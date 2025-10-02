मारुति सुजुकी विक्टोरिस को लॉन्च के दो हफ्ते मिली 25,000 बुकिंग, वेटिंग पीरियड बढ़ा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 2, 2025
हाइलाइट्स
- मारुति सुजुकी ने 15 सितंबर को विक्टोरिस एसयूवी लॉन्च की
- चुनिंदा वैरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड 10 सप्ताह से अधिक हो गया है
- कीमतें रु.10.50 लाख से रु.19.99 लाख(एक्स-शोरूम) तक हैं
मारुति सुजुकी की नई एसयूवी, विक्टोरिस, ने शानदार शुरुआत की है. 15 सितंबर को लॉन्च हुई मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने अपनी कीमतों की घोषणा के बाद से केवल दो हफ़्तों में ही 25,000 से ज़्यादा बुकिंग हासिल कर ली हैं. कंपनी ने अपने नई मासिक सेल्स कॉल में इस खबर की पुष्टि की और यह भी बताया कि विक्टोरिस के कुछ वेरिएंट्स के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़कर 10 हफ़्तों से ज़्यादा हो गई है. हालाँकि, मारुति ने यह नहीं बताया कि वर्तमान में किस वेरिएंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा अवधि है.
विक्टोरिस यांत्रिक रूप से ग्रांड विटारा से संबंधित है
मारुति सुज़ुकी के लिए इस नवरात्रि को अब तक का सबसे बेहतरीन बनाने में विक्टोरिस ने अहम भूमिका निभाई है. कंपनी ने बताया कि उसे इस अवधि के पहले आठ दिनों में 1.50 लाख से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं और 1.65 लाख गाड़ियों की डिलेवरी हो चुकी है, और दशहरा तक 2 लाख गाड़ियों की डिलेवरी का लक्ष्य है. मारुति ने यह भी बताया कि उसके पास अभी 2.50 लाख ओपन बुकिंग हैं.
नई एसयूवी मूलतः ग्रांड विटारा से अपने इंजन को साझा करती है, लेकिन ग्रांड विटारा के विपरीत – जो विशेष रूप से नेक्सा आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाती है – विक्टोरिस मारुति के बड़े एरिना बिक्री नेटवर्क पर उपलब्ध है. विक्टोरिस का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस और होंडा एलिवेट जैसी कारों से है.
पेट्रोल, सीएनजी और मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प के साथ उपलब्ध है
विक्टोरिस 6 ट्रिम्स - LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXI+(O) में उपलब्ध है, जिनमें पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं. मानक इंजन विकल्प 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो अधिकतम 101.6 bhp और 139 Nm का टॉर्क बनाता है. यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है - 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी उपलब्ध है. यह इंजन फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG किट के साथ भी उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही उपलब्ध है.
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विक्टोरिस में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक ऑनबोर्ड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. पेट्रोल इंजन लगभग 91.7 बीएचपी और 122 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 बीएचपी और 141 एनएम की अधिकतम शक्ति बनाती है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए CVT गियरबॉक्स मानक के रूप में उपलब्ध है.
