भारत में टेस्ला मॉडल Y L रु.61.99 लाख में हुआ लॉन्च

टेस्ला इंडिया ने भारत में अपने मॉडलों की रेंज बढ़ाते हुए लंबी व्हीलबेस वाली मॉडल वाई एसयूवी लॉन्च की है, जिसकी कीमत (रु.61.99 लाख) एक्स-शोरूम है. अपने स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में, मॉडल वाई का व्हीलबेस 150 मिमी लंबा है और इसकी लंबाई 4,976 मिमी, चौड़ाई 2,129 मिमी और ऊंचाई 1,668 मिमी है. वहीं, स्टैंडर्ड मॉडल वाई की लंबाई 4,797 मिमी और ऊंचाई 1,624 मिमी है, जबकि चौड़ाई दोनों मॉडलों में समान है.

डिजाइन की बात करें तो, मॉडल Y L सामने और पीछे से स्टैंडर्ड मॉडल Y से थोड़ा अलग दिखता है. साइड से देखने पर, इसके फैले हुए अनुपात और ऊंची रूफलाइन ज़्यादा स्पष्ट नज़र आती हैं, जो बैजिंग के अलावा, एकमात्र ऐसा संकेत है जिससे पता चलता है कि यह स्टैंडर्ड मॉडल Y से फिजिकली रूप से बड़ी एसयूवी है. एसयूवी में अलग डिज़ाइन के 19 इंच के अलॉय व्हील भी लगे हैं.

सबसे बड़ा बदलाव कैबिन के अंदर देखने को मिलता है, जहां स्टैंडर्ड मॉडल Y की 2-रो वाली सीटिंग व्यवस्था की जगह 3-रो वाली व्यवस्था दी गई है, जिसमें दूसरी रो में अलग-अलग कैप्टन सीटें हैं. स्टैंडर्ड मॉडल वाई की तरह ही, इस लॉन्ग-व्हीलबेस एसयूवी में भी लगभग समान फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें एक बड़ा 15.8 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और दूसरी रो के यात्रियों के लिए सेंट्रल फ्लोर कंसोल के पीछे एक दूसरा 8 इंच का टचस्क्रीन शामिल है. ये टचस्क्रीन मूल रूप से कार के लगभग सभी कार्यों का केंद्र हैं, जिनमें ऑडियो से लेकर एयर कंडीशनिंग और अन्य फीचर्स शामिल हैं.

अन्य खासियतों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकंड सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, टिंटेड ग्लास रूफ, एडैप्टिव सस्पेंशन और बहुत कुछ शामिल हैं.

इंजन की बात करें तो, मॉडल Y L अपने स्टैंडर्ड मॉडल से इस मामले में अलग है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड फीचर के रूप में दिया गया है. इसकी टॉप स्पीड 378 kW और टॉर्क 590 Nm है और कंपनी का दावा है कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.5 सेकंड में पकड़ लेती है. WLTP साइकिल के अनुसार इसकी रेंज 580 किमी बताई गई है.