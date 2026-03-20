भारत में नई लेक्सस ES रु.89.99 लाख में हुई लॉन्च, पहली बार ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 20, 2026
हाइलाइट्स
- नई लेक्सस ES ऑल-इलेक्ट्रिक 500e स्पेसिफिकेशन में लॉन्च हुई
- डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) पावरट्रेन 338 बीएचपी की ताकत पैदा करता है और 580 किमी की रेंज देती है
- शक्तिशाली हाइब्रिड ES 350h बाद में लॉन्च होगी
लेक्सस ने भारत में अपनी एग्जीक्यूटिव सेडान, ES की नई पीढ़ी लॉन्च की है. पहली बार यह सेडान पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि इसमें दो इंजन विकल्प मिलेंगे - जानी-मानी ES 350h हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ES 500e. ES 500e की शुरुआती कीमत रु.89.99 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह भारतीय बाजार के लिए लेक्सस का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल है. हाइब्रिड मॉडल की कीमतें बाद में घोषित की जाएंगी.
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नई ES का डिज़ाइन LF-ZC कॉन्सेप्ट से प्रेरित लगता है, जिसमें आकर्षक लुक और शार्प बॉडी लाइन्स हैं. नई ES में लो-सीट शार्कनोज़ डिज़ाइन, कोणीय ऊँचाई पर लगे LED DRLs और ठीक नीचे स्थित मुख्य हेडलाइट यूनिट्स हैं. ईवी में एक बंद ग्रिल है - हाइब्रिड में ग्रिल के ठीक नीचे एक छोटा इनलेट होगा - और बम्पर में एक प्रमुख सेंट्रल एयर इनटेक है. भारी-भरकम बोनट और बम्पर पर लगे काले इंसर्ट इसके शार्प डिज़ाइन को और भी निखारते हैं.
साइड से देखने पर, नई ES में चार दरवाजों वाली कूपे डिज़ाइन है, जिसकी शार्प शोल्डरलाइन सामने के दरवाजे से ऊपर की ओर उठती हुई पीछे की क्वार्टर विंडो तक जाती है. उभरे हुए पिछले फेंडर सेडान के निचले हिस्से को और भी आकर्षक बनाते हैं, जबकि पीछे की ओर, पूरी चौड़ाई वाली लाइटबार सेडान की सबसे खास डिज़ाइन विशेषता है.
पिछली ES की तुलना में, नई ES में मिनिमलिस्ट कैबिन डिज़ाइन है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हुड वाले डिस्प्ले में खूबसूरती से इंटीग्रेट किया गया है और एक बड़ी 14-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है. कैबिन में टचस्क्रीन के नीचे और ड्राइवर की तरफ 'हिडन' स्विच भी हैं, जो कार चालू होने पर ही जलते हैं.
फिलहाल, हमें केवल नई ES 500e ही मिलेगी जिसमें 75 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव, 338 bhp की अधिकतम शक्ति और फुल चार्ज पर 580 किमी तक की रेंज का दावा किया गया है. 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर से लैस परिचित 350h सेटअप के इस साल के अंत में आने की उम्मीद है.
लेक्सस का कहना है कि भारतीय बाजार में ES 500e के लिए बुकिंग शुरू हो गई है और इसकी डिलेवरी 2026 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है.
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