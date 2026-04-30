बजाज पल्सर NS400z की कीमत में हुई रु.14,000 की भारी कटौती

बजाज ने नई 349 सीसी पल्सर NS400z की नई कीमत की घोषणा कर दी है. अब इस मोटरसाइकिल की कीमत रु.1.80 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इस महीने की शुरुआत में बाजार में लॉन्च होने के समय रु.1.94 लाख थी. अपडेटेड मोटरसाइकिल ने 373 सीसी इंजन वाली पल्सर NS400Z की जगह ली है.

कीमत में कमी के कारण NS400z अब पहले से लगभग रु.14,000 सस्ती हो गई है, क्योंकि 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स की दरें कम हो गई हैं. बजाज का कहना है कि ग्राहक मोटरसाइकिल की अंतिम ऑन-रोड कीमत पर रु.24,500 तक की बचत कर सकते हैं.

पुराने NS400z की तुलना में, मौजूदा मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा बदलाव इंजन में किया गया है. अपडेटेड NS400 में छोटा किया गया 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 9,000 rpm पर 40 bhp की अधिकतम ताकत और 7,500 rpm पर 33.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है - जबकि पुराने 373 सीसी इंजन की ताकत 42.4 bhp और टॉर्क 35 Nm था. नए इंजन का बोर पहले वाले 373 सीसी इंजन के समान 89 मिमी है, हालांकि स्ट्रोक को 60 मिमी से घटाकर 56.1 मिमी कर दिया गया है.

फीचर्स की बात करें तो, मोटरसाइकिल में पहले वाले सभी बेहतरीन फीचर्स बरकरार रखे गए हैं, जिनमें यूएसडी फ्रंट फोर्क, असिस्ट और स्लिपर क्लच, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, चार राइड और एबीएस मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और ऑल-एलईडी लाइटिंग शामिल हैं.

प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो, अपडेटेड पल्सर Ns400z को नई सब-350सीसी ट्रायम्फ स्पीड 400 और केटीएम 390 ड्यूक जैसी बाइकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.