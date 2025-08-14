केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमतों की तुलना
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 14, 2025
हाइलाइट्स
- 160 ड्यूक, MT-15 से 0.64 बीएचपी ज़्यादा ताकत है
- MT-15, 160 ड्यूक से 6 किलोग्राम हल्की है
- 160 ड्यूक एक वैरिएंट में उपलब्ध है, जबकि MT-15 दो वैरिएंट में उपलब्ध है
केटीएम इंडिया ने हाल ही में देश में 160 ड्यूक लॉन्च की है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1.85 लाख है. यह एंट्री-लेवल केटीएम मॉडल मुख्य रूप से यामाहा MT-15 को टक्कर देता है, जिसे हाल ही में अपडेट किया गया है. MT-15, 150-160cc स्ट्रीट नेकेड सेगमेंट में एक मज़बूत खिलाड़ी रही है, जिसे R15 में पहली बार देखे गए लिक्विड-कूल्ड इंजन पर बनाया गया है. इस आर्टिकल में, हम इस नई बाइक पर करीब से नज़र डालते हैं कि यह अपने मुख्य प्रतिद्वंदी से कैसी तुलना करती है.
160 ड्यूक, MT-15 से 0.64 बीएचपी अधिक ताकत बनाती है
केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: स्पेसिफिकेशन
|केटीएम 160 ड्यूक
|यामाहा MT-15
|इंजन
|164.2 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल
|155 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल
|अधिखकम ताकत
|18.74 बीएचपी
|18.10 बीएचपी
|पीक टॉर्क
|15.5 एनएम
|14.1 एनएम
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड
|6-स्पीड
केटीएम 160 ड्यूक और यामाहा एमटी-15, दोनों ही एंट्री-लेवल स्पोर्टी मोटरसाइकिल की तलाश में रहने वाले राइडर्स के लिए हैं. दोनों ही बाइक्स में लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, हालाँकि केटीएम में थोड़ा बड़ा 164.2 सीसी इंजन है, जो 9,500 आरपीएम पर 18.74 बीएचपी टॉर्क पैदा करता है. वहीं, यामाहा का 155 सीसी इंजन 18.10 बीएचपी बनाता है, लेकिन 10,000 आरपीएम पर यह और भी बेहतर है.
यह भी पढ़ें: केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
टॉर्क की बात करें तो, KTM 7,500 आरपीएम पर 15.5 एनएम के साथ फिर से सबसे आगे है, जबकि MT-15 इसी आरपीएम पर 14.1 एनएम टॉर्क पैदा करती है. दोनों बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स है. जहाँ केटीएम कम रेव्स पर थोड़ी ज़्यादा ताकत देती है, वहीं यामाहा अपनी अधिकतम शक्ति तक पहुँचने के लिए ज़्यादा रेव्स पर चलती है.
यामाहा MT-15, KTM 160 ड्यूक से 6 किलोग्राम हल्की है
केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: आयाम और वजन
|केटीएम 160 ड्यूक
|यामाहा MT-15
|कर्ब वेट
|147
|141 किलोग्राम
|सीट हाइट
|815 मिमी
|810 मिमी
|फ्यूल टैंक
|10.1 लीटर
|10 लीटर
|व्हीलबेस
|1,357 मिमी
|1,325 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|174 मिमी
|170 मिमी
केटीएम 160 ड्यूक और यामाहा एमटी-15 के आकार और वज़न में अंतर है, जो आराम और हैंडलिंग को प्रभावित कर सकता है. केटीएम थोड़ी भारी है, जिसका वज़न 147 किलोग्राम है, जबकि यामाहा का कर्ब वज़न 141 किलोग्राम है. सीट की ऊँचाई लगभग बराबर है, केटीएम की 815 मिमी और एमटी-15 की 810 मिमी थोड़ी कम है, जिससे दोनों बाइक्स ज़्यादातर सवारों के लिए आसानी से चलने लायक हो जाती हैं.
फ्यूल टैंक की क्षमता लगभग समान है, केटीएम में 10.1 लीटर जबकि यामाहा में 10 लीटर है. केटीएम का व्हीलबेस लगभग 30 मिमी ज़्यादा है, जो MT-15 के 1,325 मिमी की तुलना में 1,357 मिमी है. ग्राउंड क्लीयरेंस भी केटीएम के पक्ष में है, जो MT-15 के 170 मिमी के मुकाबले 174 मिमी है.
