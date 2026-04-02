वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2026: बीएमडब्ल्यू iX3 ने जीता वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 2, 2026
हाइलाइट्स
- ह्यून्दे आइयोनिक 6 N ने वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार पुरस्कार जीता
- फायरफ्लाई को वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला
- माज़दा 6E/EZ6 ने वर्ल्ड कार डिज़ाइन का खिताब जीता
बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स का आयोजन न्यूयॉर्क में एक भव्य समारोह में किया गया. इसमें कई कैटेगरी में विजेताओं के नाम घोषित किए गए. बीएमडब्ल्यू iX3 ने न सिर्फ वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता, बल्कि वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल 2026 का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. वर्ल्ड कार अवॉर्ड के लिए बीएमडब्ल्यू iX3 से पिछड़ने वाली कारें ह्यून्दे पैलिसेड और निसान लीफ थीं.
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वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार 2026 के खिताब के लिए, एसयूवी ने निसान लीफ और मर्सिडीज-बेंज सीएलए ईवी को पीछे छोड़ दिया, जो भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है. विश्व अर्बन कार ऑफ द ईयर की बात करें तो, चीनी कंपनी NIO के तीसरे ब्रांड फायरफ्लाई ने शीर्ष स्थान हासिल किया. इस कैटेगरी में अन्य दो फाइनलिस्ट ह्यून्दे वेन्यू और शेवरले स्पार्क ईवी/बाओजुन येप प्लस थे.
ह्यून्दे ने भी एक बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि उसकी आइयोनिक 6 एन को वर्ष 2026 की वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार का खिताब मिला. इसने बीएमडब्ल्यू M2 CS और शेवरले कॉर्वेट ई-रे जैसी कुछ बेहतरीन कारों को पीछे छोड़ दिया. वर्ष 2026 के विश्व कार डिजाइन पुरस्कार के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जिसे माज़दा 6E/EZ6 ने जीता. इस इलेक्ट्रिक कार ने वॉल्वो ES90 और किआ PV5 को पछाड़ते हुए निर्णायक मंडल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया.
अंत में, वर्ल्ड लग्जरी कार पुरस्कार के लिए ल्यूसिड ग्रेविटी, वॉल्वो ES90 और कैडिलैक विस्टिक के बीच मुकाबला हुआ और ग्रेविटी ने यह खिताब अपने नाम किया. बीएमडब्ल्यू के प्रमुख ओलिवर जिप्से को फरवरी में ही वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना जा चुका था. वर्ल्ड कार पुरस्कार की जूरी में कार एंड बाइक के एडिटर-इन-चीफ गिरीश करकेरा सहित दुनिया भर के 33 देशों के 98 ऑटोमोबाइल पत्रकार शामिल हैं.
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लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.76 - 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 74.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.01 - 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.04 - 86.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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