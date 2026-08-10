केटीएम 160 ड्यूक और RC 160 की कीमतें रु.15,000 तक बढ़ाई गईं

केटीएम इंडिया ने 160 ड्यूक और RC 160 की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसमें RC 160 की कीमत में सबसे ज़्यादा, यानी रु.15,000 की बढ़ोतरी हुई है. 160 ड्यूक की कीमत में भी वैरिएंट के हिसाब से रु,12,000 से रु,13,000 तक की बढ़ोतरी हुई है. ड्यूक की कीमतों में यह बदलाव लगभग एक साल बाद हुआ है; इससे पहले सितंबर में GST दरों में बदलाव के बाद केटीएम ने कीमतें कम की थीं. 350cc तक के इंजन वाले दो-पहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया था, जिससे कंपनी की छोटी मोटरसाइकिलों की कीमतें कम हो गई थीं.

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केटीएम 160 ड्यूक की कीमत में बढ़ोतरी

160 ड्यूक के स्टैंडर्ड वर्शन की कीमत पहले ₹1.71 लाख थी और अब यह ₹1.84 लाख है, यानी यह ₹13,000 महंगी हो गई है. ज़्यादा फ़ीचर्स वाले TFT वैरिएंट की कीमत ₹1.79 लाख से बढ़कर ₹1.91 लाख हो गई है, जिसमें ₹12,000 की बढ़ोतरी हुई है.

पिछले साल 125 ड्यूक के बंद होने के बाद, 160 ड्यूक, केटीएम की ड्यूक रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल बन गई है. इसमें 164.2cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 9,500rpm पर 18.7 bhp की ताकत और 7,500rpm पर 15.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स है जो पिछले पहिये तक पावर पहुंचाता है.

सबसे महंगे वैरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट के साथ 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है.

मॉडल पुरानी कीमतें नई कीमतें बढ़ी हुईं कीमतें केटीएम 160 ड्यूक स्टैंडर्ड रु,1.71 लाख रु.1.84 लाख रु.13,000 केटीएम 160 ड्यूक टीएफटी रु.1.79 लाख रु.1.91 लाख रु.12,000 केटीएम आरसी 160 रु.1.85 लाख रु,2.00 लाख रु.15,000

सभी कीमतें (एक्स शोरूम) हैं

केटीएम RC 160 की कीमत में बढ़ोतरी

RC 160 की कीमत में रु.15,000 की बढ़ोतरी हुई है. इस साल जनवरी में भारत में रु.1.85 लाख में लॉन्च की गई इस पूरी तरह से फेयर्ड मोटरसाइकिल की कीमत अब रु.2 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

RC 160 में वही 164.2cc का इंजन लगा है जो 160 ड्यूक में है, जो 18.7 bhp की ताकत और 15.5 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है, और केटीएम का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 118 kmph है.

इस मोटरसाइकिल में हेडलैंप, टेल लैंप और इंडिकेटर्स समेत फुल-LED लाइटिंग और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है.

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं