निसान पिक्सो माइक्रो EV से उठा पर्दा, पिक्सेलेटेड स्टाइलिंग और 259 किमी की रेंज मिली

निसान ने 'पिक्सो' (Pixo) से पर्दा उठाया है, जो खास तौर पर यूरोप के बाज़ार के लिए बनाई गई एक नई इलेक्ट्रिक A-सेगमेंट सिटी कार है. इसका बेस रेनॉ ट्विंगो (Renault Twingo) जैसा ही है, लेकिन इसका डिज़ाइन निसान का अपना अलग अंदाज़ लिए हुए है. पिक्सो को रेनॉ के साथ मिलकर बनाया गया है और इसके डिज़ाइन की ज़िम्मेदारी निसान की थी. इसका प्रोडक्शन स्लोवेनिया में रेनॉ की नोवो मेस्टो (Novo Mesto) फ़ैसिलिटी में किया जाएगा.

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निसान पिक्सो: बाहरी हिस्सा

हालांकि पिक्सो (Pixo) ट्विंगो (Twingo) पर आधारित है, लेकिन निसान ने नई EV को अलग दिखाने के लिए काफी मेहनत की है. इसका डिज़ाइन काफी हद तक चौकोर और पिक्सल से प्रेरित है, जिसमें चपटा अगला हिस्सा, चौकोर हेडलाइट्स (जिनमें 7-शेप की DRLs हैं) और चौड़ा स्टांस है. नीचे की ग्रिल छोटी चौकोर आकृतियों से बनी है, और दाईं ओर एक छोटी सी स्माइली बनी हुई है.

पिक्सो के पिछले हिस्से में एक फ्लैट टेल सेक्शन और चौकोर टेललाइट्स दी गई हैं. इसके अलावा, इसमें एक फ्लैट छत और तेज़ी से ढलान वाली विंडस्क्रीन है. टेललाइट पर एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ पिक्सल मोटिफ भी बना हुआ है. पिक्सो की लंबाई 3,796 मिमी, चौड़ाई 1,790 मिमी और ऊंचाई 1,512 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2,492 मिमी है.

निसान पिक्सो: कैबिन

अंदर की तरफ, Pixo में एक लंबा पैनल और लेयर्ड डैशबोर्ड है, जिसके ऊपरी हिस्से के कोने नुकीले हैं. इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले के साथ-साथ, ज़रूरी फ़ंक्शंस के लिए फिजिकल कंट्रोल और नॉब भी दिए गए हैं. खास बात यह है कि इसमें सेंटर कंसोल नहीं है; इसकी जगह आगे की सीटों के बीच थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है.

इसकी सुविधाओं की लिस्ट में गूगल का बिल्ट-इन सिस्टम, गूगल बिल्ट Gemini AI असिस्टेंट और निसान की कनेक्टेड सर्विसेज़ शामिल हैं. इसका स्टीयरिंग व्हील थ्री-स्पोक, फ्लैट-बॉटम वाला है और इस पर कंट्रोल बटन दिए गए हैं. गियर लीवर स्टीयरिंग व्हील के पीछे कॉलम पर लगा हुआ है.

साइज़ में छोटा होने के बावजूद, Pixo में पिछली सीटों के साथ 356-लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे सीटें फोल्ड करके 1,221 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. इसके स्टैंडर्ड ड्राइवर-असिस्टेंस पैकेज में ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीपिंग असिस्टेंस शामिल हैं, साथ ही इसमें निसान का ई-पेडल सिस्टम भी उपलब्ध है.

निसान पिक्सो: पावरट्रेन और बैटरी

पावरट्रेन और बैटरी पैक के मामले में निसान ने कोई बदलाव नहीं किया है. पिक्सो में ट्विंगो वाले ही पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें 27.5kWh की LFP बैटरी है. WLTP साइकिल के हिसाब से इसकी रेंज 259 km तक बताई गई है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 80.4 bhp की ताकत बनाती है और इसमें 50kW DC रैपिड चार्जिंग स्टैंडर्ड है. निसान का कहना है कि इसे 15 से 80% तक चार्ज होने में 28 मिनट लगते हैं. इस कार में 11kW की बाई-डायरेक्शनल AC चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है.