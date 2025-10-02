मारुति सुजुकी विक्टोरिस को लॉन्च के दो हफ्ते मिली 25,000 बुकिंग, वेटिंग पीरियड बढ़ा

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा New Thar 3 Doorऑडी ए5महिंद्रा नई बोलेरोह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

मारुति सुजुकी विक्टोरिस को लॉन्च के दो हफ्ते मिली 25,000 बुकिंग, वेटिंग पीरियड बढ़ा

विक्टोरिस मैकेनिकल रूप से ग्रांड विटारा से संबंधित है, लेकिन इसे मारुति के डीलरशिप के बड़े एरिना नेटवर्क के माध्यम से बेचा जा रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 2, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मारुति सुजुकी ने 15 सितंबर को विक्टोरिस एसयूवी लॉन्च की
  • चुनिंदा वैरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड 10 सप्ताह से अधिक हो गया है
  • कीमतें रु.10.50 लाख से रु.19.99 लाख(एक्स-शोरूम) तक हैं

मारुति सुजुकी की नई एसयूवी, विक्टोरिस, ने शानदार शुरुआत की है. 15 सितंबर को लॉन्च हुई मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने अपनी कीमतों की घोषणा के बाद से केवल दो हफ़्तों में ही 25,000 से ज़्यादा बुकिंग हासिल कर ली हैं. कंपनी ने अपने नई मासिक सेल्स कॉल में इस खबर की पुष्टि की और यह भी बताया कि विक्टोरिस के कुछ वेरिएंट्स के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़कर 10 हफ़्तों से ज़्यादा हो गई है. हालाँकि, मारुति ने यह नहीं बताया कि वर्तमान में किस वेरिएंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा अवधि है.

Maruti Suzuki Victoris Web 41

विक्टोरिस यांत्रिक रूप से ग्रांड विटारा से संबंधित है

 

मारुति सुज़ुकी के लिए इस नवरात्रि को अब तक का सबसे बेहतरीन बनाने में विक्टोरिस ने अहम भूमिका निभाई है. कंपनी ने बताया कि उसे इस अवधि के पहले आठ दिनों में 1.50 लाख से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं और 1.65 लाख गाड़ियों की डिलेवरी हो चुकी है, और दशहरा तक 2 लाख गाड़ियों की डिलेवरी का लक्ष्य है. मारुति ने यह भी बताया कि उसके पास अभी 2.50 लाख ओपन बुकिंग हैं.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

 

नई एसयूवी मूलतः ग्रांड विटारा से अपने इंजन को साझा करती है, लेकिन ग्रांड विटारा के विपरीत – जो विशेष रूप से नेक्सा आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाती है – विक्टोरिस मारुति के बड़े एरिना बिक्री नेटवर्क पर उपलब्ध है. विक्टोरिस का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस और होंडा एलिवेट जैसी कारों से है.

Maruti Suzuki Victoris Web 13

पेट्रोल, सीएनजी और मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प के साथ उपलब्ध है

 

विक्टोरिस 6 ट्रिम्स - LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXI+(O) में उपलब्ध है, जिनमें पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं. मानक इंजन विकल्प 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो अधिकतम 101.6 bhp और 139 Nm का टॉर्क बनाता है. यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है - 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी उपलब्ध है. यह इंजन फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG किट के साथ भी उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही उपलब्ध है.

 

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विक्टोरिस में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक ऑनबोर्ड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. पेट्रोल इंजन लगभग 91.7 बीएचपी और 122 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 बीएचपी और 141 एनएम की अधिकतम शक्ति बनाती है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए CVT गियरबॉक्स मानक के रूप में उपलब्ध है.

# Maruti Suzuki Victoris# Maruti Suzuki# Maruti SUVs# Suzuki# Victoris# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • पुणे स्थित कार निर्माता ने नवरात्रि के पहले दिन 10,000 से अधिक यात्री वाहन वितरित किए, और सितंबर माह के अंत में महिंद्रा और ह्यून्दे को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ शीर्ष स्थान पर रही.
    सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स यात्री वाहन की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंची
  • मारुति सुज़ुकी ने भारतीय बाज़ार में अपनी बिल्कुल नई एसयूवी विक्टोरिस पेश की है. इसमें हाई-टेक फीचर्स. दमदार डिज़ाइन. सेफ़्टी पैकेज और कई पावरट्रेन विकल्प शामिल किए गए हैं. हमने इसे नज़दीक से देखा और जाना कि यह रोज़मर्रा की ड्राइविंग में कैसी साबित हो सकती है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रिव्यू: हाई-टेक फीचर्स और किफ़ायती माइलेज
  • मारुति की नई क्रेटा-प्रतिद्वंद्वी एसयूवी ग्रांड विटारा के साथ बिक्री पर है और यह केवल एरिना डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10.50 लाख से शुरू
  • नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले.
    नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में भी मिली पूरे 5 स्टार की सुराक्षा रेटिंग
  • एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
  • पुणे स्थित कार निर्माता ने नवरात्रि के पहले दिन 10,000 से अधिक यात्री वाहन वितरित किए, और सितंबर माह के अंत में महिंद्रा और ह्यून्दे को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ शीर्ष स्थान पर रही.
    सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स यात्री वाहन की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंची
  • मारुति सुज़ुकी ने भारतीय बाज़ार में अपनी बिल्कुल नई एसयूवी विक्टोरिस पेश की है. इसमें हाई-टेक फीचर्स. दमदार डिज़ाइन. सेफ़्टी पैकेज और कई पावरट्रेन विकल्प शामिल किए गए हैं. हमने इसे नज़दीक से देखा और जाना कि यह रोज़मर्रा की ड्राइविंग में कैसी साबित हो सकती है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रिव्यू: हाई-टेक फीचर्स और किफ़ायती माइलेज
  • मारुति की नई क्रेटा-प्रतिद्वंद्वी एसयूवी ग्रांड विटारा के साथ बिक्री पर है और यह केवल एरिना डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10.50 लाख से शुरू
  • नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले.
    नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में भी मिली पूरे 5 स्टार की सुराक्षा रेटिंग
  • एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • मारुति सुजुकी विक्टोरिस को लॉन्च के दो हफ्ते मिली 25,000 बुकिंग, वेटिंग पीरियड बढ़ा