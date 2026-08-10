केटीएम 160 ड्यूक और RC 160 की कीमतें रु.15,000 तक बढ़ाई गईं
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 10, 2026
हाइलाइट्स
- केटीएम 160 ड्यूक की कीमतें रु.13,000 तक बढ़ाई गईं
- RC 160 की कीमत में रु.15,000 की बढ़ोतरी हुई
- 160 ड्यूक की शुरुआती कीमत अब रु.1.84 लाख (एक्स-शोरूम) है
केटीएम इंडिया ने 160 ड्यूक और RC 160 की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसमें RC 160 की कीमत में सबसे ज़्यादा, यानी रु.15,000 की बढ़ोतरी हुई है. 160 ड्यूक की कीमत में भी वैरिएंट के हिसाब से रु,12,000 से रु,13,000 तक की बढ़ोतरी हुई है. ड्यूक की कीमतों में यह बदलाव लगभग एक साल बाद हुआ है; इससे पहले सितंबर में GST दरों में बदलाव के बाद केटीएम ने कीमतें कम की थीं. 350cc तक के इंजन वाले दो-पहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया था, जिससे कंपनी की छोटी मोटरसाइकिलों की कीमतें कम हो गई थीं.
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केटीएम 160 ड्यूक की कीमत में बढ़ोतरी
160 ड्यूक के स्टैंडर्ड वर्शन की कीमत पहले ₹1.71 लाख थी और अब यह ₹1.84 लाख है, यानी यह ₹13,000 महंगी हो गई है. ज़्यादा फ़ीचर्स वाले TFT वैरिएंट की कीमत ₹1.79 लाख से बढ़कर ₹1.91 लाख हो गई है, जिसमें ₹12,000 की बढ़ोतरी हुई है.
पिछले साल 125 ड्यूक के बंद होने के बाद, 160 ड्यूक, केटीएम की ड्यूक रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल बन गई है. इसमें 164.2cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 9,500rpm पर 18.7 bhp की ताकत और 7,500rpm पर 15.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स है जो पिछले पहिये तक पावर पहुंचाता है.
सबसे महंगे वैरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट के साथ 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है.
|मॉडल
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|बढ़ी हुईं कीमतें
|केटीएम 160 ड्यूक स्टैंडर्ड
|रु,1.71 लाख
|रु.1.84 लाख
|रु.13,000
|केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी
|रु.1.79 लाख
|रु.1.91 लाख
|रु.12,000
|केटीएम आरसी 160
|रु.1.85 लाख
|रु,2.00 लाख
|रु.15,000
सभी कीमतें (एक्स शोरूम) हैं
केटीएम RC 160 की कीमत में बढ़ोतरी
RC 160 की कीमत में रु.15,000 की बढ़ोतरी हुई है. इस साल जनवरी में भारत में रु.1.85 लाख में लॉन्च की गई इस पूरी तरह से फेयर्ड मोटरसाइकिल की कीमत अब रु.2 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.
RC 160 में वही 164.2cc का इंजन लगा है जो 160 ड्यूक में है, जो 18.7 bhp की ताकत और 15.5 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है, और केटीएम का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 118 kmph है.
इस मोटरसाइकिल में हेडलैंप, टेल लैंप और इंडिकेटर्स समेत फुल-LED लाइटिंग और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है.
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं
लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स
- केटीएम आरसी 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.16 लाख
- केटीएम 250 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.14 लाख
- केटीएम 200 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.94 लाख
- केटीएम 390 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.84 लाख
- केटीएम आरसी 390एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.23 लाख
- केटीएम 250 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.42 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.88 लाख
- केटीएम 890 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.5 लाख
- केटीएम 390 एंड्यूरो आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.39 लाख
- केटीएम 1290 सुपर एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.74 लाख
- केटीएम 1390 सुपर ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.96 लाख
- केटीएम आरसी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.85 लाख
- केटीएम 890 साहसिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.8 लाख
- केटीएम 85 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.69 लाख
- केटीएम 65 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 लाख
- केटीएम 50 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.63 लाख
- केटीएम 450 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.25 लाख
- केटीएम 390 ड्यूक आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.45 लाख
- केटीएम 160 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.71 - 1.79 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचर एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचर एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.05 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचर आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.86 लाख
- केटीएम 350 एक्ससी-एफ छह दिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.96 लाख
- केटीएम 250 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.58 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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