केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमतों की तुलना

छोटी ड्यूक, MT-15 के खिलाफ़ मैदान में उतरने के लिए तैयार है, जिसमें R15 का इंजन लगा है. कागज़ों पर दोनों की क्या स्थिति है? आइए जानें.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 14, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 160 ड्यूक, MT-15 से 0.64 बीएचपी ज़्यादा ताकत है
  • MT-15, 160 ड्यूक से 6 किलोग्राम हल्की है
  • 160 ड्यूक एक वैरिएंट में उपलब्ध है, जबकि MT-15 दो वैरिएंट में उपलब्ध है

केटीएम इंडिया ने हाल ही में देश में 160 ड्यूक लॉन्च की है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1.85 लाख है. यह एंट्री-लेवल केटीएम मॉडल मुख्य रूप से यामाहा MT-15 को टक्कर देता है, जिसे हाल ही में अपडेट किया गया है. MT-15, 150-160cc स्ट्रीट नेकेड सेगमेंट में एक मज़बूत खिलाड़ी रही है, जिसे R15 में पहली बार देखे गए लिक्विड-कूल्ड इंजन पर बनाया गया है. इस आर्टिकल में, हम इस नई बाइक पर करीब से नज़र डालते हैं कि यह अपने मुख्य प्रतिद्वंदी से कैसी तुलना करती है.

2025 KTM 160 Duke m3

160 ड्यूक, MT-15 से 0.64 बीएचपी अधिक ताकत बनाती है

 

केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: स्पेसिफिकेशन 

 केटीएम 160 ड्यूक यामाहा MT-15 
इंजन 164.2 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल155 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल
अधिखकम ताकत 18.74 बीएचपी 18.10 बीएचपी 
पीक टॉर्क 15.5 एनएम 14.1 एनएम  
गियरबॉक्स 6-स्पीड6-स्पीड

केटीएम 160 ड्यूक और यामाहा एमटी-15, दोनों ही एंट्री-लेवल स्पोर्टी मोटरसाइकिल की तलाश में रहने वाले राइडर्स के लिए हैं. दोनों ही बाइक्स में लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, हालाँकि केटीएम में थोड़ा बड़ा 164.2 सीसी इंजन है, जो 9,500 आरपीएम पर 18.74 बीएचपी टॉर्क पैदा करता है. वहीं, यामाहा का 155 सीसी इंजन 18.10 बीएचपी बनाता है, लेकिन 10,000 आरपीएम पर यह और भी बेहतर है.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च

 

टॉर्क की बात करें तो, KTM 7,500 आरपीएम पर 15.5 एनएम के साथ फिर से सबसे आगे है, जबकि MT-15 इसी आरपीएम पर 14.1 एनएम टॉर्क पैदा करती है. दोनों बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स है. जहाँ केटीएम कम रेव्स पर थोड़ी ज़्यादा ताकत देती है, वहीं यामाहा अपनी अधिकतम शक्ति तक पहुँचने के लिए ज़्यादा रेव्स पर चलती है.

ktm 160 duke vs yamaha mt 15 specifications features prices compared 1

यामाहा MT-15, KTM 160 ड्यूक से 6 किलोग्राम हल्की है

 


केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: आयाम और वजन

 केटीएम 160 ड्यूक यामाहा MT-15 
कर्ब वेट147 141 किलोग्राम
सीट हाइट815 मिमी810 मिमी
फ्यूल टैंक10.1 लीटर10 लीटर
व्हीलबेस1,357 मिमी1,325 मिमी 
ग्राउंड क्लीयरेंस 174 मिमी170 मिमी

केटीएम 160 ड्यूक और यामाहा एमटी-15 के आकार और वज़न में अंतर है, जो आराम और हैंडलिंग को प्रभावित कर सकता है. केटीएम थोड़ी भारी है, जिसका वज़न 147 किलोग्राम है, जबकि यामाहा का कर्ब वज़न 141 किलोग्राम है. सीट की ऊँचाई लगभग बराबर है, केटीएम की 815 मिमी और एमटी-15 की 810 मिमी थोड़ी कम है, जिससे दोनों बाइक्स ज़्यादातर सवारों के लिए आसानी से चलने लायक हो जाती हैं.

