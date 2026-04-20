एमजी विंडसर ईवी का कम्यूट वैरिएंट रु.13.49 लाख में हुआ लॉन्च, फीचर्स और तस्वीरें देखें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 20, 2026
हाइलाइट्स
- नए कम्यूट वेरिएंट की कीमत एक्साइट से रु.61,000 कम है
- इसमें 38 किलोवाट-घंटे की बैटरी है, जिसकी दावा की गई रेंज 332 किलोमीटर है
- इसमें टचस्क्रीन नहीं है, बेसिक कैबिन और स्टील व्हील्स दिए गए हैं
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने चुपचाप विंडसर ईवी रेंज में एक नया 'कम्यूट' वेरिएंट जोड़ा है, जिसकी कीमत रु.13.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. एक्साइट ट्रिम से नीचे स्थित यह वेरिएंट उससे लगभग रु.61,000 सस्ता है. हालांकि यह मुख्य रूप से फ्लीट ऑपरेटरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन डीलर सूत्रों के अनुसार इसे निजी उपयोग के लिए भी पंजीकृत किया जा सकता है.
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कम्यूट वेरिएंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ओआरवीएम पर लगे टर्न इंडिकेटर और फ्लश डोर हैंडल बरकरार हैं. हालांकि, इसमें अलॉय व्हील्स की जगह बिना कवर वाले 17 इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं.
अंदर से, कम्यूट वेरिएंट में कैबिन का लेआउट सिंपल है. इसमें एक्साइट वेरिएंट में मिलने वाला 10.1 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन नहीं है; इसके बजाय, इसमें 7 इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो मुख्य डिस्प्ले के रूप में काम करता है.
कैबिन में साधारण फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, मैनुअल सीट एडजस्टमेंट और मिनिमल डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जबकि गोल्ड हाइलाइट्स केवल डोर ट्रिम्स पर ही मिलते हैं. एयर कंडीशनिंग मैनुअल है और ORVMs को भी मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है. इसमें स्टीयरिंग-माउंटेड गियर सेलेक्टर, क्रूज़ कंट्रोल और डिस्प्ले सेटिंग बटन वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और कपहोल्डर्स व स्टोरेज वाला सेंटर कंसोल पहले की तरह ही मौजूद हैं.
दिखने में अन्य बदलावों में पावर विंडो स्विच, हेडलाइट बीम की हाइट एडजेस्ट करने के कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट्स, ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं. इसके अलावा, महंगे वेरिएंट की तरह ही पीछे की सीटों में भी रिक्लाइनिंग की सुविधा उपलब्ध है.
कम्यूट वैरिएंट में भी वही 38 किलोवाट-घंटे की बैटरी पैक लगी है जो एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस जैसे निचले वेरिएंट्स में इस्तेमाल की गई है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 332 किलोमीटर की रेंज देती है. 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर 10 से 100% चार्ज करने में लगभग 7 घंटे लेता है, जबकि 45 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर लगभग 45 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज कर सकता है.
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लोकप्रिय एमजी मॉडल्स
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- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.99 - 19.49 लाख
- एमजी ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी जेडएस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी एस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी साइबरस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 75 लाख
- एमजी एम9 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 81.08 लाख
- एमजी विंडसर EVएक्स-शोरूम कीमत₹ 14 - 17.25 लाख
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