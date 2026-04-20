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एमजी M9 और साइबरस्टर की कीमतों में रु.5 लाख तक की बढ़ोतरी हुई

M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी की कीमत अब रु.75.90 लाख हो गई है, जबकि साइबरस्टर की कीमत में रु.2.50 लाख की बढ़ोतरी हुई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एमजी M9 की कीमत में रु.5 लाख की बढ़ोतरी
  • साइबरस्टर की कीमत अब रु.77.49 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है
  • एमजी ने इस साल की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद अब यह बढ़ोतरी हुई है

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन लाइनअप की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी और साइबरस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर दोनों की कीमत बढ़ गई है. M9 की कीमत में रु.5 लाख की भारी वृद्धि हुई है, जो अब रु.69.90 लाख से बढ़कर रु.75.90 लाख हो गई है. वहीं, साइबरस्टर की कीमत में रु.2.50 लाख की वृद्धि हुई है, जिससे इसकी कीमत रु.74.99 लाख से बढ़कर रु.77.49 लाख हो गई है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं. यह वृद्धि एमजी द्वारा अप्रैल 2026 से अपनी पूरी रेंज की कीमतों में बदलाव की पूर्व घोषणा के बाद हुई है, जिसका कारण बढ़ती इनपुट लागत बताया गया है.

MG M9 EV Web 15

भारत में इलेक्ट्रिक एमपीवी केवल एक ही वैरिएंट में उपलब्ध है और इस कीमत पर इसका कोई सीधा प्रतिद्वंदी नहीं है. हालांकि, इसकी सबसे करीबी प्रीमियम एमपीवी किआ कार्निवल है, जो एक डीज़ल- पेट्रोल विकल्प के साथ आती है. कार्निवल की कीमत रु.59.42 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो M9 से रु.15 लाख से भी अधिक सस्ती है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी मैजेस्टर 20 अप्रैल को भारत में होगी लॉन्च

 

एमजी M9 में 90 किलोवाट-घंटे की बड़ी NMC बैटरी पैक है, जो ARAI के अनुसार एक बार चार्ज करने पर 548 किलोमीटर की रेंज देती है. इसमें फ्रंट XL पर मोटर लगा है. 7 सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध M9 में मसाज और वेंटिलेटेड सीटें, डबल-पैनल सनरूफ, लेवल 2 ADAS और 13 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है.

MG Cyberster image 5

साइबरस्टर भी ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वेरिएंट में उपलब्ध है. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर (प्रत्येक एक्सल पर एक) लगी हैं जो कुल मिलाकर 528 बीएचपी की ताकत और 725 एनएम टॉर्क पैदा करती हैं और इसे चारों पहियों तक पहुंचाती हैं. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है. कार में 77 किलोवाट-घंटे की बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज करने पर 580 किमी की अधिकतम रेंज देती है.

 

साइबरस्टर, एमजी M9 लग्जरी एमपीवी के साथ, देश भर में एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से ही विशेष रूप से बेची जाती है.

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