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वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2026: बीएमडब्ल्यू iX3 ने जीता वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब

जर्मन कार ब्रांड की इलेक्ट्रिक एसयूवी इस साल की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी, क्योंकि इसने वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल 2026 का खिताब भी जीता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 2, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • ह्यून्दे आइयोनिक 6 N ने वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार पुरस्कार जीता
  • फायरफ्लाई को वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला
  • माज़दा 6E/EZ6 ने वर्ल्ड कार डिज़ाइन का खिताब जीता

बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स का आयोजन न्यूयॉर्क में एक भव्य समारोह में किया गया. इसमें कई कैटेगरी में विजेताओं के नाम घोषित किए गए. बीएमडब्ल्यू iX3 ने न सिर्फ वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता, बल्कि वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल 2026 का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. वर्ल्ड कार अवॉर्ड के लिए बीएमडब्ल्यू iX3 से पिछड़ने वाली कारें ह्यून्दे पैलिसेड और निसान लीफ थीं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में BMW M2 CS रु.1.66 करोड़ में लॉन्च हुई, लिमिटेड मात्रा में होगी बिक्री

Nio Firefly

वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार 2026 के खिताब के लिए, एसयूवी ने निसान लीफ और मर्सिडीज-बेंज सीएलए ईवी को पीछे छोड़ दिया, जो भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है. विश्व अर्बन कार ऑफ द ईयर की बात करें तो, चीनी कंपनी NIO के तीसरे ब्रांड फायरफ्लाई ने शीर्ष स्थान हासिल किया. इस कैटेगरी में अन्य दो फाइनलिस्ट ह्यून्दे वेन्यू और शेवरले स्पार्क ईवी/बाओजुन येप प्लस थे.

Hyundai Ioniq 6 N

ह्यून्दे ने भी एक बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि उसकी आइयोनिक 6 एन को वर्ष 2026 की वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार का खिताब मिला. इसने बीएमडब्ल्यू M2 CS और शेवरले कॉर्वेट ई-रे जैसी कुछ बेहतरीन कारों को पीछे छोड़ दिया. वर्ष 2026 के विश्व कार डिजाइन पुरस्कार के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जिसे माज़दा 6E/EZ6 ने जीता. इस इलेक्ट्रिक कार ने वॉल्वो ES90 और किआ PV5 को पछाड़ते हुए निर्णायक मंडल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया.

All New Lucid Gravity SUV Unveiled At The Los Angeles Auto Show

अंत में, वर्ल्ड लग्जरी कार पुरस्कार के लिए ल्यूसिड ग्रेविटी, वॉल्वो ES90 और कैडिलैक विस्टिक के बीच मुकाबला हुआ और ग्रेविटी ने यह खिताब अपने नाम किया. बीएमडब्ल्यू के प्रमुख ओलिवर जिप्से को फरवरी में ही वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना जा चुका था. वर्ल्ड कार पुरस्कार की जूरी में कार एंड बाइक के एडिटर-इन-चीफ गिरीश करकेरा सहित दुनिया भर के 33 देशों के 98 ऑटोमोबाइल पत्रकार शामिल हैं.

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  • यूज़्ड 2016 रेनो क्विड,
    2016 रेनो क्विड
    RXT 1.0 (O) BS IV | 57,668 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    2025 टाटा पंच
    Pure | 8,029 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    2019 ह्युंडई एक्सेंट
    S | 73,897 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2016 फॉक्सवैगन पोलो,
    2016 फॉक्सवैगन पोलो
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  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार,
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    LX 4 Seater Hard Top | 35,933 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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    ₹ 26,067/माह emi
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  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2024 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Zeta | 30,216 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2021 मारुति सुजुकी सियाज़
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    ₹ 16,163/माह emi
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  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई एक्सेंट,
    2015 ह्युंडई एक्सेंट
    S (O) | 22,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2019 ह्युंडई ग्रैंड आई10
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    ₹ 9,668/माह emi
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  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2022 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 18,260 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 14,035/माह emi
    Spinny

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बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3

बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 40 - 50 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Sep 18, 2026

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