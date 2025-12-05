पत्रिकायूज़्ड कार्स
इंजन बंद होने के खतरे के चलते KTM 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक और 390 एंड्यूरो को वापस बुलाया

केटीएम 390 मॉडल के लिए रिकॉल की घोषणा इंजन स्टॉल समस्या के समाधान के लिए की गई है, तथा सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों में इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) को निःशुल्क अपडेट किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 5, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • KTM 390 मॉडल दुनिया भर से वापस बुलाए गए
  • कम गति पर इंजन बंद होने की समस्या के कारण यह रिकॉल किया गया है
  • KTM सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के ECU को अपडेट करेगा

केटीएम ने कुछ केटीएम 390 मॉडलों के लिए रिकॉल जारी किया है और 2025-2026 KTM 390 एडवेंचर R, 390 एडवेंचर X, 390 एंड्यूरो R और 390 SMC R मॉडलों के साथ-साथ 2024-2026 KTM 390 ड्यूक मॉडलों के लिए तत्काल सॉफ़्टवेयर अपडेट लागू करेगा. भारत सहित सभी बाज़ारों में इन मॉडलों के लिए यह रिकॉल जारी किया गया है. इनमें से कुछ केटीएम 390 मॉडल इंजन स्टॉल समस्या से प्रभावित हैं. कुछ महीने पहले 2025 KTM 390 एडवेंचर X के रिव्यू के दौरान हमने इस समस्या पर ज़ोर दिया था. आप हमारे वीडियो रिव्यू में भी इस समस्या को उजागर होते हुए देख सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

केटीएम के अनुसार, "व्यापक गुणवत्ता परीक्षण से एक ऐसी स्थिति का पता चला है जो दुर्लभ मामलों में, कम आरपीएम पर इंजन के ठप होने का कारण बन सकती है. हालाँकि ऐसे मामले सीमित संख्या में ही देखे गए हैं, केटीएम किसी भी संभावित जोखिम को दूर करने और प्रदर्शन एवं सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है."

RECALL OF 2024 2026 KTM 390 MODELS UPDATE ENGINE CONTROL UNIT SOFTWARE

केटीएम का कहना है कि सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) को अपडेट किया जाएगा, और इससे "इंजन के रुकने का जोखिम काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से कम गति पर या मंदी के दौरान, साथ ही बेहतर लो-एंड टॉर्क और बढ़ी हुई इंजन स्थिरता के साथ सवारी में भी सुधार होगा."

2025 KTM 390 Adventure Large

प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों को पत्र द्वारा सूचना भेजी जाएगी और KTM उनसे अनुरोध कर रहा है कि वे किसी अधिकृत KTM डीलर से संपर्क करके निःशुल्क सॉफ़्टवेयर अपडेट की व्यवस्था करें. यह अपडेट निःशुल्क किया जाएगा और KTM 390 के मालिक KTM वेबसाइट के "सर्विस" सेक्शन में जाकर अपनी मोटरसाइकिलों के प्रभावित होने की पुष्टि कर सकते हैं.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • पल्सर N160 के नए वैरिएंट की कीमत रु.1.24 लाख है और इसका उद्देश्य सिंगल-पीस सीट के साथ अधिक आराम और व्यावहारिकता देना है.
    बजाज पल्सर N160 का गोल्ड यूएसडी फोर्क और सिंगल सीट वैरिएंट हुआ लॉन्च
  • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, IBW द्वारा अपने आयोजन स्थल और तिथियों की पुष्टि के तुरंत बाद, दो प्रमुख प्रतिभागियों ने इस आयोजन में अपने नए मॉडल प्रदर्शित करने से हाथ खींच लिए.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS और ब्रिक्सटन Storr 500 इंडिया बाइक वीक 2025 में नहीं होंगी पेश
  • डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री पर; कीमत रु.15,000 से शुरू.
    डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध; कीमत रु.15,000 से शुरू
  • यह स्कीम 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगी और केवल नए खरीदारों के लिए उपलब्ध है.
    ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • इंजन बंद होने के खतरे के चलते KTM 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक और 390 एंड्यूरो को वापस बुलाया