नई टेस्ला मॉडल Y L बनाम मॉडल Y: कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की तुलना
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 22, 2026
हाइलाइट्स
- मॉडल वाई की कीमतें अब रु.59.89 लाख से लेकर रु.67.89 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
- मॉडल Y L में AWD, ज्यादा ताकत और लंबी रेंज जोड़ी गई है
- LWD में दूसरी रो में कैप्टन चेयर के साथ 6 सीटों वाला लेआउट मिलता है
भारत में टेस्ला मॉडल वाई लाइनअप में नए मॉडल वाई एल (लॉन्ग-व्हीलबेस) के लॉन्च के साथ तीन वेरिएंट शामिल हो गए हैं. हालांकि पूरा डिजाइन और फीचर्स एक जैसे ही हैं, लेकिन तीनों वर्जन परफॉर्मेंस, रेंज, बैटरी सेटअप और सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में अलग हैं.
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नई टेस्ला मॉडल Y L बनाम मॉडल Y: कीमत
स्टैंडर्ड मॉडल वाई रियर-व्हील ड्राइव की कीमत रु.59.89 लाख है, जो इसे इस रेंज में सबसे किफायती विकल्प बनाती है. लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी की कीमत रु.67.89 लाख है, जो बेस वर्जन से रु.8 लाख अधिक है. हाल ही में लॉन्च किए गए मॉडल वाई एल एडब्ल्यूडी की कीमत रु.61.99 लाख है, जो आरडब्ल्यूडी से रु.2.10 लाख अधिक है, लेकिन लॉन्ग रेंज वेरिएंट से रु.5.90 लाख सस्ती है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.
नई टेस्ला मॉडल Y L बनाम मॉडल Y: आयाम
मॉडल Y L, स्टैंडर्ड मॉडल Y की 4,790 मिमी लंबाई की तुलना में 179 मिमी अधिक लंबी है, जिसकी लंबाई 4,969 मिमी है. इसकी ऊंचाई भी 44 मिमी अधिक है (1,668 मिमी बनाम 1,624 मिमी). चौड़ाई के मामले में, मॉडल Y L की लंबाई 2,129 मिमी है, जो स्टैंडर्ड मॉडल के समान है. ग्राउंड क्लीयरेंस स्टैंडर्ड वेरिएंट के 167 मिमी की तुलना में थोड़ा अधिक है, जो 169 मिमी है.
मॉडल वाई एल का वजन भी अधिक है, जिसका कर्ब वेट 2,088 किलोग्राम है, जबकि 1,928 किलोग्राम (आरडब्ल्यूडी) और 1,901 किलोग्राम (लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी) है.
नई टेस्ला मॉडल Y L बनाम मॉडल Y: कैबिन और फीचर्स
अंदर की तरफ, सभी वेरिएंट्स का लेआउट पहले जैसा ही है, जिसमें 16 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और हीटिंग व वेंटिलेशन वाली पावर फ्रंट सीटें शामिल हैं. सभी वेरिएंट्स में पीछे बैठे यात्रियों के लिए 8 इंच का डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और साफ-सुथरा, मिनिमल डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया गया है.
मुख्य अंतर सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आता है. स्टैंडर्ड RWD और लॉन्ग रेंज RWD 5-सीट लेआउट के साथ उपलब्ध हैं, जबकि मॉडल Y L में 2+2+2 व्यवस्था में 6-सीट कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जिसमें दूसरी रो की सीटें अलग-अलग हैं.
फीचर्स की बात करें तो, मॉडल वाई एल में अन्य दो वेरिएंटों के 9-स्पीकर सेटअप की तुलना में एक एडवांस 18-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और सबवूफर मिलता है. इसमें फ्रंट सीट थाई एक्सटेंशन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं.
नई टेस्ला मॉडल Y L बनाम मॉडल Y: बैटरी पैक और प्रदर्शन
स्टैंडर्ड RWD वेरिएंट में एक छोटा बैटरी पैक (स्टैंडर्ड रेंज) लगा है. यह WLTP-प्रमाणित 500 किमी की रेंज देती है और 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है.
लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी वेरिएंट में आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है (लॉन्ग रेंज). इस वैरिएंट की ड्राइविंग रेंज बढ़कर 661 किमी (WLTP) हो जाती है, साथ ही एक्सीलरेशन में भी थोड़ा सुधार होता है और यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.6 सेकंड में हासिल कर लेता है.
मॉडल Y L AWD इस रेंज में सबसे ऊपर है, जिसमें डुअल-मोटर सेटअप के साथ एक बड़ी बैटरी पैक (लॉन्ग रेंज) दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.0 सेकंड में पकड़ लेती है और 681 किमी (WLTP) की रेंज के साथ इस लाइनअप में सबसे अधिक रेंज देती है.
मॉडल Y के तीनों वैरिएंट में चार्जिंग क्षमता में थोड़ा अंतर है. स्टैंडर्ड मॉडल Y RWD 175 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे 15 मिनट में 238 किमी तक की रेंज मिल जाती है. लॉन्ग रेंज RWD में पीक चार्जिंग क्षमता बढ़कर 250 kW हो जाती है, जिससे 15 मिनट में 267 किमी तक की रेंज मिल जाती है. मॉडल Y L AWD भी 250 kW चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन 15 मिनट में 288 किमी तक की रेंज दे सकती है, जिससे यह तीनों में से कम समय में सबसे तेजी से रेंज बढ़ाने वाला मॉडल बन जाता है.
नई टेस्ला मॉडल Y L बनाम मॉडल Y: हार्डवेयर
मॉडल Y के तीनों वैरिएंट में मल्टीलिंक सस्पेंशन सेटअप का उपयोग किया गया है. RWD वेरिएंट में फ़्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग की सुविधा है, जबकि मॉडल Y L में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित वेरिएबल डैम्पिंग के साथ-साथ चयन योग्य ड्राइव मोड भी हैं, जिससे एडजेस्ट करने की सुविधा मिलती है. मॉडल Y L अपने ऑल-व्हील-ड्राइव लेआउट के कारण भी अलग है, जबकि अन्य दो वेरिएंट रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं.
तीनों वेरिएंट 19 इंच के पहियों पर चलते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर है. मॉडल वाई आरडब्ल्यूडी और लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी में 19 इंच के क्रॉसफ्लो पहिए लगे हैं. वहीं, मॉडल वाई एल में 19 इंच के मशीना 2.0 पहिए लगे हैं, जो इसे स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में थोड़ा अधिक प्रीमियम लुक देते हैं.
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