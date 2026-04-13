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बजाज डोमिनार 350cc रु.2.03 लाख में हुई लॉन्च

जीएसटी में कमी का लाभ उठाने के लिए इंजन का आकार छोटा करने के कारण, डोमिनार 400 की कीमतों में अब रु.37,000 की कटौती की गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अप्रैल 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • डोमिनार का इंजन अब 349cc का हो गया है और इसकी कीमत पहले से रु.37,000 कम हो गई है
  • अब इस पर 350cc से अधिक क्षमता वाली बाइकों के लिए लगने वाले 40% के बजाय 18% GST लगता है
  • टॉर्क में मामूली कमी आई है, लेकिन ताकत में मामूली वृद्धि हुई है

350cc और उससे अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लगने वाले उच्च जीएसटी का मुकाबला करने के लिए, बजाज ऑटो लगातार अपने 400 मॉडल को 350cc इंजन के साथ लॉन्च कर रही है. इसका नया उदाहरण डोमिनार 400 है, जिसे रु.2.03 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया है. इंजन को 349cc तक छोटा करने से, डोमिनार अब 18% की कम जीएसटी दर के लिए योग्य हो गई है, जिससे इसकी कीमत पहले के 373cc वैरिएंट (जिसकी कीमत रु.2.40 लाख थी) की तुलना में रु.37,000 कम हो गई है.

2026 Bajaj Dominar 400 1

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में लॉन्च हुई 350cc ट्रायम्फ रेंज की तरह, डोमिनार में भी '400' का बैज बरकरार है. बदला हुआ इंजन 9000 rpm पर 40 bhp और 7500 rpm पर 33.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. हालांकि टॉर्क पहले के 35 Nm से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पीक पावर में मामूली वृद्धि हुई है. इंजन पहले की तरह ही 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

 

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ 350 सीसी बनाम 400 सीसी पावरट्रेन और कीमत की तुलना: छोटे इंजन से क्या बदलाव हुए

 

इंजन अपडेट के अलावा, मोटरसाइकिल में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. यह पहले की तरह ही ऑरोरा ग्रीन और चारकोल ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जबकि इसका पूरा डिज़ाइन और फ़ीचर्स पहले जैसे ही हैं. हालांकि, इसके वज़न में मामूली कमी आई है; नए वर्ज़न का वज़न 190 किलोग्राम है, जो पहले से 3 किलोग्राम कम है. 13 लीटर का फ्यूल टैंक और 157 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस जैसी अन्य खासियतों के, साथ ही सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी अपरिवर्तित हैं.

2026 Bajaj Dominar 400 2

यह कदम 2025 के अंत में लागू किए गए जीएसटी में भारी बदलावों के जवाब में उठाया गया है, जिसके कारण 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें काफी उच्च कर दायरे में आ गईं. बजाज ने हाल ही में ट्रायम्फ 400 रेंज के लिए इस रणनीति को लागू किया है, जिसके तहत 350 सीसी से कम क्षमता वाले मॉडल्स को एक्स-शोरूम कीमत पर रु.11,000 तक की छूट के साथ पेश किया गया है.

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