दोनों बाइक्स में साइकिल के पार्ट्स कमोबेश एक जैसे हैं
केटीएम 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: साइकिल पार्ट्स
|केटीएम 160 ड्यूक
|यामाहा MT-15
|फ्रंट/रियर शॉक
|यूएसडी/मोनोशॉक
|यूएसडी/मोनोशॉक
|टायर साइज़ फ्रंट
|110/70‑17”
|100/80-17”
|टायर साइज़ रियर
|140/60‑17”
|140/70 -17”
|ब्रेक फ्रंट
|320 मिमी डिस्क
|282 मिमी डिस्क
|ब्रेक रियर
|220 मिमी डिस्क
|220 मिमी डिस्क
हार्डवेयर की बात करें तो, KTM 160 ड्यूक और यामाहा MT-15 दोनों ही लगभग एक जैसे पार्ट्स हैं, जिनमें USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक शामिल हैं. हालाँकि, टायर और ब्रेक स्पेसिफिकेशन में कुछ अंतर हैं. आगे की तरफ, केटीएम में यामाहा के 100/80-17 टायर की तुलना में चौड़े 110/70-17 टायर लगे हैं. पीछे की तरफ, दोनों बाइक्स में 140 मिमी चौड़े टायर हैं, लेकिन MT-15 में लंबे 70-प्रोफ़ाइल टायर हैं, जबकि ड्यूक में 60-प्रोफ़ाइल टायर हैं.
ब्रेकिंग के मामले में भी आगे की तरफ़ साफ़ अंतर दिखता है, जहाँ केटीएम में MT-15 के 282 मिमी यूनिट की तुलना में बड़ा 320 मिमी डिस्क ब्रेक दिया गया है. दोनों बाइक्स में पीछे की तरफ़ एक जैसा 220 मिमी डिस्क ब्रेक दिया गया है.
MT-15, अपने सबसे महंगे वैरिएंट में, रंगीन TFT डिस्प्ले देती है, जबकि केटीएम में LCD यूनिट है
KTM 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, KTM 160 ड्यूक में 5-इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो पुराने KTM मॉडल्स जैसा ही है. हालाँकि इसका डिज़ाइन नया नहीं है, लेकिन इसमें सभी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं और इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और कॉल व म्यूज़िक के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं. लाइटिंग सेटअप भी पूरी तरह से LED है.
दूसरी ओर, यामाहा ने MT-15 DLX वेरिएंट में कलर TFT डिस्प्ले जोड़कर अपनी खूबियों को और बेहतर बनाया है. यह Y-कनेक्ट ऐप के ज़रिए ब्लूटूथ पेयरिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फ़ोन अलर्ट, राइड स्टैट्स और बहुत कुछ देखने को मिलता है.
दोनों मोटरसाइकिल्स में डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है. हालाँकि, KTM अपने सुपरमोटो मोड के साथ एक कदम आगे जाता है, जिससे राइडर रियर ABS को डिसेबल कर सकता है. KTM 160 ड्यूक में क्रॉलिंग फ़ीचर भी है, जो हर KTM बाइक का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है.
MT-15 का सबसे महंगा DLX वैरिएंट 160 ड्यूक की तुलना में लगभग रु.4,000 सस्ता है
KTM 160 ड्यूक बनाम यामाहा MT-15: कीमत
|केटीएम 160 ड्यूक
|.ामाहा MT-15
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|रु.1.85 लाख
|रु.1.70 लाख – रु.1.81 लाख
कीमत की बात करें तो, KTM 160 ड्यूक की कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. MT-15, वैरिएंट के आधार पर, रु.1.70 लाख से रु.1.81 लाख के बीच उपलब्ध है. इस अंतर के कारण KTM की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, हालाँकि कुल मिलाकर दोनों बाइक्स की कीमतें लगभग बराबर ही हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स
- केटीएम आरसी 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.13 - 2.15 लाख
- केटीएम 250 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.39 - 2.41 लाख
- केटीएम 200 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.96 - 2.03 लाख
- केटीएम 390 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.95 लाख
- केटीएम आरसी 390एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.16 - 3.16 लाख
- केटीएम आरसी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.81 - 1.86 लाख
- केटीएम 125 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 लाख
- केटीएम 250 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.42 - 2.47 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.81 - 3.61 लाख
- केटीएम 890 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.5 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर एक्स 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.91 लाख
- केटीएम 890 साहसिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.8 लाख
- केटीएम 85 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.69 लाख
- केटीएम 65 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 लाख
- केटीएम 50 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.75 लाख
- केटीएम 450 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.25 लाख
- केटीएम 390 एंड्यूरो आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.37 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.68 लाख
- केटीएम 350 एक्ससी-एफ छह दिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.96 लाख
- केटीएम 250 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.58 लाख
- केटीएम 250 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.6 लाख
- केटीएम 160 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.85 लाख
- केटीएम 1390 सुपर ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.96 लाख
- केटीएम 1290 सुपर एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.74 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स