 

फ्यूल टैंक की क्षमता लगभग समान है, केटीएम में 10.1 लीटर जबकि यामाहा में 10 लीटर है. केटीएम का व्हीलबेस लगभग 30 मिमी ज़्यादा है, जो MT-15 के 1,325 मिमी की तुलना में 1,357 मिमी है. ग्राउंड क्लीयरेंस भी केटीएम के पक्ष में है, जो MT-15 के 170 मिमी के मुकाबले 174 मिमी है.

ktm 160 duke vs yamaha mt 15 specifications features prices compared 3

दोनों बाइक्स में साइकिल के पार्ट्स कमोबेश एक जैसे हैं

 


केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: साइकिल पार्ट्स

 केटीएम 160 ड्यूक यामाहा MT-15 
फ्रंट/रियर शॉक यूएसडी/मोनोशॉक यूएसडी/मोनोशॉक 
टायर साइज़ फ्रंट 110/70‑17” 100/80-17” 
टायर साइज़ रियर  140/60‑17” 140/70 -17” 
ब्रेक फ्रंट 320 मिमी डिस्क 282 मिमी डिस्क 
ब्रेक रियर220 मिमी डिस्क 220 मिमी डिस्क 


हार्डवेयर की बात करें तो, KTM 160 ड्यूक और यामाहा MT-15 दोनों ही लगभग एक जैसे पार्ट्स हैं, जिनमें USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक शामिल हैं. हालाँकि, टायर और ब्रेक स्पेसिफिकेशन में कुछ अंतर हैं. आगे की तरफ, केटीएम में यामाहा के 100/80-17 टायर की तुलना में चौड़े 110/70-17 टायर लगे हैं. पीछे की तरफ, दोनों बाइक्स में 140 मिमी चौड़े टायर हैं, लेकिन MT-15 में लंबे 70-प्रोफ़ाइल टायर हैं, जबकि ड्यूक में 60-प्रोफ़ाइल टायर हैं.

 

ब्रेकिंग के मामले में भी आगे की तरफ़ साफ़ अंतर दिखता है, जहाँ केटीएम में MT-15 के 282 मिमी यूनिट की तुलना में बड़ा 320 मिमी डिस्क ब्रेक दिया गया है. दोनों बाइक्स में पीछे की तरफ़ एक जैसा 220 मिमी डिस्क ब्रेक दिया गया है.

ktm 160 duke vs yamaha mt 15 specifications features prices compared 2

MT-15, अपने सबसे महंगे वैरिएंट में, रंगीन TFT डिस्प्ले देती है, जबकि केटीएम में LCD यूनिट है

 


KTM 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, KTM 160 ड्यूक में 5-इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो पुराने KTM मॉडल्स जैसा ही है. हालाँकि इसका डिज़ाइन नया नहीं है, लेकिन इसमें सभी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं और इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और कॉल व म्यूज़िक के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं. लाइटिंग सेटअप भी पूरी तरह से LED है.

 

दूसरी ओर, यामाहा ने MT-15 DLX वेरिएंट में कलर TFT डिस्प्ले जोड़कर अपनी खूबियों को और बेहतर बनाया है. यह Y-कनेक्ट ऐप के ज़रिए ब्लूटूथ पेयरिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फ़ोन अलर्ट, राइड स्टैट्स और बहुत कुछ देखने को मिलता है.

 

दोनों मोटरसाइकिल्स में डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है. हालाँकि, KTM अपने सुपरमोटो मोड के साथ एक कदम आगे जाता है, जिससे राइडर रियर ABS को डिसेबल कर सकता है. KTM 160 ड्यूक में क्रॉलिंग फ़ीचर भी है, जो हर KTM बाइक का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है.

2025 Yamaha MT 15 Launched

MT-15 का सबसे महंगा DLX वैरिएंट 160 ड्यूक की तुलना में लगभग रु.4,000  सस्ता है

 

KTM 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: कीमत

 केटीएम 160 ड्यूक .ामाहा MT-15 
कीमत (एक्स-शोरूम) रु.1.85 लाख  रु.1.70 लाख – रु.1.81 लाख 

कीमत की बात करें तो, KTM 160 ड्यूक की कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. MT-15, वैरिएंट के आधार पर, रु.1.70 लाख से रु.1.81 लाख के बीच उपलब्ध है. इस अंतर के कारण KTM की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, हालाँकि कुल मिलाकर दोनों बाइक्स की कीमतें लगभग बराबर ही हैं.

