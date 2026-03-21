2026 रेनॉ डस्टर का रिव्यू: हीरो की वापसी, क्या उम्मीदों पर खरी उतरी?

मैं आप सबके साथ एक बात साझा करना चाहता हूूं और वह यह है कि, मुझे वो कहानियाँ बहुत पसंद हैं जिनमें कोई हारा हुआ हीरो ज़बरदस्त वापसी करता है. चाहे वो स्टार वॉर्स हो, द डार्क नाइट राइज़ हो या हमारी अपनी बाहुबली, फिर से उठ खड़े होने और पहले से ज़्यादा ताकतवर बनने का वो सफ़र कभी पुराना नहीं लगता. उन्हीं की तरह, रेनॉ डस्टर भी भारत में लौट आई है. एक नए रूप में और एक नई लड़ाई के लिए तैयार है. नया डिज़ाइन, नया प्लेटफॉर्म, आधुनिक तकनीक और सबसे खास बात, इस सेगमेंट का सबसे शक्तिशाली टर्बो-पेट्रोल इंजन नई डस्टर को मिलता है.

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कागज़ों पर तो सब कुछ आशाजनक लगता है. लेकिन क्या यह उस विरासत पर खरी उतरती है जो इसने कभी कायम की थी? आइए जानते हैं

पावरट्रेन और प्रदर्शन

जिन फिल्मों में हीरो पहले अपनी ताकत खो देते हैं उनमें वह बाद में कड़ी मेहनत के बाद नई ताकत हासिल करतें हैं, और डस्टर के मामले में, यह अतिरिक्त ताकत नए 1.3-लीटर इंजन से आती है. यह डस्टर के लिए नया हो सकता है, लेकिन अपरिचित नहीं है. हमने इसे पहले मर्सिडीज-बेंज जीएलए और ए-क्लास लिमोसिन में देखा है. वहां, इसकी भूमिका सहायक थी. यहां, यह मुख्य भूमिका निभाता है - डस्टर का छिपा हुआ हथियार, इसका असली तुरुप का पत्ता.

1333 सीसी का चार-सिलेंडर इंजन लगभग 161 बीएचपी की ताकत पैदा करता है. यह क्रेटा या कुशक के 1.5 लीटर के बड़े इंजनों से भी अधिक है. टॉर्क भी 280 एनएम पर काफी मजबूत है, जो नई डस्टर को सेगमेंट में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए भरपूर खींचने की शक्ति और ताकत देता है.

इंजन तेज़ और प्रतिक्रियाशील है. यह धीरे-धीरे, लेकिन स्थिर तरीके से शक्ति और गति बढ़ाता है और इसे लंबे समय तक बनाए रखता है. अधिकतम शक्ति 5250 आरपीएम पर प्राप्त होती है. दिलचस्प बात यह है कि हमारे अधिकांश हीरो की तरह, जो मजबूती के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, मैं भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नई डस्टर चला रहा था. और ऊँचाई और ऊबड़-खाबड़ सड़कों के बावजूद, मुझे ताकत या प्रदर्शन में कोई कमी महसूस नहीं हुई.

ट्रांसमिशन – 6 MT / 6 DCT

अब, इस 1.3-लीटर इंजन के साथ आप 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, डुअल-क्लच ट्रांसमिशन या डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में से किसी एक को चुन सकते हैं. डीसीटी के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन पहले इस शानदार मैनुअल गियरबॉक्स की बात करते हैं. गियर लीवर का डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है. यह छोटा, मजबूत और मेटल पार्ट्स से बना है, जो बताता है कि रेनॉ अपनी कारों को लेकर गंभीर है. गियर आसानी से बदलते हैं और स्मूथ हैं. मुझे लगा कि पहला गियर थोड़ा लंबा है, जबकि दूसरा और तीसरा गियर थोड़ा छोटा है.

इसका मतलब है कि कम RPM पर कम गियर बदलने पड़ते हैं, जिससे ऐसी परिस्थितियों में पेट्रोल की बचत होती है. भारी ड्राइविंग और मुश्किल रास्तों के बावजूद, ऑनबोर्ड डिस्प्ले ने 10.7 किमी/लीटर का माइलेज दिखाया. शुरुआती एक्सीलरेशन में थोड़ी कमी है, लेकिन इंजन सभी गियर में तेज़ी से रफ्तार पकड़ लेता है, साथ ही इसका मिड-रेंज और सबसे महंगे परफॉर्मेंस भी दमदार है. क्लच हल्का और स्मूथ है, जिससे मैनुअल गियरबॉक्स चलाना आसान हो जाता है.

