस-एक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.49 लाख
- कावासाकी एलिमिनेटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.16 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 230एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 300एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.45 लाख
- कावासाकी निंजा 1100 SXएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.42 लाख
- कावासाकी केएलएक्स230एसआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.07 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4RRएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.63 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.4 लाख
- कावासाकी केएक्स 85एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.09 लाख
- कावासाकी केएक्स112एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.75 लाख
- कावासाकी निंजा 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.97 लाख
- कावासाकी केएक्स65एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.04 लाख
अपकमिंग कार्स
- ह्युंडई वेन्यूएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स