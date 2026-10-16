फेरारी Luce भारत में 17 अक्टूबर को होगी पेश

फेरारी 17 अक्टूबर 2026 को भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, (Luce) लाएगी. मई 2026 में अपनी ग्लोबल लॉन्चिंग के बाद से ही, ल्यूस को इसकी अनोखी स्टाइलिंग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है; इसका डिज़ाइन फेरारी की पुरानी या मौजूदा कारों से बहुत अलग है. हालाँकि, इसके अंदर वे परफॉरमेंस क्षमताएँ मौजूद हैं जिनकी इस ब्रांड से उम्मीद की जाती है. इसमें क्वाड-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है, जो 1,035 bhp तक की ताकत पैदा करता है.

फेरारी Luce: पावरट्रेन, परफॉरमेंस और बैटरी पैक

Luce चार इलेक्ट्रिक मोटरों पर चलती है - हर पहिये के लिए एक मोटर - जिससे इसे ऑल-व्हील ड्राइव मिलती है. यह सेटअप 1,035 bhp की पीक पावर और 990 Nm का टॉर्क पैदा करता है. फेरारी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार 2.5 सेकंड में और 0 से 200 kmph की रफ्तार 6.8 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 310 kmph है. बेहतरीन परफॉरमेंस पर फोकस होने के बावजूद, लूसे एक भारी कार है, जिसका वजन 2,260 kg है.

इसमें 122 kWh की बैटरी लगी है, और फेरारी का दावा है कि इसकी रेंज 530 km से ज्यादा है. इस इलेक्ट्रिक फेरारी में 800V आर्किटेक्चर दिया गया है और यह 350kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके अलावा, बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के, इसे 400V चार्जर पर 150kW तक की स्पीड से भी चार्ज किया जा सकता है.

फेरारी Lice: बाहरी डिज़ाइन

Luce दिखने में आम फेरारी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बॉडी पर चारों तरफ काला रंग दिया गया है. इसके डिज़ाइन में एयरोडायनामिक एलिमेंट्स को बॉडी में ही शामिल किया गया है, न कि अलग से दिखने वाले अतिरिक्त फीचर्स पर.

सामने की तरफ, डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में एक एयरोडायनामिक विंग लगा है, जबकि बोनट बम्पर की ओर ढलानदार है. आगे के वेंट पर लगे एक्टिव फ्लैप हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इसकी चार दरवाज़ों वाली प्रोफाइल इसकी खासियत है, जिनमें पीछे की ओर खुलने वाले दरवाज़े भी शामिल हैं, जिन्हें बी-पिलर पर दरवाज़े के पैनल में लगे बटनों से खोला जा सकता है.

आगे के दरवाज़ों पर काले रंग के गहरे वेंट दिए गए हैं, जिन पर फेरारी का लोगो भी लगा है। पीछे की तरफ, बूट लिड के ऊपरी हिस्से में एक स्पॉइलर लगा है, और पूरी चौड़ाई में फैले एक काले पैनल के अंदर गोल टेल-लैंप दिए गए हैं. ये गोल लाइटें उन कुछ खास डिज़ाइन तत्वों में से हैं जो पुरानी फेरारी कारों की याद दिलाते हैं.

फेरारी Luce: कैबिन और फीचर्स

Luce फेरारी की पहली ऐसी कार है जिसमें पीछे की बेंच समेत पांच सीटों की पूरी व्यवस्था है. इसका खास इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पीछे के फर्श को एकदम समतल (फ्लैट) बनाता है, जिससे इसके केबिन का लेआउट ब्रांड की मौजूदा स्पोर्ट्स कारों से बिल्कुल अलग हो जाता है.

डैशबोर्ड का डिज़ाइन रेट्रो-मिनिमलिस्ट है. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह तीन पारंपरिक एनालॉग डिस्प्ले जैसा दिखे, जबकि बीच में लगा टचस्क्रीन एक घूमने वाले माउंट पर टिका है. इससे स्क्रीन को ड्राइवर या आगे बैठे यात्री, किसी की भी तरफ घुमाया जा सकता है. अन्य फेरारी कारों के विपरीत, Luce में यात्रियों के लिए अलग से कोई डिस्प्ले नहीं है; इसके बजाय, यहाँ 'Luce' लिखा हुआ है.