2026 कावासाकी Z900RS को किया पेश

Z900RS अब अधिक ताकत बनाता है, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स किट के कारण अधिक स्मार्ट है, तथा चेसिस में बदलाव के कारण बेहतर हैंडलिंग देता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसमें IMU-आधारित राइडर सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है
  • इसमें नए मेगाफोन मफलर भी हैं
  • क्रूज़ कंट्रोल और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मानक के रूप में उपलब्ध हैं

कावासाकी ने 2026 मॉडल वर्ष के लिए Z900RS को अपडेट किया है, लेकिन इस बार, बदलाव सिर्फ़ रंग-रूप से ज़्यादा हैं. इन अपडेट्स में बाइक के इंजन, चेसिस और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में बदलाव शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रसिद्ध 'Z' मॉडल नाम को हल्के में न लिया जाए, बल्कि मौजूदा समय के साथ अपडेट रहने के लिए अगले स्तर पर अपग्रेड करके उसे उचित ठहराया जाए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मानक वैरिएंट के अलावा, इस मोटरसाइकिल को सस्पेंशन और ब्रेकिंग के लिए प्रीमियम साइकिल पार्ट्स से लैस एक उच्च-स्पेक SE वैरिएंट के साथ भी पेश किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 के कारण कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत में बढ़ी

 

पावरट्रेन की बात करें तो, Z900RS में वही 948cc इनलाइन-4 मिल इंजन है, लेकिन अब यह 5 bhp की ज़्यादा पावर (114.4 bhp) और थोड़ा ज़्यादा पीक टॉर्क (98Nm) देता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स के गियर अनुपात में बदलाव किया गया है और बाइक को राइड-बाय-वायर सिस्टम से अपडेट किया गया है. मोटरसाइकिल में नए मेगाफोन-स्टाइल एग्जॉस्ट के साथ नई पाइपिंग दी गई है, जिससे एग्जॉस्ट नोट और भी बेहतर हो गया है. मोटरसाइकिल के ओवरऑल डायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए चेसिस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं.

Kawasaki Z900 RS 2026 unveiled upgrades carandbike edited 2

इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो, Z900RS अब IMU-आधारित राइडर एड्स, जैसे कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS, की बदौलत और भी स्मार्ट हो गई है. इसमें क्रूज़ कंट्रोल और बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी मानक रूप से उपलब्ध हैं. साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 41 मिमी यूएसडी फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ प्रीलोड-एडजेस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी दोनों तरफ डिस्क ब्रेक द्वारा संभाली गई है, आगे की तरफ 300 मिमी ट्विन डिस्क और पीछे की तरफ 250 मिमी सिंगल डिस्क मिलता है.

 

अंत में, 2026 वैरिएंट के लिए, कावासाकी ने कैंडी टोन रेड और ब्लैक बॉल नाम के दो नए रंग पेश किए हैं, जिनमें से पहला 1975 कावासाकी Z1B को ट्रिब्यूट देता है. 2026 Z900RS को यूरोपीय बाज़ार के लिए पेश कर दिया गया है, लेकिन इसकी कीमतों की घोषणा अभी बाकी है. भारत के लिए, उम्मीद है कि कावासाकी इस मोटरसाइकिल को आने वाले साल में किसी समय लॉन्च करेगी.

# Kawasaki Z900RS# Kawasaki Z900RS new# Kawasaki Z900RS updated# Kawasaki# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Cover Story# Bikes
  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टीज की गई मोटरसाइकिल काले रंग में है और इसमें एफ 450 के साथ एक बड़ा जीएस ग्राफिक है.
    EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक
  • अपडेटेड डुकाटी एडवेंचर टूरर अब पहले से 18 किलोग्राम हल्की है और इसमें नया 890 सीसी वी2 इंजन लगा है.
    2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में रु.18.88 लाख में हुई लॉन्च
  • पेटेंट तस्वीरों से पता चलता है कि यह एक परिवार-सेंट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है.
    सिंपल एनर्जी ने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पेटेंट दर्ज कराया
  भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज को केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की मंजूरी मिल गई है.
बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान
    बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान
  • यूबेक्स भारतीय बाजार के लिए हीरो की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है.
    हीरो EICMA 2025 में विडा यूबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को करेगा पेश
