जापान मोबिलिटी शो में पेश होने से पहले दिखी नई टोयोटा कोरोला कॉन्सेप्ट की झलक

टोयोटा के आगामी जापान मोबिलिटी शो 2025 में सेंचुरी एसयूवी-आधारित कूपे और 6-पहिया LS एमपीवी कॉन्सेप्ट ने भले ही सुर्खियाँ बटो रही हों, लेकिन इस सब के बीच एक और कॉन्सेप्ट ऐसा है जो लोगों की नज़रों से ओझल रहा. टोयोटा ने नए कोरोला कॉन्सेप्ट की पहली झलक दिखाई है, जो लंबे समय से चली आ रही एक्ज़ीक्यूटिव सेडान की अगली पीढ़ी को दिखाती है.

तस्वीरों में एक स्लीक, लो-स्लंग कूपे-स्टाइल सेडान दिखाई दे रही है जिसमें शार्प लाइनें और उभरी हुई सिलवटें हैं. इसके फ्रंट में एक लो नोज़ है जिसमें पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार है जो वर्टिकली रूप से लगे लाइटिंग एलिमेंट्स में बारीकी से जुड़ जाता है. अन्य नई टोयोटा कारों में देखे जाने वाले ऐरो के आकार के लाइट गाइड भी इसमें मौजूद हैं. बोनट भी काफी तराशा हुआ है, और आगे का ओवरहैंग भी काफी छोटा है.

पीछे की ओर देखें तो, आगे के पहिये के पीछे एक चार्जिंग फ्लैप दिखाई देता है, जो दर्शाता है कि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार होगी. अन्य ध्यान देने लायक बदलावों में, दरवाज़े पर लगे विंग मिरर, नक्काशीदार लोअर डोर सेक्शन और एक प्रमुख पिछला हिस्सा शामिल है. पीछे की ओर, उल्लेखनीय डिज़ाइन एलिमेंट्स में एक पूरी चौड़ाई वाला लाइटबार और एक डकटेल-स्टाइल का स्पॉइलर शामिल है.

पावरट्रेन की जानकारी अभी छिपाई गई है, हालाँकि हमें उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रिक कार होगी. इस महीने के अंत में जापान मोबिलिटी शो 2025 में पूरी जानकारी सामने आने की उम्मीद है.