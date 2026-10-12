वीएलएफ Strada रु.1.20 लाख में हुई लॉन्च सिंगल चार्ज पर 250km की रेंज का दावा

VLF इंडिया ने भारत में Strada इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹1.20 लाख है. यह स्कूटर दो वेरिएंट्स - City और Max - में उपलब्ध है, जिनकी कीमत क्रमशः ₹1.20 लाख और ₹1.55 लाख है. इसका मुकाबला यामाहा EC-06 और सुजुकी E-Access से है.

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पावरट्रेन की जानकारी

VLF Strada में BLDC हब मोटर लगी है, जो 4.8kW की पीक पावर और 34Nm का पीक टॉर्क बनाती है. इसमें तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनकी स्पीड लिमिट अलग-अलग है: इको (Eco) में 45kmph, सिटी (City) में 65kmph और स्पोर्ट (Sport) में 85kmph.

'City' वेरिएंट में 2.16kWh की बैटरी है जिसकी IDC रेंज 130km तक है, जबकि 'Max' वेरिएंट में 4.32kWh की बड़ी बैटरी है जिसकी IDC रेंज 250km तक है. इस स्कूटर में स्वैपेबल बैटरी की सुविधा भी है.

खास चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके स्कूटर को दो घंटे से भी कम समय में चार्ज किया जा सकता है. हालाँकि, साथ में दिए गए चार्जर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार, दोनों बैटरी को चार्ज होने में लगभग छह घंटे का समय लगता है.

डिजाइन और फीचर्स

सामने की तरफ, Strada में डुअल-बीम प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसके डिज़ाइन की अन्य खूबियों में स्टेप्ड टू-पीस सीट, ऊंचा टेल सेक्शन और इंटीग्रेटेड लगेज रैक शामिल हैं. इसमें सामने के ऊपरी काउल से जुड़ी एक ऊंची, पारदर्शी विंडस्क्रीन भी है. इस स्कूटर की सीट की ऊंचाई 780mm है.

इसके फ़ीचर्स में 5-इंच का TFT डिस्प्ले, इल्यूमिनेटेड इग्निशन के साथ कीलेस एंट्री और USB टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. स्ट्राडा में आगे 16-इंच और पीछे 14-इंच का पहिया लगा है.

ब्रेकिंग के लिए इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) के साथ डिस्क ब्रेक सेटअप दिया गया है. इसमें आगे 240mm की डिस्क के साथ थ्री-पिस्टन कैलिपर और पीछे 220mm की डिस्क के साथ टू-पिस्टन कैलिपर मिलता है.

VLF Strada चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी: कार्बोनियो ब्लैक, अर्बानो सिल्वर, टाइटेनियो ग्रे और लूना व्हाइट.