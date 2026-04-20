एमजी विंडसर ईवी का कम्यूट वैरिएंट रु.13.49 लाख में हुआ लॉन्च, फीचर्स और तस्वीरें देखें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
रेनो बोरियलस्कोडा एन्याक iVस्कोडा 7S कॉन्सेप्टकिया ईवी2
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूबेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएसए स्क्रैम्बलर 650बजाज
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एमजी विंडसर ईवी का कम्यूट वैरिएंट रु.13.49 लाख में हुआ लॉन्च, फीचर्स और तस्वीरें देखें

विंडसर ईवी का कम्यूट वैरिएंट एक्साइट ट्रिम से नीचे आता है और मुख्य रूप से फ्लीट खरीदारों के लिए है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 20, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नए कम्यूट वेरिएंट की कीमत एक्साइट से रु.61,000 कम है
  • इसमें 38 किलोवाट-घंटे की बैटरी है, जिसकी दावा की गई रेंज 332 किलोमीटर है
  • इसमें टचस्क्रीन नहीं है, बेसिक कैबिन और स्टील व्हील्स दिए गए हैं

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने चुपचाप विंडसर ईवी रेंज में एक नया 'कम्यूट' वेरिएंट जोड़ा है, जिसकी कीमत रु.13.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. एक्साइट ट्रिम से नीचे स्थित यह वेरिएंट उससे लगभग रु.61,000 सस्ता है. हालांकि यह मुख्य रूप से फ्लीट ऑपरेटरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन डीलर सूत्रों के अनुसार इसे निजी उपयोग के लिए भी पंजीकृत किया जा सकता है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी M9 और साइबरस्टर की कीमतों में रु.5 लाख तक की बढ़ोतरी हुई

Website 19

कम्यूट वेरिएंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ओआरवीएम पर लगे टर्न इंडिकेटर और फ्लश डोर हैंडल बरकरार हैं. हालांकि, इसमें अलॉय व्हील्स की जगह बिना कवर वाले 17 इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं.

Website 16

अंदर से, कम्यूट वेरिएंट में कैबिन का लेआउट सिंपल है. इसमें एक्साइट वेरिएंट में मिलने वाला 10.1 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन नहीं है; इसके बजाय, इसमें 7 इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो मुख्य डिस्प्ले के रूप में काम करता है.

Website 15

कैबिन में साधारण फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, मैनुअल सीट एडजस्टमेंट और मिनिमल डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जबकि गोल्ड हाइलाइट्स केवल डोर ट्रिम्स पर ही मिलते हैं. एयर कंडीशनिंग मैनुअल है और ORVMs को भी मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है. इसमें स्टीयरिंग-माउंटेड गियर सेलेक्टर, क्रूज़ कंट्रोल और डिस्प्ले सेटिंग बटन वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और कपहोल्डर्स व स्टोरेज वाला सेंटर कंसोल पहले की तरह ही मौजूद हैं.

Website 17

दिखने में अन्य बदलावों में पावर विंडो स्विच, हेडलाइट बीम की हाइट एडजेस्ट करने के कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट्स, ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं. इसके अलावा, महंगे वेरिएंट की तरह ही पीछे की सीटों में भी रिक्लाइनिंग की सुविधा उपलब्ध है.

 

कम्यूट वैरिएंट में भी वही 38 किलोवाट-घंटे की बैटरी पैक लगी है जो एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस जैसे निचले वेरिएंट्स में इस्तेमाल की गई है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 332 किलोमीटर की रेंज देती है. 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर 10 से 100% चार्ज करने में लगभग 7 घंटे लेता है, जबकि 45 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर लगभग 45 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज कर सकता है.

# JSW MG Motor India# MG Windsor EV Commute Variant# MG Windsor EV Commute Variant Images# MG Windsor EV Commute Variant Price# MG Windsor EV Commute Variant Features# MG Windsor EV Commute Variant Details# Windsor EV Commute Variant# MG Windsor EV Commute# MG Windsor EV Commute Fleet Variant# Windsor EV Commute# MG Windsor EV# MG Windsor EV Price# Windsor EV Taxi# Electric Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा एक्सयूवी700,
    2022 महिंद्रा एक्सयूवी700
    AX7 7 STR | 35,001 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 17.38 लाख
    ₹ 36,755/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टोयोटा गलांज़ा,
    2020 टोयोटा गलांज़ा
    V | 64,370 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.71 लाख
    ₹ 12,069/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS BS IV | 75,735 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.95 लाख
    ₹ 8,349/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो,
    2024 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो
    STD | 36,192 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.51 लाख
    ₹ 10,091/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 90,327 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.37 लाख
    ₹ 7,540/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा सिटी,
    2015 होंडा सिटी
    V | 81,159 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.08 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 50,086 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.16 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2018 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 68,212 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 होंडा अमेज़,
    2023 होंडा अमेज़
    E BS IV | 12,309 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.01 लाख
    ₹ 15,690/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 60,993 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.96 लाख
    ₹ 11,099/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी की कीमत अब रु.75.90 लाख हो गई है, जबकि साइबरस्टर की कीमत में रु.2.50 लाख की बढ़ोतरी हुई है.
    एमजी M9 और साइबरस्टर की कीमतों में रु.5 लाख तक की बढ़ोतरी हुई
  • वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी के डिजाइन का भारत में पेटेंट कराया गया है और यह दिखने में अपने वैश्विक मॉडल के समान है.
    एमजी स्टारलाइट 560 एसयूवी का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया गया
  • आगामी जेएसडब्ल्यू मोटर्स एसयूवी चीन की चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा बनी जैकू जे5 पर आधारित होगी.
    JSW की क्रेटा इलेक्ट्रिक राइवल Chery Jaecoo J5 पुणे में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • मैजेस्टर को शार्प और सैवी सहित दो प्रमुख ट्रिम स्तरों में और 2-व्हील और 4-व्हील ड्राइव दोनों वैरिएंट में पेश किया जाएगा.
    2026 एमजी मैजेस्टर: वैरिएंट, फीचर्स और इंजन की डिटेल में जानकारी
  • M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी की कीमत अब रु.75.90 लाख हो गई है, जबकि साइबरस्टर की कीमत में रु.2.50 लाख की बढ़ोतरी हुई है.
    एमजी M9 और साइबरस्टर की कीमतों में रु.5 लाख तक की बढ़ोतरी हुई
  • वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी के डिजाइन का भारत में पेटेंट कराया गया है और यह दिखने में अपने वैश्विक मॉडल के समान है.
    एमजी स्टारलाइट 560 एसयूवी का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया गया
  • आगामी जेएसडब्ल्यू मोटर्स एसयूवी चीन की चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा बनी जैकू जे5 पर आधारित होगी.
    JSW की क्रेटा इलेक्ट्रिक राइवल Chery Jaecoo J5 पुणे में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • मैजेस्टर को शार्प और सैवी सहित दो प्रमुख ट्रिम स्तरों में और 2-व्हील और 4-व्हील ड्राइव दोनों वैरिएंट में पेश किया जाएगा.
    2026 एमजी मैजेस्टर: वैरिएंट, फीचर्स और इंजन की डिटेल में जानकारी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एमजी विंडसर ईवी का कम्यूट वैरिएंट रु.13.49 लाख में हुआ लॉन्च, फीचर्स और तस्वीरें देखें