वेट क्लच के शामिल होने से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, खासकर ऑटोमैटिक वेरिएंट में. और यह देखकर अच्छा लगता है कि रेनॉ ने डुअल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ एक बढ़िया ऑटोमैटिक विकल्प पेश किया है. एएमटी या सीवीटी की जगह. गियर बदलना तेज़ और सटीक है, और मुश्किल रास्तों पर भी गियरबॉक्स प्रभावी बना रहता है. वेट क्लच सेटअप से इसे चलाना और भी सरल हो जाता है. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर, ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसी सुविधाएं डस्टर के ट्रांसमिशन पैकेज को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाती हैं.

डायनेमिक्स और कंफर्ट

अब, हमारे इस दिवंगत हीरो के जनता के चहेते होने का एक और कारण यह है कि अपनी नई शक्तियों के बावजूद, वह अपनी विनम्रता और दयालुता को बरकरार रखता है. इसी तरह, डस्टर अपनी दमदार ड्राइविंग क्षमता और आरामदायक सवारी का लुत्फ़ उठाती है. इसका सस्पेंशन इस तरह से ट्यून किया गया है कि यह बड़े से बड़े गड्ढों को भी आसानी से पार कर लेती है, जबकि छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव तो महसूस ही नहीं होते. सवारी सुगम और आरामदायक है, और केबिन में बहुत कम झटके या कंपन महसूस होते हैं.

डस्टर की हैंडलिंग भी शानदार है, और ऋषिकेश और टिहरी की पहाड़ी सड़कों पर मुझे यह बात जल्दी ही समझ आ गई. एसयूवी स्थिर और मजबूत महसूस होती है. हां, अगर आप मोड़ को बहुत तेज़ी से लेते हैं, जैसा कि मैंने अक्सर किया, तो थोड़ा बॉडी रोल महसूस होगा, लेकिन कहीं भी मुझे आत्मविश्वास में कमी नहीं दिखी. स्टीयरिंग भी अच्छी है और बढ़िया फीडबैक देती है.

निर्णय

जैसे कोई हीरो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जोश से भर जाता है, वैसे ही डस्टर भी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार महसूस होती है. लुक, आराम, परफॉर्मेंस और यहां तक ​​कि सुरक्षा के मामले में भी नई डस्टर खरी उतरती है. हां, कुछ चीजें बेहतर हो सकती थीं – जैसे पीछे की सीट की जगह और प्लास्टिक की क्वालिटी, और रेनॉ 1.0-लीटर इंजन के साथ ऑटोमैटिक या एएमटी यूनिट का ऑप्शन भी दे सकती थी, लेकिन इनमें से कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं है कि आप इस कार को न खरीदें.

रेनॉ ने यह सुनिश्चित किया है कि उसका हीरो - डस्टर - हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो.

कीमत भी बिल्कुल सही है, रु.10.49 लाख से रु.18.90 लाख (एक्स-शोरूम) की रेंज में डस्टर एक संपूर्ण पैकेज जैसा लगता है. और अगर आप इसे आर-पास प्रोग्राम के तहत बुक करते हैं, तो आपको रु.10.29 लाख से रु.18.49 लाख (एक्स-शोरूम) की विशेष शुरुआती कीमत मिलती है. इसके अलावा, जो बात कई खरीदारों को शोरूम तक खींच लाएगी, वह है 7 साल/1,50,000 किमी की विस्तारित वारंटी का विकल्प, जो फिलहाल कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है.

कम शब्दों में कहें तो, रेनॉ ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसकी हीरो - डस्टर - कॉम्पैक्ट एसयूवी के बेहद प्रतिस्पर्धी बाज़ार में अपनी जगह बनाने और एक दशक पहले मिली सफलता को दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. मैं भी इस हीरो के लिए दुआ कर रहा हूँ.

हिन्दी अनुवाद: ऋषभ परमार