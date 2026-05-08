मैन्थे किट से लैस पोर्श टायकन टर्बो जीटी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नर्बर्गरिंग में नया रिकॉर्ड बनाया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 8, 2026
हाइलाइट्स
- टायकन टर्बो GT मान्थे Kit ने नर्बरगिंग ट्रैक पर 6:55.533 मिनट में चक्कर पूरा किया
- पिछली ईवी एग्जीक्यूटिव कार के रिकॉर्ड से 9 सेकंड से भी ज़्यादा तेज़
- ताकत बढ़कर 804 bhp हो गई है, अटैक मोड इसे 978 bhp तक बढ़ा देता है
पोर्श ने मैन्थे किट से लैस टायकन टर्बो जीटी के साथ 'इलेक्ट्रिक एक्जीक्यूटिव कारों' के लिए नर्बर्गरिंग लैप का नया रिकॉर्ड बनाया है. पोर्श के विकास ड्राइवर लार्स केर्न द्वारा चलाई गई इस इलेक्ट्रिक कार ने 20.8 किलोमीटर लंबे नॉर्डस्क्लिफ़ ट्रैक को 6:55.533 मिनट में पूरा किया. यह लैप टाइम इस सेग्मेंट के पिछले रिकॉर्ड से नौ सेकंड से भी अधिक तेज़ है और अक्टूबर 2023 में वीसाच पैकेज से लैस टायकन टर्बो जीटी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से 12 सेकंड तेज़ है.
पोर्श और मैन्थे रेसिंग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मैन्थे किट, वीसाच पैकेज से लैस सभी टायकन टर्बो जीटी मॉडलों के लिए रेट्रोफिट पैकेज के रूप में उपलब्ध होगी. यह पहली बार है जब पोर्श ने अपनी किसी इलेक्ट्रिक कार के लिए मैन्थे परफॉर्मेंस किट पेश की है.
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इस पैकेज में ट्रैक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एयरोडायनामिक, चेसिस और पावरट्रेन में कई अपग्रेड किए गए हैं. पोर्श का कहना है कि 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर कुल डाउनफोर्स 95 किलोग्राम से बढ़कर 310 किलोग्राम हो गया है, जबकि टॉप स्पीड पर कार लगभग 740 किलोग्राम का डाउनफोर्स पैदा करती है. इन बदलावों में एक बड़ा रियर विंग, संशोधित फ्रंट और रियर डिफ्यूज़र, कार्बन एयरो डिस्क और बॉडी के चारों ओर अतिरिक्त एयरोडायनामिक तत्व शामिल हैं.
पावर में भी बढ़ोतरी हुई है. मैन्थे किट से लैस टायकन टर्बो जीटी अब 804 बीएचपी की पावर जनरेट करती है, जो स्टैंडर्ड कार से 27 बीएचपी ज्यादा है. पोर्श का अटैक मोड फंक्शन थोड़े समय के लिए पावर को 978 बीएचपी तक बढ़ा सकता है. लॉन्च कंट्रोल के साथ टॉर्क 1,270 एनएम है.
इस पैकेज में विशेष रूप से विकसित 21 इंच के फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स शामिल हैं, जिन पर पिरेली पी जीरो ट्रोफियो आरएस टायर लगे हैं. इसके अलावा, पोर्श एक्टिव राइड सस्पेंशन, रियर-व्हील स्टीयरिंग और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के लिए संशोधित ट्यूनिंग भी की गई है. पोर्श ने ब्रेकिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया है, जिसमें बड़े डिस्क और नए परफॉर्मेंस ब्रेक पैड शामिल हैं.
लार्स केर्न के अनुसार, "बेहतर एयरोडायनामिक ग्रिप और चेसिस में किए गए बदलावों से नॉर्डस्क्लिफ़ के तेज़ गति वाले हिस्सों में कार का संतुलन काफ़ी बेहतर हो गया है, साथ ही ब्रेकिंग पर भी पूरा भरोसा बढ़ा है." वीसाच पैकेज वाली टायकन टर्बो जीटी पहले से ही नर्बर्गरिंग के आसपास सबसे तेज़ प्रोडक्शन ईवी का खिताब रखती थी, और मैन्थे से लैस इस वर्ज़न ने अब इस रिकॉर्ड को और भी आगे बढ़ा दिया है.
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