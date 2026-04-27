2026 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 27, 2026
हाइलाइट्स
- बाहरी हिस्से में मामूली बदलाव होने की संभावना है
- अंदरूनी हिस्से के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है
- इसमें नया Z-सीरीज़ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स मिड-साइकिल अपडेट के लिए तैयार होती दिख रही है, क्योंकि हाल ही में भारतीय सड़कों पर इसका एक टेस्ट मॉडल देखा गया है, जो ढका हुआ है. कंपनी अपडेटेड बलेनो की भी टैस्टिंग कर रही है, और इसके कुछ ही समय बाद फ्रोंक्स फेसलिफ्ट को भी देखा गया है. 2023 में लॉन्च हुई फ्रोंक्स, कार निर्माता के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक रही है.
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टेस्ट कार को पूरी तरह से ढक दिया गया है, केवल फ्रंट ग्रिल और अलॉय व्हील्स जैसे कुछ हिस्से ही आंशिक रूप से दिखाई दे रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि पीछे के शीशे के कुछ हिस्से जैसे कि आमतौर पर खुले रहने वाले हिस्से भी ढके हुए हैं. हालांकि, कार का पूरा आकार अपरिवर्तित है, इसलिए उम्मीद है कि इसमें केवल अपडेटेड बंपर, एक नई ग्रिल और संभवतः अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स ही होंगे.
स्पाई शॉट्स में अपडेटेड फ्रोंक्स का कैबिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाल ही में देखी गई बलेनो से कुछ संभावित फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है. लेआउट में शायद कोई बदलाव नहीं होगा, हालांकि नए सीट कवर, बेहतर फिनिशिंग और संभवतः एक बड़ी टचस्क्रीन जैसे अपडेट हो सकते हैं. फ्रोंक्स में मारुति के नए मॉडलों में देखे गए फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपग्रेडेड ऑडियो सेटअप आदि.
इंजन में बदलाव की संभावना है. मारुति इस फेसलिफ्ट के साथ अपनी नई Z-सीरीज़ का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन पेश कर सकती है, जिसे हाल ही में स्विफ्ट और डिज़ायर में देखा गया है. यह तीन-सिलेंडर इंजन 80.4 bhp और 112 Nm की ताकत पैदा करता है, जो मौजूदा 1.2-लीटर चार-सिलेंडर K-सीरीज़ इंजन से थोड़ा कम है, जो 88.5 bhp और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दोनों इंजन 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध रहेंगे.
पहले की तरह, फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प लाइनअप का हिस्सा बने रहने की संभावना है. अपडेटेड मॉडल में मारुति के नए मॉडलों की तरह अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक सेटअप भी अपनाया जा सकता है.
मारुति सुजुकी द्वारा इस साल के अंत में फ्रोंक्स का फेसलिफ्ट वैरिएंट लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. लॉन्च होने के बाद, यह ह्यून्दे वेन्यू, किआ सॉनेट, महिंद्रा XUV 3XO और अन्य जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करना जारी रखेगी.
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लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.8 - 12.94 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.21 - 6.36 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.79 - 8.65 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.16 - 7.94 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.97 - 28.61 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 5.25 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.35 - 7.55 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.32 - 14.45 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 11.52 - 14.48 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.7 - 6.73 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.99 - 9.1 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.03 - 19.66 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.26 - 13.01 लाख
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 14.51 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.26 - 9.31 लाख
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.5 - 19.99 लाख
अपकमिंग कार्स
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 27, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 5, 2026
- जिन्नेसिस जीवी एटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 10, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 15, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- महिंद्रा विजन Tएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- Xiaomi वाययूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 21, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 23, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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