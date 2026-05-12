2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का रिव्यू: क्या अच्छा है, क्या नहीं?
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 12, 2026
हाइलाइट्स
- नई सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 एक शानदार पैकेज है
- नया डिज़ाइन, बेहतर इंजन और चेसिस, और नए फ़ीचर्स शामिल हैं
- ईंधन-कुशल इंजन, स्थिर गतिशीलता और व्यावहारिकता का बेहतरीन मेल इस अपडेटेड स्कूटर में मौजूद है
भारतीय स्कूटर बाजार में तेजी से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. स्पोर्टी स्कूटरों से लेकर फीचर्स से भरपूर शहरी स्कूटरों और पारंपरिक पारिवारिक स्कूटरों तक, आज खरीदारों के पास चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. इस प्रतिस्पर्धा के बीच, सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 ने हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाई है - 125 सीसी सेगमेंट में मैक्सी-स्टाइल स्कूटरों में से एक होने के नाते.
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2026 के लिए, सुजुकी ने इसे नए स्टाइल, इंजन में महत्वपूर्ण बदलाव, अधिक मजबूत चेसिस और आधुनिक फीचर्स के साथ अपडेट किया है. कागज़ पर तो ऐसा लगता है कि सुजुकी ने इस पर पूरा ध्यान दिया है. लेकिन तेजी से विकसित हो रहे इस सेगमेंट में, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बर्गमैन स्ट्रीट 125 बेहतर है या नहीं - बल्कि यह है कि क्या 2026 में भी यह प्रासंगिक रहेगी.
डिज़ाइन और फीचर्स
2026 बर्गमैन स्ट्रीट 125 का डिज़ाइन क्रांतिकारी नहीं, बल्कि क्रमिक विकास है. अगर आप एक बिल्कुल नए रूप की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. अपडेटेड बर्गमैन स्ट्रीट में वही चौड़ा, मैक्सी-स्कूटर वाला लुक बरकरार है जिसने इसे हमेशा से खास बनाया है, लेकिन गौर से देखने पर बदलाव साफ नज़र आते हैं, और वाकई आकर्षक हैं.
इसके पिछले मॉडल की तुलना में बॉडी पैनल को काफी हद तक गोल आकार दिया गया है, जिसमें नरम वक्र, साफ रेखाएं और अधिक प्रीमियम, सुगठित रूप देखने को मिलता है.
नई एलईडी हेडलाइट वाकई में बेहद आकर्षक है – स्कूटर का फ्रंट लुक सुजुकी की फ्लैगशिप सुपरबाइक हायाबुसा से प्रेरित है. यह बोल्ड है लेकिन आक्रामक नहीं. सिल्वर कलर ऑप्शन और ब्रॉन्ज फिनिश वाला मडगार्ड इसे बेहद प्रीमियम और खास लुक देता है, और कई खरीदार सिर्फ इसके लुक के आधार पर ही 2026 बर्गमैन स्ट्रीट को आसानी से पसंद कर लेंगे.
आगे और पीछे लगे स्टैंडर्ड 12-इंच के पहिये इसे सड़क पर एक मजबूत और दमदार मौजूदगी देते हैं. बैठने की मुद्रा मैक्सी-स्कूटर की खासियत को बखूबी दर्शाती है. आप सीधे और आत्मविश्वास से बैठते हैं, और लंबी यात्राओं के लिए चौड़ा फुटबोर्ड आपको आराम से पैर फैलाने की सुविधा देता है.
फीचर्स के मामले में, 2026 बर्गमैन स्ट्रीट एक दमदार छाप छोड़ती है. सबसे महंगे वैरिएंट में 4.2 इंच का फुल-कलर टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें व्यापक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी सूट शामिल है - टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मौसम अलर्ट, ट्रैफिक और स्पीड अलर्ट, ट्रिप स्टैटिस्टिक्स, ईंधन खपत के आंकड़े और ब्लूटूथ ऐप इंटीग्रेशन के माध्यम से कॉल और मैसेज अलर्ट.
