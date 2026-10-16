नई टेस्ला रोडस्टर में रॉकेट जैसी तकनीक, उड़ने की क्षमता ने खींचा ध्यान
- इसमें स्पेसएक्स (SpaceX) तकनीक पर आधारित गैस थ्रस्टर्स हैं, जो इसे वर्टिकल उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं
- 2028 में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा
- भारत में इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है
टेस्ला ने 2028 में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले एक नया रोडस्टर कॉन्सेप्ट पेश किया है. हालाँकि इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन टेस्ला का दावा है कि नई रोडस्टर 1 सेकंड से भी कम समय में 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. इससे भी बड़ी खबर यह है कि यह कार उड़ सकती है! टेस्ला ने स्पेसएक्स (SpaceX) से 'कंप्रेस्ड एयर थ्रस्टर' तकनीक ली है, जिसकी मदद से यह रोडस्टर कॉन्सेप्ट ज़मीन से ऊपर उठ सकता है और हवा में भी कुछ करतब दिखा सकता है.
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टेस्ला रोडस्टर कॉन्सेप्ट: बाहरी डिज़ाइन
2017 में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल की तुलना में नई रोडस्टर का डिजाइन ज्यादा शार्प है. इसमें फ्लैट बॉडी पैनल, तीखी लाइनें और उभरे हुए डिजाइन दिए गए हैं. साइड से देखने पर यह मिड-इंजन सुपरकार जैसी दिखती है. इसके पिछले हिस्से में ऊंचा टेल डिजाइन, पूरी चौड़ाई में फैली लाइटबार और एक्टिव रियर स्पॉइलर दिया गया है. वेरिएंट के आधार पर, कार के पिछले बंपर में SpaceX के कोल्ड-गैस थ्रस्टर मिलेंगे. कंपनी के दावे के मुताबिक, इनकी मदद से कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार एक सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकती है.
बाहरी हिस्से की अन्य दिलचस्प स्टाइलिंग खूबियों में छिपे हुए हेडलैम्प और बटरफ्लाई दरवाजे शामिल हैं.
टेस्ला रोडस्टर कॉन्सेप्ट: कैबिन
कैबिन का डिज़ाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, जिसमें योक-स्टाइल स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है; इसके अलावा इसमें कोई खास चीज़ नहीं है. कैबिन में स्टैंडर्ड तौर पर दो लोगों के बैठने की जगह है. टेस्ला का कहना है कि रोडस्टर में 'स्टीयर-बाय-वायर' तकनीक की बिल्कुल नई पीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है.
टेस्ला रोडस्टर कॉन्सेप्ट: स्पेसएक्स कोल्ड गैस थ्रस्टर्स और एक्टिव एयरो
टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ, कारों में ऐसी तकनीकें शामिल की जाने लगी हैं जिन्हें अक्सर 'मनोरंजक फीचर्स' (party pieces) कहा जा सकता है. जनरल मोटर्स की हमर EV में 'क्रैब वॉक' फंक्शन है; BYD की यांगवांग U9 का एक्टिव सस्पेंशन कार को छोटी-मोटी रुकावटों को पार करने में मदद करता है, और टेस्ला की बात करें तो, यह हवा में ऊपर उठ (lift-off) सकती है.
टेस्ला का कहना है कि 2028 में जब रोडस्टर का प्रोडक्शन मॉडल आएगा, तो इसके तीन वैरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. पहला है 'रोडस्टर परफॉरमेंस', जिसमें दो लोगों के बैठने की जगह है और इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं - जो कि काफी सामान्य बात है. लेकिन जो बात सामान्य नहीं है, वह है इस गाड़ी में दिया गया 'एक्टिव एयरो' सिस्टम. एडजस्टेबल स्पॉइलर, इसके अलावा, रोडस्टर में गाड़ी के निचले हिस्से (अंडरबॉडी) में इलेक्ट्रिक फैन दिए गए हैं. ये फैन 'डाउनफोर्स' बनाने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसा हमने पहले GMA T50 और मैकमर्ट्री स्पियरलिंग (McMurty Spierling) में देखा था.
रोडस्टर थ्रस्ट (Roadster Thrust) की बात करें, तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं. थ्रस्ट के पिछले बंपर में स्पेसएक्स (SpaceX) से लिए गए 'कोल्ड-एयर थ्रस्टर्स' लगे हैं, जिनकी मदद से यह कार 1 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इन थ्रस्टर्स को चलाने के लिए कार में लगे टैंकों में कंप्रेस्ड एयर (दबाव वाली हवा) भरी होती है, जिसे कार खुद ही दोबारा भर सकती है. थ्रस्ट से भी ऊपर 'रोडस्टर रॉकेट' (Roadster Rocket) है, जिसमें कार के निचले हिस्से में और भी थ्रस्टर्स जोड़े गए हैं. इनकी मदद से कार किसी रॉकेट की तरह जमीन से ऊपर उठ सकती है और हवा में आगे-पीछे या अगल-बगल भी जा सकती है. हालांकि, टेस्ला ने चेतावनी दी है कि यह तकनीक सड़क पर इस्तेमाल के लिए कानूनी रूप से मान्य नहीं है, और 'रोडस्टर रॉकेट' केवल चुनिंदा ग्राहकों को ही, उनके पास भेजे गए आमंत्रण (इनविटेशन) के जरिए उपलब्ध होगा.
टेस्ला रोडस्टर कॉन्सेप्ट: प्रोडक्शन और बुकिंग
टेस्ला का कहना है कि बिल्कुल नई रोडस्टर का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा, हालांकि इस कार के लिए बुकिंग अभी से शुरू हो गई है. भारतीय ग्राहक भी रोडस्टर के लिए बुकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए बुकिंग राशि रु.5 लाख तय की गई है.
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