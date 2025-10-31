पत्रिकायूज़्ड कार्स
बजाज ऑटो के अधिग्रहण से KTM की मूल कंपनी का नाम बदलने की संभावना

केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी 19 नवंबर 2025 को अपना नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी करने की तैयारी कर रही है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • पियरर मोबिलिटी एजी का नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी किया जा सकता है
  • बजाज, केटीएम के पूर्ण अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है
  • इस साल की शुरुआत में, बजाज ने केटीएम को दिवालियापन से उबारा था

केटीएम, हुस्कवर्ना और गैसगैस की मूल कंपनी, पियरर मोबिलिटी एजी (पीएमएजी), एक बड़े रीब्रांडिंग अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी करने की योजना है. ऑस्ट्रियाई कंपनी, जो लंबे समय से अपने सबसे लोकप्रिय ब्रांड केटीएम के लिए जानी जाती है, अब भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज के नाम को अपनाने के लिए तैयार है, जैसा कि उसने निवेशकों को बताया. अपने संस्थापक स्टीफन पियरर के नाम वाली कंपनी का नाम बदलकर बजाज कर देना, कंपनी के नाम में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा.

 

यह भी पढ़ें: बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान

2025 KTM 390 Adventure Large

बजाज ऑटो भारत में सिंगल-सिलेंडर केटीएम मोटरसाइकिल बनाती है, जिसमें 390 रेंज भी शामिल है

 

19 नवंबर, 2025 को, पियरर मोबिलिटी एजी की असाधारण आम बैठक होने वाली है और कंपनी का नाम बदलने के लिए औपचारिक मतदान होगा, जो यूरोपीय संघ के नियमों के तहत नियामक अनुमोदन के अधीन है. नाम परिवर्तन तभी संभव होगा जब बजाज ऑटो द्वारा पियरर मोबिलिटी समूह के पूर्ण अधिग्रहण को नियामकों द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जाएगा. पियरर द्वारा पूर्व में नामित पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्य इस्तीफा दे देंगे और उनके स्थान पर नए पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा.

Stephan Pierer

स्टीफन पियरर पिछले तीन दशकों से KTM ब्रांड के निर्माण के लिए जाने जाते हैं. वह जनवरी 2025 में KTM के सीईओ पद से हटेंगे

 

यह ताज़ा घटनाक्रम पियरर मोबिलिटी एजी को 2025 में बजाज ऑटो द्वारा दिवालिया होने के कगार से बचाए जाने के बाद आया है. उस सौदे से पहले, बजाज के पास पीएमएजी में एक सहायक कंपनी के माध्यम से 49.9% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी. मई 2025 में, बजाज ने केटीएम को संकट से बचाया था, और ऑस्ट्रियाई मोटरसाइकिल ब्रांड को फिर से जीवंत करने और उसे संकट से बचाने के लिए लगभग 800 मिलियन यूरो का निवेश किया है. अब, बजाज को पीएमएजी का पूर्ण नियंत्रण लेने की मंज़ूरी मिल गई है, बिना किसी अनिवार्य अधिग्रहण बोली के.

Bajaj Auto edited

बजाज ऑटो भारत का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्यातक है और 2007 से केटीएम के साथ उसकी साझेदारी है

 

बहरहाल, यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी सामने आ रही है, और KTM का भविष्य, जिसमें निर्माण रणनीति, MotoGP और तत्काल भविष्य की रणनीति शामिल है, काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि यह कैसे सामने आती है. बजाज ऑटो के लिए, यह दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक के भारतीय मालिक के रूप में अपनी पहचान बनाने का एक अवसर होगा.

  • Z900RS अब अधिक ताकत बनाता है, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स किट के कारण अधिक स्मार्ट है, तथा चेसिस में बदलाव के कारण बेहतर हैंडलिंग देता है.
    2026 कावासाकी Z900RS को किया पेश
  • टीज की गई मोटरसाइकिल काले रंग में है और इसमें एफ 450 के साथ एक बड़ा जीएस ग्राफिक है.
    EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक
  • अपडेटेड डुकाटी एडवेंचर टूरर अब पहले से 18 किलोग्राम हल्की है और इसमें नया 890 सीसी वी2 इंजन लगा है.
    2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में रु.18.88 लाख में हुई लॉन्च
  • पेटेंट तस्वीरों से पता चलता है कि यह एक परिवार-सेंट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है.
    सिंपल एनर्जी ने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पेटेंट दर्ज कराया
  • भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज को केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की मंजूरी मिल गई है.
    बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान
