GST 2.0: केटीएम 160 ड्यूक, RC 200 और 250 एडवेंचर की कीमतों में रु.20,000 तक की कटौती हुई

नई 160 ड्यूक पर रु.14,000 की छूट दी गई है, जबकि 250 ड्यूक पर रु.18,000 की छूट दी गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 22, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • KTM 250 एडवेंचर की कीमत अब रु.2.40 लाख हो गई है
  • RC 200 की कीमत में रु.18,000 की कटौती की गई है
  • 390 ड्यूक और उससे ऊपर की बाइक्स की कीमतों में बढ़ोतरी होगी

केटीएम इंडिया ने जीएसटी दरों में हालिया बदलाव के बाद अपनी एंट्री-लेवल मोटरसाइकिलों की कीमतों में बदलाव किया है. 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर कर 28% से घटाकर 18% टैक्स दिए जाने के साथ, ड्यूक, आरसी और एडवेंचर रेंज के मॉडल और भी किफायती हो गए हैं. मोटरसाइकिल के आधार पर कीमतों में रु.20,000 तक की कटौती की गई है. आइए बदली हुई कीमतों और पहले की तुलना में अंतर पर एक नज़र डालते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़कर 40% हुआ

MY 24 KTM RC 200

हाल ही में लॉन्च हुई KTM 160 ड्यूक की कीमत पहले रु.1.84 लाख थी. अब इसकी कीमत रु.1.70 लाख हो गई है, यानी रु.14,000 की कटौती. 200 ड्यूक की कीमत भी रु.2.07 लाख से घटकर रु.1.91 लाख हो गई है, यानी रु.16,000 की कटौती. इसी तरह, 250 ड्यूक की कीमत रु.2.30 लाख से बढ़कर रु,2.12 लाख हो गई है, यानी रु.18,000 की कटौती हुई.

मॉडलपुरानी कीमतेंनई कीमतेंकीमत में अंतर
160 ड्यूकरु.1.84 lakhरु.1.70 lakhरु.14,000
200 ड्यूकरु.2.07 lakhरु.1.91 lakhरु.16,000
250 ड्यूकरु.2.30 lakhरु.2.12 lakhरु.18,000
250 एडवेंचररु.2.60 lakhरु.2.40 lakhरु.20,000
RC 200रु.2.33 lakhरु.2.15 lakhरु.18,000

सबसे बड़ी कटौती 250 एडवेंचर पर हुई है, जिसकी कीमत अब रु.2.40 लाख हो गई है, जबकि पहले इसकी कीमत रु.2.60 लाख थी. इस तरह यह रु.20,000 तक सस्ती हो गई है. इसके अलावा, RC 200 की कीमत भी रु.2.33 लाख से घटकर रु.2.15 लाख  हो गई है, यानी रु.18,000 की कटौती हुई.

KTM Duke 160 1

इसके विपरीत, केटीएम की 390 रेंज और उससे ऊपर की मोटरसाइकिलों की कीमतों में बदलाव जीएसटी ढांचे के तहत बढ़ोतरी होगी. ये मोटरसाइकिलें अब 40% के उच्च कर दायरे में आती हैं, जो पहले 31% की प्रभावी दर थी.

 


ऊपर बताई गई सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं और शहर दर शहर अलग-अलग होती हैं

