नवंबर 2025 में पैसेंजर वाहनों और दोपहिया की बिक्री में आई तेज़ी: सियाम

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने नवंबर 2025 के लिए ऑटो इंडस्ट्री के सेल्स डेटा पब्लिश किए हैं, जिसमें पैसेंजर व्हीकल और टू-व्हीलर सेगमेंट में अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है. पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 18.7% की ग्रोथ हुई, जबकि टू-व्हीलर की सेल्स में 21.2% की बढ़ोतरी हुई.

नवंबर 2025 के परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हुए, सियाम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा, “त्योहारी मांग और सरकार के प्रोग्रेसिव GST 2.0 रिफॉर्म्स के सपोर्ट से, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने नवंबर 2025 में सेल्स की रफ्तार बनाए रखी. पैसेंजर व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स ने 2025 में नवंबर महीने की अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की. पैसेंजर व्हीकल्स की 4.12 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें 18.7% की ग्रोथ हुई, टू-व्हीलर्स की 19.44 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई, जिसमें 21.2% की ग्रोथ हुई और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में 72 हज़ार यूनिट्स की बिक्री हुई, जो नवंबर 2024 की तुलना में 21.3% ज़्यादा है. इंडस्ट्री को उम्मीद है कि लगातार सपोर्टिव पॉलिसी रिफॉर्म्स और बेहतर मार्केट सेंटिमेंट्स से यह ग्रोथ 2026 तक जारी रहेगी.”

नवंबर 2025 में 4 लाख से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियां बेची गईं

नवंबर महीने में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 4,12,405 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी समय बेची गई 3,47,522 यूनिट्स से ज़्यादा है. यह ग्रोथ पैसेंजर गाड़ियों के सभी सब-सेगमेंट में भी दिखी, जिसमें पैसेंजर कार, SUV और वैन की बिक्री में 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई.

सियाम के डेटा के अनुसार, पैसेंजर कार की बिक्री 97,186 यूनिट से बढ़कर 1,12,612 यूनिट हो गई - जो 15.9% की बढ़ोतरी है. इस बीच, UV की बिक्री 1,92,684 यूनिट से बढ़कर 2,29,157 यूनिट हो गई - लगभग 19% की बढ़ोतरी, जबकि वैन की बिक्री 10,589 यूनिट से बढ़कर 13,200 यूनिट हो गई, जो 24.7% ज़्यादा है. ध्यान दें कि इन अलग-अलग आंकड़ों में टाटा मोटर्स की बिक्री शामिल नहीं है, जो कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री के नंबर में शामिल है.

दोपहिया वाहनों की बिक्री में 21.2% की वृद्धि हुई

इस बीच, नवंबर महीने में टू-व्हीलर की बिक्री 19,44,475 यूनिट रही - जो 16,04,749 यूनिट से 21.2% ज़्यादा है. यह स्कूटर सेगमेंट में मज़बूत ग्रोथ की वजह से हुआ, जो पिछले साल के 5,68,580 यूनिट से बढ़कर पिछले महीने 7,35,753 यूनिट हो गया, यानी लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई. वहीं, मोटरसाइकिल की बिक्री नवंबर 2024 में 9,90,246 यूनिट के मुकाबले 17.5% बढ़कर 11,63,751 यूनिट हो गई.

इस बीच, मोपेड की बिक्री पिछले साल के 45,923 यूनिट्स से 2.1% घटकर नवंबर 2025 में 44,971 यूनिट्स हो गई.

इंडस्ट्री में साल-दर-साल बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है



वित्त वर्ष 2026 के साल-दर-साल के आंकड़ों की बात करें तो, पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 28,05,658 यूनिट रही - जो 27,26,709 यूनिट से 2.9% ज़्यादा है. पैसेंजर कारों की बिक्री 8,64,804 यूनिट से घटकर 8,51,099 यूनिट हो गई, जिसमें 1.6% की गिरावट आई, जबकि UV की बिक्री पिछले साल के 17,61,981 यूनिट से बढ़कर नवंबर 2025 के आखिर तक 18,51,896 यूनिट हो गई, जो 5.1% ज़्यादा है. वैन की बिक्री पिछले साल के 99,924 यूनिट से बढ़कर 1,02,663 यूनिट हो गई, जो 2.7% ज़्यादा है.

ध्यान दें कि सेल्स के आंकड़ों में अक्टूबर और नवंबर महीनों के लिए टाटा मोटर्स की बिक्री शामिल नहीं है.

दोपहिया सेगमेंट में भी बिक्री लगभग स्थिर रही, जिसमें स्कूटर की डिमांड के कारण 3.3% की ग्रोथ हुई. अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में स्कूटर की बिक्री 10.3% बढ़कर 47,87,080 यूनिट से 52,81,465 यूनिट हो गई. मोटरसाइकिलों की बिक्री लगभग स्थिर रही, जिसमें 87,88,829 यूनिट से 87,73,163 यूनिट तक 0.2% की कमी आई, जबकि मोपेड की बिक्री पिछले साल के 3,58,096 यूनिट से 5.8% घटकर 3,37,213 यूनिट रह गई.

अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में कुल टू-व्हीलर बिक्री 1,43,91,841 यूनिट रही.