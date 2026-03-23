2026 शाओमी SU7 हुई लॉन्च, 900+ किमी की रेंज के साथ मिली अधिक तकनीक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 23, 2026
हाइलाइट्स
- अपग्रेड तकनीक और कैबिन के आराम पर केंद्रित हैं
- चुनिंदा वेरिएंट में नए लोकेशन-बेस्ड मेमोरी फंक्शन के साथ एयर सस्पेंशन पर एक्टिव एडैप्टिव डैम्पिंग मिलती है
- अधिक कुशल इलेक्ट्रिक मोटर रेंज को 900 किमी से अधिक तक बढ़ाती हैं (CLTC).
शाओमी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक सेडान, SU7 को 2026 मॉडल वर्ष के लिए ध्यान देने लायक तकनीकी बदलाव दिए हैं. सेडान में किए गए बदलावों में कई तरह की ऑन-बोर्ड तकनीक में सुधार के साथ-साथ कुछ ऐसे फीचर्स को भी शामिल किया गया है जो पहले केवल सबसे महंगे तक ही सीमित थे. शाओमी का दावा है कि SU7 के प्लेटफॉर्म में भी बड़े सुधार किए गए हैं जिससे वाहन की राइड और हैंडलिंग बेहतर हुई है.
अन्य बदलावों की बात करें तो, सतह पर बदलाव बहुत स्पष्ट नहीं हैं. फ्रंट एयर इंटेक में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जिसमें 4D मिलीमीटर वेव रडार को अब ग्रिल में एकीकृत किया गया है, और SU7 में चौड़े ब्रेक कूलिंग डक्ट भी दिए गए हैं. अन्य कॉस्मेटिक अपडेट में नए व्हील डिज़ाइन और SU7 अल्ट्रा और YU7 SUV से लिए गए नए रंग शामिल हैं. शाओमी का कहना है कि SU7 के बॉडीशेल का 90% हिस्सा अब अल्ट्रा-हाई स्ट्रेंथ स्टील और एल्युमीनियम अलॉय व्हील बना है, जिससे संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा में सुधार हुआ है. सेडान में एक छिपा हुआ इंटीग्रेटेड रोल केज भी है. इसके अलावा, हाल ही में लागू हुए चीनी नियमों के अनुसार, सेडान में अब डोर हैंडल के लिए मैकेनिकल केबल मैकेनिज्म दिया गया है.
शाओमी का कहना है कि कंपनी ने कैबिन की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है, साथ ही पूरी रेंज में अतिरिक्त फीचर्स के साथ ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव दिया है. सीटों की बात करें तो, आगे की सीटें अब स्टैंडर्ड तौर पर हीटेड और वेंटिलेटेड हैं. ड्राइवर की सीट में 18 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की सुविधा है, साथ ही बेहतर कुशनिंग और 60 मिमी तक बढ़ने वाला नया पावर्ड लेग रेस्ट भी दिया गया है. वहीं, आगे बैठे यात्री को अब 123 डिग्री जीरो-ग्रेविटी सीट कॉन्फ़िगरेशन और सीट मसाज का विकल्प मिलता है. कंपनी का कहना है कि पीछे की सीटों की कुशनिंग में भी सुधार किया गया है और बैकरेस्ट को 121 डिग्री तक झुकाया जा सकता है. सेंटर फ्लोर कंसोल को भी नया रूप दिया गया है और इसमें बेहतर कूल्ड स्टोरेज की सुविधा है.
सभी चारों दरवाजों पर साउंड प्रूफ लैमिनेटेड ग्लास स्टैंडर्ड है, जबकि सबसे महंगे मैक्स में विंडशील्ड और पैनोरमिक ग्लास रूफ में भी साउंड प्रूफ ग्लास के साथ-साथ कैबिन को और भी शांत बनाने के लिए अतिरिक्त साउंड डैम्पनिंग भी मिलती है. पैनोरमिक ग्लास रूफ सभी मॉडलों में स्टैंडर्ड है, और मैक्स में दो-ज़ोन इलेक्ट्रोक्रोमिक डिमिंग फीचर है, जिससे एक बटन दबाकर आगे और पीछे के हिस्सों की अपारदर्शिता को स्वतंत्र रूप से एडजेस्ट किया जा सकता है.
