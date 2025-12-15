पत्रिकायूज़्ड कार्स
नवंबर 2025 में पैसेंजर वाहनों और दोपहिया की बिक्री में आई तेज़ी: सियाम

दोनों सेगमेंट में लगभग 20% की ग्रोथ देखी गई, हालांकि वित्त वर्ष 2026 में साल-दर-साल सेल्स ग्रोथ लगभग 3% पर काफी धीमी रही.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • कारों की बिक्री में साल-दर-साल 18.7% की बढ़ोतरी हुई
  • दोपहिया वाहनों की बिक्री में 21.2% की बढ़ोतरी हुई
  • YTD वित्त वर्ष 2026 में पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने नवंबर 2025 के लिए ऑटो इंडस्ट्री के सेल्स डेटा पब्लिश किए हैं, जिसमें पैसेंजर व्हीकल और टू-व्हीलर सेगमेंट में अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है. पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 18.7% की ग्रोथ हुई, जबकि टू-व्हीलर की सेल्स में 21.2% की बढ़ोतरी हुई.

 

यह भी पढ़ें: नवंबर 2025 में GST लाभ, डिस्काउंट ऑफर से त्योहारी सीजन के बाद भी बिक्री बढ़ी; ऑटो उद्योग ने देखा 2% का फायदा

 

नवंबर 2025 के परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हुए, सियाम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा, “त्योहारी मांग और सरकार के प्रोग्रेसिव GST 2.0 रिफॉर्म्स के सपोर्ट से, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने नवंबर 2025 में सेल्स की रफ्तार बनाए रखी. पैसेंजर व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स ने 2025 में नवंबर महीने की अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की. पैसेंजर व्हीकल्स की 4.12 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें 18.7% की ग्रोथ हुई, टू-व्हीलर्स की 19.44 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें 21.2% की ग्रोथ हुई और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में 72 हज़ार यूनिट्स की बिक्री हुई, जो नवंबर 2024 की तुलना में 21.3% ज़्यादा है. इंडस्ट्री को उम्मीद है कि लगातार सपोर्टिव पॉलिसी रिफॉर्म्स और बेहतर मार्केट सेंटिमेंट्स से यह ग्रोथ 2026 तक जारी रहेगी.”

 

नवंबर 2025 में 4 लाख से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियां बेची गईं

नवंबर महीने में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 4,12,405 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी समय बेची गई 3,47,522 यूनिट्स से ज़्यादा है. यह ग्रोथ पैसेंजर गाड़ियों के सभी सब-सेगमेंट में भी दिखी, जिसमें पैसेंजर कार, SUV और वैन की बिक्री में 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई.

Tata ev dealership 1

सियाम के डेटा के अनुसार, पैसेंजर कार की बिक्री 97,186 यूनिट से बढ़कर 1,12,612 यूनिट हो गई - जो 15.9% की बढ़ोतरी है. इस बीच, UV की बिक्री 1,92,684 यूनिट से बढ़कर 2,29,157 यूनिट हो गई - लगभग 19% की बढ़ोतरी, जबकि वैन की बिक्री 10,589 यूनिट से बढ़कर 13,200 यूनिट हो गई, जो 24.7% ज़्यादा है. ध्यान दें कि इन अलग-अलग आंकड़ों में टाटा मोटर्स की बिक्री शामिल नहीं है, जो कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री के नंबर में शामिल है.

 

दोपहिया वाहनों की बिक्री में 21.2% की वृद्धि हुई

इस बीच, नवंबर महीने में टू-व्हीलर की बिक्री 19,44,475 यूनिट रही - जो 16,04,749 यूनिट से 21.2% ज़्यादा है. यह स्कूटर सेगमेंट में मज़बूत ग्रोथ की वजह से हुआ, जो पिछले साल के 5,68,580 यूनिट से बढ़कर पिछले महीने 7,35,753 यूनिट हो गया, यानी लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई. वहीं, मोटरसाइकिल की बिक्री नवंबर 2024 में 9,90,246 यूनिट के मुकाबले 17.5% बढ़कर 11,63,751 यूनिट हो गई.

Hero Dealership Festive Season 2022 10 28 T17 10 08 300 Z

इस बीच, मोपेड की बिक्री पिछले साल के 45,923 यूनिट्स से 2.1% घटकर नवंबर 2025 में 44,971 यूनिट्स हो गई.

 

इंडस्ट्री में साल-दर-साल बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है


वित्त वर्ष 2026 के साल-दर-साल के आंकड़ों की बात करें तो, पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 28,05,658 यूनिट रही - जो 27,26,709 यूनिट से 2.9% ज़्यादा है. पैसेंजर कारों की बिक्री 8,64,804 यूनिट से घटकर 8,51,099 यूनिट हो गई, जिसमें 1.6% की गिरावट आई, जबकि UV की बिक्री पिछले साल के 17,61,981 यूनिट से बढ़कर नवंबर 2025 के आखिर तक 18,51,896 यूनिट हो गई, जो 5.1% ज़्यादा है. वैन की बिक्री पिछले साल के 99,924 यूनिट से बढ़कर 1,02,663 यूनिट हो गई, जो 2.7% ज़्यादा है.

 

ध्यान दें कि सेल्स के आंकड़ों में अक्टूबर और नवंबर महीनों के लिए टाटा मोटर्स की बिक्री शामिल नहीं है.

 

दोपहिया सेगमेंट में भी बिक्री लगभग स्थिर रही, जिसमें स्कूटर की डिमांड के कारण 3.3% की ग्रोथ हुई. अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में स्कूटर की बिक्री 10.3% बढ़कर 47,87,080 यूनिट से 52,81,465 यूनिट हो गई. मोटरसाइकिलों की बिक्री लगभग स्थिर रही, जिसमें 87,88,829 यूनिट से 87,73,163 यूनिट तक 0.2% की कमी आई, जबकि मोपेड की बिक्री पिछले साल के 3,58,096 यूनिट से 5.8% घटकर 3,37,213 यूनिट रह गई.

 

अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में कुल टू-व्हीलर बिक्री 1,43,91,841 यूनिट रही.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट के लेटेस्ट टीज़र वीडियो से पता चलता है कि कैबिन में बहुत कम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नए अलॉय-व्हील डिज़ाइन भी दिखाए गए हैं.
    2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा
  • निसान द्वारा भारत के लिए तीन नए मॉडलों में से यह नई MPV पहला मॉडल होगी, इसके साथ टेक्टन और एक थ्री-रो SUV भी लॉन्च की जाएगी.
    निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
  • आइकॉनिक कूपर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वेरिएंट सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
    नई मिनी कन्वर्टिबल रु.58.50 लाख में हुई लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • यहां भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है, जो फीचर्स और आराम चाहने वाले बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एकदम सही हैं.
    भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी
