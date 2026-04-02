वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2026: बीएमडब्ल्यू iX3 ने जीता वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब

बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स का आयोजन न्यूयॉर्क में एक भव्य समारोह में किया गया. इसमें कई कैटेगरी में विजेताओं के नाम घोषित किए गए. बीएमडब्ल्यू iX3 ने न सिर्फ वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता, बल्कि वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल 2026 का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. वर्ल्ड कार अवॉर्ड के लिए बीएमडब्ल्यू iX3 से पिछड़ने वाली कारें ह्यून्दे पैलिसेड और निसान लीफ थीं.

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वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार 2026 के खिताब के लिए, एसयूवी ने निसान लीफ और मर्सिडीज-बेंज सीएलए ईवी को पीछे छोड़ दिया, जो भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है. विश्व अर्बन कार ऑफ द ईयर की बात करें तो, चीनी कंपनी NIO के तीसरे ब्रांड फायरफ्लाई ने शीर्ष स्थान हासिल किया. इस कैटेगरी में अन्य दो फाइनलिस्ट ह्यून्दे वेन्यू और शेवरले स्पार्क ईवी/बाओजुन येप प्लस थे.

ह्यून्दे ने भी एक बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि उसकी आइयोनिक 6 एन को वर्ष 2026 की वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार का खिताब मिला. इसने बीएमडब्ल्यू M2 CS और शेवरले कॉर्वेट ई-रे जैसी कुछ बेहतरीन कारों को पीछे छोड़ दिया. वर्ष 2026 के विश्व कार डिजाइन पुरस्कार के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जिसे माज़दा 6E/EZ6 ने जीता. इस इलेक्ट्रिक कार ने वॉल्वो ES90 और किआ PV5 को पछाड़ते हुए निर्णायक मंडल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया.

अंत में, वर्ल्ड लग्जरी कार पुरस्कार के लिए ल्यूसिड ग्रेविटी, वॉल्वो ES90 और कैडिलैक विस्टिक के बीच मुकाबला हुआ और ग्रेविटी ने यह खिताब अपने नाम किया. बीएमडब्ल्यू के प्रमुख ओलिवर जिप्से को फरवरी में ही वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना जा चुका था. वर्ल्ड कार पुरस्कार की जूरी में कार एंड बाइक के एडिटर-इन-चीफ गिरीश करकेरा सहित दुनिया भर के 33 देशों के 98 ऑटोमोबाइल पत्रकार शामिल हैं.