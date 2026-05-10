फ्रेमोंट फैक्ट्री से टेस्ला मॉडल S और मॉडल X के अंतिम मॉडल बनकर हुए तैयार

टेस्ला मॉडल S और मॉडल X अब आधिकारिक तौर पर इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों की आखिरी यूनिट टेस्ला के फ्रेमोंट कारखाने से बनकर तैयार हो गई हैं. मॉडल S और मॉडल X ने आज के टेस्ला ब्रांड को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मॉडल S 2012 में लॉन्च हुई कंपनी की पहली मुख्यधारा की इलेक्ट्रिक वाहन थी, जबकि मॉडल X कंपनी की पहली एसयूवी थी और इसने 2015 में अपनी शुरुआत की थी.

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पिछले कुछ वर्षों में, टेस्ला ने दोनों मॉडलों में महत्वपूर्ण अपडेट किए हैं और उनके जीवनकाल के दौरान लगातार सुधार किए हैं - मॉडल S के लिए 14 वर्ष और मॉडल X के लिए 11 वर्ष. इन इलेक्ट्रिक कारों के जीवनकाल में हुए बदलावों में प्रोडक्शन प्रक्रियाओं में सुधार, पावरट्रेन में सुधार - बेहतर रेंज और प्रदर्शन प्राप्त करना, बैटरी तकनीक में सुधार के साथ-साथ टेस्ला के बहुचर्चित ऑटोपायलट या फुल सेल्फ ड्राइविंग सहित नई तकनीक को शामिल करना शामिल है.

The last Model S & the last Model X have been produced at Fremont Factory



14 years of history for Model S, 11 years for Model X



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टेस्ला ने इस साल जनवरी में एक अर्निंग्स कॉल के दौरान मॉडल S और मॉडल X का निर्माण बंद करने की योजना का खुलासा किया था. कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने कहा था, “मॉडल S और X के निर्माण कार्यक्रम को सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने का समय आ गया है. हम वास्तव में ऑटोनोमस पर आधारित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यदि आप मॉडल S और X खरीदने में रुचि रखते हैं, तो अभी ऑर्डर करने का सही समय है. हमें उम्मीद है कि अगले तिमाही में S और X का निर्माण बंद कर दिया जाएगा.”

पिछले कुछ वर्षों में टेस्ला की दो प्रमुख कारों की बिक्री में गिरावट आई है, और छोटी मॉडल 3 और मॉडल Y ने टेस्ला रेंज में इन दोनों लंबे समय से चली आ रही प्रमुख कारों की जगह ले ली है. फिलहाल, मॉडल S और X के उत्तराधिकारी के लिए कोई योजना नहीं दिख रही है, और टेस्ला खाली हुई जगह का उपयोग अपने नए ऑप्टिमस रोबोट के निर्माण के लिए एक प्लांट स्थापित करने के लिए करेगी.

भारतीय बाज़ार के लिए, टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर 2025 में स्टैंडर्ड और लॉन्ग-रेंज मॉडल Y के लॉन्च के साथ भारत में प्रवेश किया, जिसके बाद 2026 में नया मॉडल Y L लॉन्च किया गया. मॉडल Y L, मॉडल Y का लॉन्ग-व्हीलबेस वेरिएंट है, जिसमें अतिरिक्त जगह होने के कारण टेस्ला तीसरी रो की सीटिंग और दूसरी रो में कैप्टन चेयर्स मिलती है. मॉडल Y L भारत में SUV का एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जो ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आता है.