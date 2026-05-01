गुजरात में भारत का पहला बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम हुआ शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 1, 2026
हाइलाइट्स
- यह सिस्टम टोल वसूलने के लिए नंबर प्लेट पहचान और FASTag रीडर का उपयोग करता है
- इससे वाहनों को टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता कम हो जाती है
- यह सिस्टम सूरत और भरूच के बीच NH-48 पर स्थापित है
भारत में अब राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पहली बार बिना किसी बाधा के चलने वाली टोल प्रणाली शुरू हो गई है. सूरत और भरूच के बीच स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर इस प्रणाली को मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम कहा गया है और इसका उद्घाटन किया गया है.
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, नए MLFF टोल प्लाजा में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और फास्टैग रीडर का उपयोग किया गया है, जिससे वाहनों को रुकने की आवश्यकता के बिना ही टोल प्लाजा से गुजरते समय टोल राशि काट ली जाती है. हालांकि अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि यह प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूदा टोल प्लाजा के साथ मिलकर काम करेगी. ऐसे में, जिन वाहनों के फास्टैग ब्लैकलिस्ट में हैं या जिनके फास्टैग में अपर्याप्त बैलेंस है, उन्हें टोल प्लाजा पर रोककर दोगुना टोल चुकाना पड़ सकता है.
यह सिस्टम वाहनों की पहचान करने और टोल काटने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान तकनीक और FASTag रीडर का उपयोग करता है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने MLFF के शुभारंभ पर ट्वीट करते हुए कहा, “MLFF की शुरुआत टोल प्रणाली के डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह क्रांतिकारी प्रणाली यात्रा के समय को कम करेगी, भीड़भाड़ को कम करेगी, माइलेज में सुधार करेगी, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाएगी और टोल संचालन में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करेगी.”
हालांकि चोरायासी टोल प्लाजा भारत में MLFF बाधा-मुक्त टोल कलेक्शन सिस्टम का उपयोग करने वाला पहला टोल प्लाजा है, वहीं ऑनलाइन रिपोर्टों में कहा गया है कि यह प्रणाली जल्द ही दिल्ली में NH-344M पर स्थित मुंडका टोल प्लाजा पर भी शुरू किया जा सकता है.
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