बजाज पल्सर 180 भारत में रु.1.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
फॉक्सवैगन New Taigunविनफ़ास्टजगुआर 00 EVऑडी ए6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूबेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएसए स्क्रैम्बलर 650ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बजाज पल्सर 180 भारत में रु.1.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

बजाज ऑटो ने भारत में पल्सर 180 को रु.1.22 लाख की कीमत पर फिर से लॉन्च किया है, और इसे ब्रांड की लाइनअप में पल्सर 150 और 220F के बीच रखा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पल्सर 180, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था, अब फिर से लॉन्च हो गई है
  • इसमें 178.6 सीसी का इंजन लगा है जो 16.7 बीएचपी की शक्ति और 15 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
  • इसमें एलईडी लाइटिंग और ब्लूटूथ के साथ डिजिटल कंसोल दिया गया है

लगभग तीन साल के अंतराल के बाद, बजाज ऑटो ने भारत में पल्सर 180 को फिर से लॉन्च किया है. इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1.22 लाख है। यह मोटरसाइकिल पल्सर 150 और पल्सर 220F के बीच के खाली स्थान को भरने का काम करेगी, जो 2022 में इस मॉडल के बंद होने के बाद से खाली था.

2026 Bajaj Pulsar 180 1

री-लॉन्च की गई पल्सर 180 में अपडेटेड पल्सर 150 के साथ कई बदलाव किए गए हैं. इनमें एलईडी हेडलाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स के साथ-साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. बाइक में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत रु.3.39 लाख

 

इस मोटरसाइकिल में 178.6 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 8,500 आरपीएम पर 16.7 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 15 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

 

साइकिल के पार्ट्स में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर में ट्विन शॉक शामिल हैं. ब्रेकिंग के लिए 280 मिमी का फ्रंट डिस्क और 230 मिमी का रियर डिस्क दिया गया है. बाइक में ट्यूबलेस टायरों से लैस 17 इंच के पहिये लगे हैं.

2026 Bajaj Pulsar 180 2

आकार की बात करें तो, पल्सर 180 की लंबाई 2,035 मिमी, व्हीलबेस 1,340 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 165 मिमी है. इसका कर्ब वेट 156 किलोग्राम और फ्यूल टैंक की क्षमता 15 लीटर है.

 

यह मोटरसाइकिल केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है और पांच रंगों में, काला-नीला, काला-सुनहरा, काला-धूसर, काला-लाल और सफेद में उपलब्ध है.

# 2026 Bajaj Pulsar 180 Launched# Bajaj Pulsar 180 Launched# Bajaj Pulsar 180# Pulsar 180 Launched# Pulsar 180# Bajaj Pulsar 180 Price# 2026 Bajaj Pulsar 180# Bajaj Pulsar# Bajaj Motorcycles# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2019 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS BS IV | 60,355 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.93 लाख
    ₹ 10,427/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच,
    2022 टाटा पंच
    Accomplished | 33,193 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.88 लाख
    ₹ 13,164/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स,
    2024 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
    1.2 Delta Plus | 4,613 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.46 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 ह्युंडई आई10,
    2014 ह्युंडई आई10
    1.1 Magna | 60,706 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा,
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    SX 1.6 (O) | 56,055 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.22 लाख
    ₹ 18,402/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई इऑन,
    2017 ह्युंडई इऑन
    Era Plus | 38,333 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा सिटी,
    2015 होंडा सिटी
    SV BS IV | 57,822 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.93 लाख
    ₹ 8,797/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N,
    2023 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N
    Z8 7 STR | 36,791 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 18.37 लाख
    ₹ 41,135/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 40,040 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.33 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 होंडा सिटी,
    2016 होंडा सिटी
    SV | 74,004 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.43 लाख
    ₹ 9,917/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय बजाज मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फिलहाल, रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल केवल बेंगलुरु में उपलब्ध होगी; इसकी बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होगी.
    रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.79 लाख
  • इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार जैसे-जैसे परिपक्व हो रहा है, ये स्कूटर बाजार के शीर्ष स्तर पर खरीदारों की अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं.
    भारत में बिकने वाले यह हैं 5 सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर
  • क्लासिक लीजेंड्स 23 अप्रैल, 2026 को भारत में नई येज़्दी स्क्रैम्बलर लॉन्च करेगी.
    येज़्दी स्क्रैम्बलर का भारत में 23 अप्रैल को होगी लॉन्च
  • ट्रायम्फ की नई 350cc रेंज पहले के 400cc इंजन की जगह लेती है, जिससे कम टैक्स का लाभ मिलता है. आइये देखते हैं कि आउटपुट, परफॉर्मेंस और कीमत में क्या अंतर है.
    ट्रायम्फ 350 सीसी बनाम 400 सीसी पावरट्रेन और कीमत की तुलना: छोटे इंजन से क्या बदलाव हुए
  • बदले हुए जीएसटी मानदंडों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के इंजनों के साथ, ट्रायम्फ 400 रेंज की सभी बाइक्स अब कम कीमत से लाभान्वित हो रही हैं.
    भारत में ट्रायम्फ की 350cc रेंज हुई लॉन्च, स्पीड 400 और थ्रक्सटन 400 की हुई रु.21,500 तक सस्ती
  • फिलहाल, रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल केवल बेंगलुरु में उपलब्ध होगी; इसकी बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होगी.
    रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.79 लाख
  • इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार जैसे-जैसे परिपक्व हो रहा है, ये स्कूटर बाजार के शीर्ष स्तर पर खरीदारों की अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं.
    भारत में बिकने वाले यह हैं 5 सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर
  • क्लासिक लीजेंड्स 23 अप्रैल, 2026 को भारत में नई येज़्दी स्क्रैम्बलर लॉन्च करेगी.
    येज़्दी स्क्रैम्बलर का भारत में 23 अप्रैल को होगी लॉन्च
  • ट्रायम्फ की नई 350cc रेंज पहले के 400cc इंजन की जगह लेती है, जिससे कम टैक्स का लाभ मिलता है. आइये देखते हैं कि आउटपुट, परफॉर्मेंस और कीमत में क्या अंतर है.
    ट्रायम्फ 350 सीसी बनाम 400 सीसी पावरट्रेन और कीमत की तुलना: छोटे इंजन से क्या बदलाव हुए
  • बदले हुए जीएसटी मानदंडों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के इंजनों के साथ, ट्रायम्फ 400 रेंज की सभी बाइक्स अब कम कीमत से लाभान्वित हो रही हैं.
    भारत में ट्रायम्फ की 350cc रेंज हुई लॉन्च, स्पीड 400 और थ्रक्सटन 400 की हुई रु.21,500 तक सस्ती
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बजाज पल्सर 180 भारत में रु.1.22 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च