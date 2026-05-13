होंडा एयर ब्लेड डिजाइन का भारत में पेटेंट कराया गया

होंडा ने भारत में एयर ब्लेड के लिए डिज़ाइन पेटेंट के लिए आवेदन किया है. एयर ब्लेड एक मैक्सी-स्टाइल स्कूटर है, जो वर्तमान में कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक रहा है और 125cc और 160cc दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है.

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यह पेटेंट फाइलिंग होंडा द्वारा भारत में अपनी WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के डिजाइन का पेटेंट कराने के कुछ ही समय बाद हुई है. हालांकि केवल पेटेंट फाइलिंग से लॉन्च की पुष्टि नहीं होती, लेकिन भारत में स्पोर्टी स्कूटरों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयर ब्लेड भारतीय बाजार के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है.

अगर होंडा भारत में एयर ब्लेड लॉन्च करने का फैसला करती है, तो 160 सीसी वाला वर्जन भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा. फिलहाल इस सेगमेंट में सीमित विकल्प मौजूद हैं, जिनमें यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 जैसे कुछ ही अंडरबोन स्टाइल मैक्सी-स्कूटर 150 सीसी क्षमता के आसपास उपलब्ध हैं.

वैश्विक स्तर पर, एयर ब्लेड 160 में 157 सीसी का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 14.7 बीएचपी की ताकत और 14.8 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसका कर्ब वेट 113 किलोग्राम है और फ्यूल टैंक की क्षमता 4.4 लीटर है. वहीं, इससे छोटा एयर ब्लेड 125, 124.8 सीसी के लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आता है जो 11.8 बीएचपी ताकत और 11.3 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसका कर्ब वेट 110 किलोग्राम है और इसमें 4.4 लीटर का फ्यूल टैंक है.

फिलहाल, होंडा ने केवल स्कूटर के डिज़ाइन का पेटेंट कराया है, जो संभवतः बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए होंडा की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है. हालांकि, एयर ब्लेड, विशेष रूप से 160 सीसी मॉडल, होंडा को बाज़ार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद कर सकता है.