टाटा अल्ट्रोज़ प्योर के फ़ीचर्स में हुए बदलाव, अब इसमें 8.0-इंच टचस्क्रीन, हल्के रंग की अपहोल्स्ट्री और मिलेंगे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स

टाटा ने अल्ट्रोज़ ​​के निचले-मिड-स्पेक 'प्योर' ट्रिम में कुछ छोटे-मोटे फ़ीचर अपडेट किए हैं. अल्ट्रोज़ ​​लाइन-अप में बेस मॉडल के ठीक ऊपर वाले इस 'प्योर' ट्रिम में कुछ नए फ़ीचर जोड़े गए हैं, जबकि कुछ फ़ीचर हटा भी दिए गए हैं. इंजन और ट्रांसमिशन (पावरट्रेन) के आधार पर अल्ट्रोज़ प्योर की कीमत रु.7.10 लाख से लेकर रु.8.70 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा टियागो ईवी का रिव्यू: छोटी ईवी में बड़े सुधार

बाहर की तरफ से शुरुआत करें तो, टाटा ने 'प्योर' ट्रिम से LED हेडलैंप्स हटा दिए हैं; अब इस वैरिएंट में हैलोजन प्रोजेक्टर यूनिट्स मिलती हैं, जो निचले-स्पेक वाले 'स्मार्ट' ट्रिम में भी होती हैं. कैबिन की तरफ, सबसे बड़ा बदलाव टचस्क्रीन में है – यह अब 8.0-इंच की यूनिट है (पहले 7.0-इंच थी) और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है. दिलचस्प बात यह है कि नई टचस्क्रीन हरमन की यूनिट नहीं है. टाटा ने पुराने 'प्योर' ट्रिम की डार्क अपहोल्स्ट्री को हल्के बेज रंग से भी बदल दिया है.

अन्य अपडेट्स में एक नया हाई-डेफिनिशन रियर-व्यू कैमरा और शार्क-फिन एंटीना शामिल हैं. शार्क-फिन एंटीना पहले 'प्योर S' ट्रिम से मिलना शुरू होता था. ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

पहले की तरह ही, प्योर ट्रिम में पेट्रोल, CNG और डीज़ल इंजन के विकल्प मिलते हैं. इनमें से पेट्रोल और CNG इंजन के साथ मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं, जबकि डीज़ल इंजन सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.