125 सीसी स्कूटर के लिए, यह फीचर्स की एक अच्छी सूची है. इसमें कीलेस इग्निशन, रिमोट फ्यूल फिलर लिड, सीट के नीचे 24.6 लीटर का उपयोगी स्टोरेज स्पेस, आगे की तरफ दो छोटे स्टोरेज कंपार्टमेंट, बैग हुक और ब्रेक लॉक जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, जिससे बर्गमैन स्ट्रीट दैनिक उपयोग के लिए पूरी तरह से सुसज्जित महसूस होता है.
प्रदर्शन और सवारी का अनुभव
थ्रॉटल घुमाते ही आपको सुजुकी की खासियत का एहसास होता है - सहज, परिष्कृत और पूरी तरह से परेशानी मुक्त. 124 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, SOHC, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन 6,500 rpm पर 8.3 bhp और 5,250 rpm पर 10.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह कम RPM से ही सहजता से खींचता है, अच्छी-खासी टॉप स्पीड तक पहुँचता है, और यह सब बिना किसी झटके या परेशानी के होता है। शहर के रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में इसे चलाना वाकई बेहद सुकून भरा है.
खास बात यह है कि पहले की तुलना में टॉर्क जल्दी मिलता है, जिससे 2026 बर्गमैन स्ट्रीट पहले से ज़्यादा फुर्तीला महसूस होता है - यह एक स्वागत योग्य सुधार है, खासकर स्कूटर के 115 किलोग्राम वजन को देखते हुए. अपने आकार और वजन के बावजूद, रोज़मर्रा की राइडिंग में आपको 125 सीसी इंजन से और अधिक परफॉर्मेंस या पावर की कमी महसूस नहीं होगी.
सुज़ुकी का दावा है कि इसका चेसिस पहले से 25% अधिक मजबूत है, और स्कूटर की हैंडलिंग में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है. राइड क्वालिटी आरामदायक और संतुलित है - न तो बहुत नरम, न ही बहुत सख्त - और 12 इंच के पहिये उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी अधिक स्थिरता से चलते हैं.
160 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस और 775 मिमी की सीट ऊंचाई के साथ, बर्गमैन स्ट्रीट वास्तविक सड़क स्थितियों को भी काफी आत्मविश्वास के साथ संभालती है. मोड़ों को यह स्थिर और संयमित तरीके से लेती है, हालांकि गतिशील तीक्ष्णता बर्गमैन स्ट्रीट की सबसे बड़ी खूबी नहीं है.
स्टीयरिंग स्पोर्टी होने के बजाय स्थिर है, और सस्पेंशन कॉर्नरिंग के बजाय आराम के लिए ज़्यादा ट्यून किया गया है. जो राइडर्स ज़्यादा जोशीली और रोमांचक राइड चाहते हैं, उन्हें घुमावदार सड़कों पर यह थोड़ा नीरस लग सकता है. लेकिन रोज़ाना के आवागमन के लिए - जो कि इस स्कूटर का असली उपयोग है - यह लगभग आदर्श है.
नाइसेज इसकी एक और बड़ी खूबी है. बिल्कुल नई टेस्ट यूनिट होने के बावजूद, सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों में स्कूटर ने 44 किमी प्रति लीटर का माइलेज दिया. अगर आप संयम से थ्रॉटल का इस्तेमाल करें, तो 45-47 किमी प्रति लीटर का माइलेज मिलना संभव है - वाकई प्रभावशाली आंकड़े हैं.
ब्रेकिंग परफॉर्मेंस
2026 बर्गमैन स्ट्रीट 125 में फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है, और इसकी ब्रेकिंग क्षमता काफी संतोषजनक है. हालांकि, ABS की कमी खलती है, खासकर तब जब 2026 सुजुकी एक्सेस 125 में अब ABS मौजूद है.
तेज़ ब्रेक लगाने पर, बर्गमैन स्ट्रीट का आगे का पहिया लॉक हो सकता है, जैसा कि हमने अपने परीक्षणों के दौरान अनुभव किया है, और राइडर से सावधानी बरतने की अपेक्षा करता है. यह महज़ एक कमी नहीं है; आपातकालीन ब्रेकिंग की स्थिति में, ABS वास्तव में सुरक्षित रूप से रुकने और दुर्घटना से बचने के बीच का अंतर साबित हो सकता है.
