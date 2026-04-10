बजाज पल्सर 180 भारत में रु.1.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 10, 2026
हाइलाइट्स
- पल्सर 180, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था, अब फिर से लॉन्च हो गई है
- इसमें 178.6 सीसी का इंजन लगा है जो 16.7 बीएचपी की शक्ति और 15 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
- इसमें एलईडी लाइटिंग और ब्लूटूथ के साथ डिजिटल कंसोल दिया गया है
लगभग तीन साल के अंतराल के बाद, बजाज ऑटो ने भारत में पल्सर 180 को फिर से लॉन्च किया है. इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1.22 लाख है। यह मोटरसाइकिल पल्सर 150 और पल्सर 220F के बीच के खाली स्थान को भरने का काम करेगी, जो 2022 में इस मॉडल के बंद होने के बाद से खाली था.
री-लॉन्च की गई पल्सर 180 में अपडेटेड पल्सर 150 के साथ कई बदलाव किए गए हैं. इनमें एलईडी हेडलाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स के साथ-साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. बाइक में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
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इस मोटरसाइकिल में 178.6 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 8,500 आरपीएम पर 16.7 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 15 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
साइकिल के पार्ट्स में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर में ट्विन शॉक शामिल हैं. ब्रेकिंग के लिए 280 मिमी का फ्रंट डिस्क और 230 मिमी का रियर डिस्क दिया गया है. बाइक में ट्यूबलेस टायरों से लैस 17 इंच के पहिये लगे हैं.
आकार की बात करें तो, पल्सर 180 की लंबाई 2,035 मिमी, व्हीलबेस 1,340 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 165 मिमी है. इसका कर्ब वेट 156 किलोग्राम और फ्यूल टैंक की क्षमता 15 लीटर है.
यह मोटरसाइकिल केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है और पांच रंगों में, काला-नीला, काला-सुनहरा, काला-धूसर, काला-लाल और सफेद में उपलब्ध है.
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लोकप्रिय बजाज मॉडल्स
- बजाज पल्सर 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 - 1.17 लाख
- बजाज पल्सर एन250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 लाख
- बजाज अवेंजर क्रूज़ 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 लाख
- बजाज पल्सर एनएस160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.21 - 1.29 लाख
- बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.12 लाख
- बजाज पल्सर 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 लाख
- बजाज पल्सर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.22 लाख
- बजाज पल्सर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 90,028 - 1.08 लाख
- बजाज सीटी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 68,003
- बजाज पल्सर एन एस 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 92,760 - 99,073
- बजाज प्लैटिना 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,428
- बजाज प्लैटिना 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 66,015
- बजाज पल्सर एनएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.43 लाख
- बजाज डॉमिनार 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.78 लाख
- बजाज पल्सर एन160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.27 लाख
- बजाज पल्सर आरएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.72 लाख
- बजाज डोमिनार 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 लाख
- बजाज फ़्रीडोम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 91,566 - 1.08 लाख
- बजाज चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 - 1.35 लाख
- बजाज पल्सर N125एक्स-शोरूम कीमत₹ 92,270 - 93,158
- बजाज चेतक सीरीज 30एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,500
- बजाज चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम कीमत₹ 91,399
- बजाज पल्सर एन एस400एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.94 लाख
अपकमिंग कार्स
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