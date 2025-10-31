बजाज ऑटो के अधिग्रहण से KTM की मूल कंपनी का नाम बदलने की संभावना
द्वारा कारएंडबाइक टीम
प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025
हाइलाइट्स
- पियरर मोबिलिटी एजी का नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी किया जा सकता है
- बजाज, केटीएम के पूर्ण अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है
- इस साल की शुरुआत में, बजाज ने केटीएम को दिवालियापन से उबारा था
केटीएम, हुस्कवर्ना और गैसगैस की मूल कंपनी, पियरर मोबिलिटी एजी (पीएमएजी), एक बड़े रीब्रांडिंग अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी करने की योजना है. ऑस्ट्रियाई कंपनी, जो लंबे समय से अपने सबसे लोकप्रिय ब्रांड केटीएम के लिए जानी जाती है, अब भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज के नाम को अपनाने के लिए तैयार है, जैसा कि उसने निवेशकों को बताया. अपने संस्थापक स्टीफन पियरर के नाम वाली कंपनी का नाम बदलकर बजाज कर देना, कंपनी के नाम में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा.
यह भी पढ़ें: बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान
बजाज ऑटो भारत में सिंगल-सिलेंडर केटीएम मोटरसाइकिल बनाती है, जिसमें 390 रेंज भी शामिल है
19 नवंबर, 2025 को, पियरर मोबिलिटी एजी की असाधारण आम बैठक होने वाली है और कंपनी का नाम बदलने के लिए औपचारिक मतदान होगा, जो यूरोपीय संघ के नियमों के तहत नियामक अनुमोदन के अधीन है. नाम परिवर्तन तभी संभव होगा जब बजाज ऑटो द्वारा पियरर मोबिलिटी समूह के पूर्ण अधिग्रहण को नियामकों द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जाएगा. पियरर द्वारा पूर्व में नामित पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्य इस्तीफा दे देंगे और उनके स्थान पर नए पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा.
स्टीफन पियरर पिछले तीन दशकों से KTM ब्रांड के निर्माण के लिए जाने जाते हैं. वह जनवरी 2025 में KTM के सीईओ पद से हटेंगे
यह ताज़ा घटनाक्रम पियरर मोबिलिटी एजी को 2025 में बजाज ऑटो द्वारा दिवालिया होने के कगार से बचाए जाने के बाद आया है. उस सौदे से पहले, बजाज के पास पीएमएजी में एक सहायक कंपनी के माध्यम से 49.9% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी. मई 2025 में, बजाज ने केटीएम को संकट से बचाया था, और ऑस्ट्रियाई मोटरसाइकिल ब्रांड को फिर से जीवंत करने और उसे संकट से बचाने के लिए लगभग 800 मिलियन यूरो का निवेश किया है. अब, बजाज को पीएमएजी का पूर्ण नियंत्रण लेने की मंज़ूरी मिल गई है, बिना किसी अनिवार्य अधिग्रहण बोली के.
बजाज ऑटो भारत का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्यातक है और 2007 से केटीएम के साथ उसकी साझेदारी है
बहरहाल, यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी सामने आ रही है, और KTM का भविष्य, जिसमें निर्माण रणनीति, MotoGP और तत्काल भविष्य की रणनीति शामिल है, काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि यह कैसे सामने आती है. बजाज ऑटो के लिए, यह दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक के भारतीय मालिक के रूप में अपनी पहचान बनाने का एक अवसर होगा.
