BGauss C12 MaxR रु.1.46 लाख में हुआ लॉन्च

इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी BGauss ने C12 MaxR को रु.1.46 लाख में लॉन्च किया है. C12 MaxR कंपनी के WSA प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जिसमें हाई-टेन्साइल माइक्रो-अलॉय स्टील का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसका आर्किटेक्चर 1,50,000 किलोमीटर तक चलने के लिए बनाया गया है. इसके अलावा, इस प्लेटफ़ॉर्म में अलग-अलग तरह की मोटर, बैटरी और व्हील कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

दिखने में, यह स्कूटर अपने छोटे भाई, BGauss C12i Max जैसा ही है, लेकिन इसमें नए डिज़ाइन की हेडलाइट और नई पेंट स्कीम दी गई है. इसमें रेक्टैंगुलर हेडलाइट हाउसिंग के साथ ऑल-LED सेटअप है. नीचे की तरफ, इसमें C12i Max जैसा ही इंडिकेटर सेटअप है. कुल मिलाकर, इसका शेप C12i Max जैसा ही है.



इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 12-इंच के अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें 220mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर CBS भी है. सस्पेंशन का काम हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और फाइव-स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स गैस-इमल्शन रियर सस्पेंशन संभालते हैं. C12 MaxR का ग्राउंड क्लीयरेंस 160mm है और इसकी स्टैंडर्ड पेलोड क्षमता 150kg है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल नोटिफिकेशन्स, राइड और चार्जिंग से जुड़ी जानकारी, यूज़र प्रोफ़ाइल, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और कई डिस्प्ले थीम्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें डिस्टेंस-टू-एम्प्टी, फॉल-सेंस, साइड-स्टैंड और मेन-स्टैंड मोटर कट-ऑफ, सर्विस रिमाइंडर, 'रिमेंबर माई मोड' और 'गाइड माई होम' जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

BGauss के कनेक्टेड इकोसिस्टम के ज़रिए, यह स्कूटर पैरेंटल लॉक, सिक्योरलॉक, चुनने लायक स्पीड मोड, प्रोफ़ाइल सेटिंग, फ़र्मवेयर अपडेट, गाड़ी की हेल्थ चेक, SOS और डिजीलॉकर कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर भी देता है.

इस स्कूटर में IP67 रेटिंग वाली 3.8kWh की LFP बैटरी लगी है. बैटरी के साथ 4.2kW ​​की मोटर दी गई है, जिससे यह 75km/h की टॉप स्पीड तक पहुँच सकता है. कुल मिलाकर, इस स्कूटर की IDC-सर्टिफाइड रेंज 178km है. इसके अलावा, इसमें इको, राइड और स्पोर्ट राइडिंग मोड के साथ-साथ रिवर्स मोड, क्रूज़ कंट्रोल और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फ़ीचर भी मिलते हैं. साथ ही, स्कूटर के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में सुरक्षा और बचाव के 110 फ़ीचर शामिल हैं.

इसके अलावा, ज़्यादा सुविधा के लिए स्कूटर में सीट के नीचे एक बूट (स्टोरेज स्पेस) दिया गया है जिसमें दो हेलमेट रखे जा सकते हैं. सामान रखने की अन्य सुविधाओं में पॉप-आउट अम्ब्रेला होल्डर, डॉक्यूमेंट्स और वॉलेट के लिए लॉक होने वाला कम्पार्टमेंट, मोबाइल फ़ोन और बोतल रखने की जगह, वायरलेस चार्जिंग और सफ़ाई वाले कपड़े के लिए अलग जगह शामिल है.