2026 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स मिड-साइकिल अपडेट के लिए तैयार होती दिख रही है, क्योंकि हाल ही में भारतीय सड़कों पर इसका एक टेस्ट मॉडल देखा गया है, जो ढका हुआ है. कंपनी अपडेटेड बलेनो की भी टैस्टिंग कर रही है, और इसके कुछ ही समय बाद फ्रोंक्स फेसलिफ्ट को भी देखा गया है. 2023 में लॉन्च हुई फ्रोंक्स, कार निर्माता के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक रही है.

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टेस्ट कार को पूरी तरह से ढक दिया गया है, केवल फ्रंट ग्रिल और अलॉय व्हील्स जैसे कुछ हिस्से ही आंशिक रूप से दिखाई दे रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि पीछे के शीशे के कुछ हिस्से जैसे कि आमतौर पर खुले रहने वाले हिस्से भी ढके हुए हैं. हालांकि, कार का पूरा आकार अपरिवर्तित है, इसलिए उम्मीद है कि इसमें केवल अपडेटेड बंपर, एक नई ग्रिल और संभवतः अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स ही होंगे.

स्पाई शॉट्स में अपडेटेड फ्रोंक्स का कैबिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाल ही में देखी गई बलेनो से कुछ संभावित फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है. लेआउट में शायद कोई बदलाव नहीं होगा, हालांकि नए सीट कवर, बेहतर फिनिशिंग और संभवतः एक बड़ी टचस्क्रीन जैसे अपडेट हो सकते हैं. फ्रोंक्स में मारुति के नए मॉडलों में देखे गए फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपग्रेडेड ऑडियो सेटअप आदि.

इंजन में बदलाव की संभावना है. मारुति इस फेसलिफ्ट के साथ अपनी नई Z-सीरीज़ का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन पेश कर सकती है, जिसे हाल ही में स्विफ्ट और डिज़ायर में देखा गया है. यह तीन-सिलेंडर इंजन 80.4 bhp और 112 Nm की ताकत पैदा करता है, जो मौजूदा 1.2-लीटर चार-सिलेंडर K-सीरीज़ इंजन से थोड़ा कम है, जो 88.5 bhp और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दोनों इंजन 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध रहेंगे.

पहले की तरह, फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प लाइनअप का हिस्सा बने रहने की संभावना है. अपडेटेड मॉडल में मारुति के नए मॉडलों की तरह अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक सेटअप भी अपनाया जा सकता है.

मारुति सुजुकी द्वारा इस साल के अंत में फ्रोंक्स का फेसलिफ्ट वैरिएंट लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. लॉन्च होने के बाद, यह ह्यून्दे वेन्यू, किआ सॉनेट, महिंद्रा XUV 3XO और अन्य जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करना जारी रखेगी.