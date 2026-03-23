महिंद्रा और HPCL ने पैन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए मिलाया हाथ

महिंद्रा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) के साथ साझेदारी की है ताकि देश भर में अपने फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जा सके. इस साझेदारी के तहत, महिंद्रा देश भर में HPCL आउटलेट्स पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित करके अपने Charge_iN फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करेगी.

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HPCL वर्तमान में देश भर में 24,400 से अधिक ईंधन स्टेशनों के साथ-साथ अपने इन-हाउस ई-चार्ज ब्रांड के तहत 5,400 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को चलाती है.

Charge_iN by Mahindra is expanding India’s ultrafast EV charging network with HPCL - bringing 180 kW dual‑gun chargers to fuel stations across the country.@HPCL pic.twitter.com/lTzFVB8Cdp — Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) March 23, 2026 undefined undefined

दोनों कंपनियों का कहना है कि यह साझेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को गति देने में सहायक होगी. इस साझेदारी के तहत लगने वाले चार्जर 180 किलोवाट तक की अधिकतम चार्जिंग देंगे - जो महिंद्रा द्वारा स्थापित मौजूदा Charge_iN चार्जिंग स्टेशनों के अनुरूप है. कार निर्माता कंपनी ने पिछले साल के अंत में अपने Charge_iN फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया था और 2027 तक पूरे भारत में 1,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना है.

यह साझेदारी किसी कार निर्माता कंपनी और देश की एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी के बीच हुई नई साझेदारी है. HPCL ने पिछले साल के अंत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विनफास्ट की चार्जिंग सहायक कंपनी वी-ग्रीन के साथ साझेदारी की थी.