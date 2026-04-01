एमजी स्टारलाइट 560 एसयूवी का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया गया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 1, 2026
हाइलाइट्स
- स्टारर्लाइट 560 का डिज़ाइन मार्च 2026 में भारत में पेटेंट कराया गया
- संभवतः इसे JSW MG मोटर इंडिया के तहत लॉन्च किया जाएगा
- यह वैश्विक स्तर पर PHEV और EV दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है
वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी के डिजाइन का भारत में पेटेंट कराया गया है, और आवेदन में SAIC जीएम वुलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड को आवेदक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. डिजाइन का रजिस्ट्रेशन मार्च 2026 में हुआ था और उम्मीद है कि इसे नए ब्रांड के साथ भारत में JSW MG मोटर इंडिया के बैनर तले लॉन्च किया जाएगा.
पेटेंट किया गया डिज़ाइन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाले मौजूदा मॉडल से काफी मिलता-जुलता है. एसयूवी के टेस्ट मॉडल को भारत में कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है. सामने से देखने पर, स्टारलाइट 560 का स्टांस ऊंचा और सीधा है, जिसमें एक बड़ी आयताकार ग्रिल फ्रंट पैनल पर हावी है. ग्रिल में मेश जैसा पैटर्न है, जबकि हेडलाइट्स फ्रंट में ऊपर की ओर स्थित हैं और हॉरिजॉन्टल रूप से दिखाई देती हैं.
साइड से देखने पर, स्टारलाइट 560 का आकार चौकोर और सीधा है. इसमें बड़ा ग्लासहाउस, अपेक्षाकृत सपाट विंडो लाइन और मोटे पिलर हैं. व्हील आर्च थोड़े चौकोर हैं, और टेस्ट मॉडल की तरह, इसमें भी मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील लगे हैं.
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पीछे की ओर, वैश्विक मॉडल में चौड़ा टेलगेट और सपाट सतहें मिलती हैं. टेल-लैंप हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं और बाहरी किनारों की ओर स्थित हैं, जबकि पिछला बम्पर सपाट निचले हिस्से के साथ भारी-भरकम दिखता है.
वैश्विक स्तर पर, स्टारलाइट 560 प्लग-इन हाइब्रिड और ऑल-इलेक्ट्रिक दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. PHEV मॉडल में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 104 bhp की शक्ति ताकत पैदा करता है, जिसे 20.5 kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है, जिससे कुल मिलाकर 194 bhp और 230 Nm का टॉर्क मिलता है. वहीं, ऑल-इलेक्ट्रिक वैरिएंट में 56.7 kWh बैटरी पैक के साथ फ्रंट-माउंटेड मोटर है जो 134 bhp और 200 Nm का टॉर्क बनाती है, और दावा की गई इसकी रेंज 500 किमी तक (CLTC साइकिल) है.
यह देखना बाकी है कि इनमें से कौन सा पावरट्रेन विकल्प भारत में पेश किया जाएगा, हालांकि अगर भारत में लॉन्च होने वाला मॉडल लॉन्च होता है तो यह व्यापक रूप से वैश्विक कॉन्फ़िगरेशन के समान होने की उम्मीद है.
मैजेस्टर एसयूवी को पेश करते समय, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने देश में 6 नए मॉडल पेश करने की योजनाओं की भी पुष्टि की, जिसमें एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भी शामिल है, और स्टारलाइट 560 संभवतः उन्हीं आगामी मॉडल सीरीज़ का हिस्सा होगी.
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