कीमत और फीचर्स
2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 दो वेरिएंट में उपलब्ध है – राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट टीएफटी. पहले वेरिएंट में एक साधारण एलसीडी डिस्प्ले और चाबी से संचालित इग्निशन की सुविधा मिलती है.
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|राइड कनेक्ट एडिशन
|रु.1.02 लाख
|राइड कनेक्ट टीएफटी एडिशन
|रु.1.13 लाख
अगर आपको फीचर्स की लिस्ट मायने रखती है, तो फुल-कलर डिस्प्ले और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी सूट वाला TFT वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. बेस वेरिएंट से रु.11,000 अधिक कीमत पर मिलने वाली यह कीमत, अतिरिक्त टेक्नोलॉजी के हिसाब से उचित मूल्य देती है.
निष्कर्ष: लगभग परिपूर्ण, लेकिन…
2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 कई मायनों में बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि इसे बनाया गया था - 125 सीसी सेगमेंट में एक बेहतरीन मैक्सी-स्कूटर. इसका डिज़ाइन पहले से ज़्यादा आकर्षक और आधुनिक है. इसका इंजन, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक्सेस 125 के साथ साझा किया गया है, पहले से कहीं ज़्यादा दमदार और परिष्कृत है.
बड़ी कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस टीएफटी डिस्प्ले इसकी उपयोगिता को और भी बढ़ा देता है, और अधिक मजबूत और संतुलित चेसिस इस पूरे पैकेज को और भी बेहतर बनाती है. कीलेस इग्निशन, रिमोट फ्यूल फिलर लिड, ब्रेक लॉक और पर्याप्त स्टोरेज जैसी व्यावहारिक खासियतों की सूची इसे वास्तव में एक सक्षम दैनिक साथी बनाती है.
लेकिन इसमें एक पेंच है. 2026 में भी बर्गमैन स्ट्रीट में ABS नहीं मिलता - सुरक्षा के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण कमी है, और इसे सही ठहराना मुश्किल है क्योंकि सुजुकी एक्सेस 125, जिसमें समान इंजन है, में यह सुविधा मौजूद है. एक प्रीमियम और फीचर-रिच स्कूटर के तौर पर पेश किए जाने पर यह कमी खटकती है.
अगर सुजुकी आने वाले महीनों में ABS की कमी को दूर कर देती है, तो इसे खरीदना बेहद आसान हो जाएगा. फिलहाल, इसमें सिर्फ एक फीचर की कमी है, वरना यह अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक बन सकता था. अगर आप शहरी इलाकों में सफर करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ स्पोर्टीनेस से ज्यादा स्टाइल और फीचर्स को अहमियत देते हैं, तो नया बर्गमैन स्ट्रीट 125 आपके लिए ही बना है.
2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 के फायदे और नुकसान
फायदे
- शानदार रोड प्रेजेंस के साथ विशिष्ट, प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर डिजाइन
- पहले टॉर्क डिलीवरी के साथ अधिक शक्तिशाली इंजन
- अधिक मजबूत चेसिस स्थिरता और संतुलन को बेहतर बनाती है
- 4.2 इंच के टीएफटी डिस्प्ले, फुल कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और कीलेस
- इग्निशन जैसी सुविधाओं से भरपूर यह डिवाइस कई फीचर्स से लैस है
- वास्तविक दुनिया में 44 किमी प्रति लीटर की उत्कृष्ट दक्षता
- आरामदायक और व्यावहारिक मैक्सी-स्कूटर डिज़ाइन, सीट के नीचे पर्याप्त स्टोरेज स्पेस
कमियां
- ABS का न होना एक बड़ी कमी है, खासकर तब जब एक्सेस 125 में यह फीचर मौजूद है.
- यह कोई स्पोर्टी या रोमांचक सवारी नहीं है
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अपकमिंग कार्स
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अपकमिंग बाइक्स
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