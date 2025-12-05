इंजन बंद होने के खतरे के चलते KTM 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक और 390 एंड्यूरो को वापस बुलाया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 5, 2025
हाइलाइट्स
- KTM 390 मॉडल दुनिया भर से वापस बुलाए गए
- कम गति पर इंजन बंद होने की समस्या के कारण यह रिकॉल किया गया है
- KTM सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के ECU को अपडेट करेगा
केटीएम ने कुछ केटीएम 390 मॉडलों के लिए रिकॉल जारी किया है और 2025-2026 KTM 390 एडवेंचर R, 390 एडवेंचर X, 390 एंड्यूरो R और 390 SMC R मॉडलों के साथ-साथ 2024-2026 KTM 390 ड्यूक मॉडलों के लिए तत्काल सॉफ़्टवेयर अपडेट लागू करेगा. भारत सहित सभी बाज़ारों में इन मॉडलों के लिए यह रिकॉल जारी किया गया है. इनमें से कुछ केटीएम 390 मॉडल इंजन स्टॉल समस्या से प्रभावित हैं. कुछ महीने पहले 2025 KTM 390 एडवेंचर X के रिव्यू के दौरान हमने इस समस्या पर ज़ोर दिया था. आप हमारे वीडियो रिव्यू में भी इस समस्या को उजागर होते हुए देख सकते हैं.
केटीएम के अनुसार, "व्यापक गुणवत्ता परीक्षण से एक ऐसी स्थिति का पता चला है जो दुर्लभ मामलों में, कम आरपीएम पर इंजन के ठप होने का कारण बन सकती है. हालाँकि ऐसे मामले सीमित संख्या में ही देखे गए हैं, केटीएम किसी भी संभावित जोखिम को दूर करने और प्रदर्शन एवं सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है."
केटीएम का कहना है कि सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) को अपडेट किया जाएगा, और इससे "इंजन के रुकने का जोखिम काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से कम गति पर या मंदी के दौरान, साथ ही बेहतर लो-एंड टॉर्क और बढ़ी हुई इंजन स्थिरता के साथ सवारी में भी सुधार होगा."
प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों को पत्र द्वारा सूचना भेजी जाएगी और KTM उनसे अनुरोध कर रहा है कि वे किसी अधिकृत KTM डीलर से संपर्क करके निःशुल्क सॉफ़्टवेयर अपडेट की व्यवस्था करें. यह अपडेट निःशुल्क किया जाएगा और KTM 390 के मालिक KTM वेबसाइट के "सर्विस" सेक्शन में जाकर अपनी मोटरसाइकिलों के प्रभावित होने की पुष्टि कर सकते हैं.