कार के सभी 6 डिस्प्ले पर बेहतर यूजर अनुभव के लिए इन-कार सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया गया है. कंपनी का कहना है कि AI वॉयस असिस्टेंट को भी 'अधिक स्वाभाविक और सहज बातचीत' के लिए बेहतर बनाया गया है, साथ ही इसमें एक मेमोरी बैंक भी है जो एक यात्रा से अधिक की बातचीत को याद रख सकता है. यह असिस्टेंट एक ही कमांड से कई एप्लिकेशन पर काम कर सकता है. शाओमी का कहना है कि नेविगेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है ताकि लेन-लेवल नेविगेशन दिखाया जा सके और अधिक सहज वॉयस कमांड दी जा सकें.
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प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो, शाओमी का कहना है कि SU7 में अब शाओमी स्मार्ट चेसिस 2.0 का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसके कैबिन में कुछ अपग्रेड किए गए हैं. नया डबल विशबोन फ्रंट और फाइव-लिंक रियर सस्पेंशन स्टैंडर्ड है, जबकि उच्च वेरिएंट में सेंसर-आधारित एक्टिव एडैप्टिव डैम्पिंग और एयर स्प्रिंग्स मिलते हैं. शाओमी का कहना है कि एडैप्टिव सस्पेंशन सिस्टम की मदद से उपयोगकर्ता न केवल एक बटन दबाकर वाहन को ऊपर-नीचे कर सकते हैं (20 मिमी तक नीचे और 30 मिमी तक ऊपर), बल्कि GPS लोकेशन के आधार पर सस्पेंशन सेटिंग्स को सेव भी कर सकते हैं, जिससे मैप पर खास बिंदुओं पर पहुंचने पर कार अपने आप ऊपर या नीचे हो जाती है.
2026 मॉडल के लिए ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर LiDAR, 4D मिलीमीटर वेव रडार, 11 कैमरे और 12 सेंसर शामिल हैं. ये सभी NVIDIA के ड्राइव AGX थोर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित हैं, जिससे बेहतर प्रतिक्रिया मिलती है. 2026 SU7 की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में मोशन सिकनेस रिलीफ मोड शामिल है, जो पहली बार YU7 SUV में देखा गया था, और वॉइस कमांड आधारित सेल्फ-पार्किंग भी है. शाओमी का दावा है कि SU7 का कंप्यूटिंग सिस्टम सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर भी नेविगेशन की सुविधा देता है.
इंजन की बात करें तो, शाओमी का कहना है कि SU7 के सभी वेरिएंट में V6s Plus इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो बेस स्टैंडर्ड और प्रो ट्रिम में 315 bhp और टॉप ऑल-व्हील-ड्राइव मैक्स स्पेसिफिकेशन में कुल 681 bhp की पावर जनरेट करती है. बैटरी विकल्पों में 73 kWh (स्टैंडर्ड), 96.3 kWh (प्रो) और 101.7 kWh (मैक्स) यूनिट शामिल हैं, जो वेरिएंट के आधार पर CLTC साइकिल पर 902 किमी तक की रेंज देती हैं. शाओमी का दावा है कि SU7 मैक्स 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.03 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 265 किमी प्रति घंटे है.
शाओमी का कहना है कि SU7 5.2C तक की पीक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे 10 से 80% तक चार्ज होने में सिर्फ 12 मिनट लगते हैं और 15 मिनट के चार्ज से 670 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. शाओमी का यह भी कहना है कि उसने तीनों वेरिएंट में ब्रेक को अपग्रेड किया है.
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