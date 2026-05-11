लेक्सस LM 350h भारत में WLTP सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली कार बनी

लेक्सस LM 350h भारत में वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल्स टेस्ट प्रोसीजर (WLTP) मानकों के तहत अनुपालन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली कार बन गई है. यह सर्टिफिकेट ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स को AIS:175 नियमों के अनुसार इस लग्जरी हाइब्रिड एमपीवी और इसके वेरिएंट के लिए दिया गया है.

दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, ARAI के निदेशक रेजी मथाई ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के महाप्रबंधक अभय कुलकर्णी को प्रमाण पत्र सौंपा.

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इसके साथ ही, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर भारत की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है जिसने निर्धारित समय सीमा से पहले आगामी WLTP मानदंडों का स्वेच्छा से पालन किया है. AIS:175 पर आधारित WLTP प्रक्रियाओं का अनुपालन भारत में 1 अप्रैल, 2027 से M1 और M2 कैटेगरी के उन वाहनों के लिए अनिवार्य हो जाएगा जिनका सकल वाहन भार 3,500 किलोग्राम तक है.

भारतीय वाहन वर्गीकरण में, M1 उन यात्री वाहनों को संदर्भित करता है जिनमें चालक के अलावा अधिकतम 8 लोग सवार हो सकते हैं, जबकि M2 में आठ से अधिक लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए यात्री वाहन शामिल हैं.

LM 350h को भारत में लेक्सस की प्रमुख लग्जरी हाइब्रिड एमपीवी के रूप में बेचा जाता है. इसमें 2.5 लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन लगा है जो 190 बीएचपी की ताकत और 240 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है.

WLTP एक्सप्लेंड

WLTP, जिसका पूरा नाम वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल्स टेस्ट प्रोसीजर है, एक विश्व स्तर पर मानकीकृत परीक्षण चक्र है जिसका उपयोग वाहनों की ईंधन दक्षता, उत्सर्जन, ऊर्जा खपत और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज को मापने के लिए किया जाता है.

भारत में, ईंधन दक्षता प्रमाणीकरण के लिए वर्षों से उपयोग किए जा रहे मौजूदा बदलाव भारतीय ड्राइविंग चक्र (MIDC) परीक्षण मानक की जगह अंततः WLTP ले लेगा. MIDC की तुलना में, WLTP कहीं अधिक विस्तृत और यथार्थवादी परीक्षण पद्धति का उपयोग करता है.

नई प्रक्रिया में उच्च क्रूज़िंग गति, तेज़ त्वरण और ब्रेकिंग, बदलती यातायात स्थितियाँ, उपकरण स्तर, वाहन का वज़न और परीक्षण की लंबी अवधि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है. इसी कारण, WLTP के आंकड़े आमतौर पर वास्तविक ड्राइविंग स्थितियों के ज़्यादा करीब माने जाते हैं, जबकि पुरानी प्रक्रियाओं में नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों में माइलेज या रेंज के आंकड़े अक्सर ज़्यादा आशावादी दिखाए जाते थे.

इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों के लिए, WLTP वास्तविक दुनिया में बैटरी की रेंज और ऊर्जा खपत का अधिक सटीक अनुमान भी देता है.

यह परीक्षण प्रोटोकॉल पहले से ही यूरोप सहित कई वैश्विक बाजारों में उपयोग किया जा रहा है और इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में वाहन प्रमाणन मानकों में एकरूपता लाना है.