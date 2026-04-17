सिंपल एनर्जी अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में हुई लॉन्च, 400 किमी की रेंज का दावा

बेंगलुरु स्थित सिंपल एनर्जी ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, अल्ट्रा, ₹2.35 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह नया मॉडल कंपनी के जेन 2 पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इसके पोर्टफोलियो में चौथा नया मॉडल है. अल्ट्रा के साथ, सिंपल एनर्जी उन ग्राहकों को लक्षित कर रही है जो उच्च प्रदर्शन वाला और लंबी रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं.

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सिंपल अल्ट्रा को लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में पेश किया गया है. इसमें 6.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी लगी है और IDC द्वारा प्रमाणित है कि यह एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक चल सकती है. यह भारत में बिकने वाली सबसे अधिक रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है. परफॉर्मेंस की बात करें तो, यह स्कूटर मात्र 2.77 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी अधिकतम गति 115 किलोमीटर प्रति घंटे है.

यह ब्रांड के स्कूटर लाइनअप में दूसरा सबसे तेज़ स्कूटर भी है, जो सिंपल वन (5 किलोवाट-घंटे वाला वेरिएंट) से थोड़ा ही नीचे आता है. फीचर्स की बात करें तो, सिंपल अल्ट्रा में चार लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल और 7 इंच का डिजिटल राइडर डिस्प्ले दिया गया है. यह स्कूटर उन ग्राहकों के लिए है जो परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और लंबी राइडिंग रेंज का मिश्रण चाहते हैं.

इस साल की शुरुआत में ही बुकिंग शुरू हो चुकी है और सिंपल एनर्जी जल्द ही अल्ट्रा की डिलेवरी शुरू कर देगी. रिटेल नेटवर्क की बात करें तो, सिंपल एनर्जी के भारत भर में लगभग 70 आउटलेट हैं, जिनमें बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई और गोवा जैसे शहर शामिल हैं. इसके अलावा, कंपनी ने आने वाले महीनों में नागपुर, रांची और भुवनेश्वर में नए आउटलेट खोलने की विस्तार योजना की भी पुष्टि की है.