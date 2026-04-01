2026 मर्सिडीज-बेंज GLE फेसलिफ्ट अपडेटेड लुक, नए कैबिन और अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ हुई लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज जीएलई को 2026 के लिए बड़े स्तर पर अपडेट किया गया है, जिसमें स्टाइलिंग में बदलाव, नई तकनीक और मानक के रूप में माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ नए 6 और 8-सिलेंडर इंजन शामिल हैं. फेसलिफ्टेड जीएलई को स्टैंडर्ड एसयूवी, कूपे-एसयूवी और हॉट एएमजी अवतार में पेश किया गया है.

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मर्सिडीज-बेंज जीएलई फेसलिफ्ट: बाहरी स्टाइलिंग में अपडेट

GLE के बाहरी स्टाइल में बदलाव मुख्य रूप से इसके फ्रंट और रियर हिस्से में किए गए हैं. फ्रंट में, GLE को S-क्लास से प्रेरित कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जिनमें ट्विन थ्री-पॉइंट-स्टार लाइट गाइड्स के साथ अधिक गोल डिजिटल LED हेडलैंप और सराउंड लाइटिंग और सेंटर में एक रोशन थ्री-पॉइंट स्टार से सुसज्जित अधिक आकर्षक ग्रिल शामिल हैं. रियर में, GLE को रीडिज़ाइन किए गए टेल लैंप मिलते हैं जिनमें ट्विन थ्री-पॉइंट स्टार लाइट गाइड्स हैं जो टेलगेट की चौड़ाई में फैली एक काली पट्टी से जुड़े हुए हैं. बदला हुआ बंपर और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन कॉस्मेटिक अपडेट को पूरा करते हैं.

जीएलई कूपे में भी कई समान डिजाइन परिवर्तन देखने को मिलते हैं, हालांकि इसमें बूट लिड की पूरी चौड़ाई में फैली काली ट्रिम की कमी है.

मर्सिडीज-बेंज जीएलई फेसलिफ्ट: कैबिन अपडेट

GLE में सबसे बड़ा बदलाव इसकी तकनीक में किया गया है, जिसके तहत सभी वेरिएंट में MBUX सुपरस्क्रीन को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर शामिल किया गया है. इसके लिए डैशबोर्ड को नया रूप दिया गया है, जिसमें सुपरस्क्रीन के ग्लास फेसेड में नए गोलाकार साइड एयर कंडीशनिंग वेंट इंटीग्रेट किए गए हैं और मौजूदा SUV के चार सेंटर वेंट की जगह दो लंबे आयताकार सेंटर वेंट लगाए गए हैं. सुपरस्क्रीन में तीन 12.3 इंच के डिस्प्ले हैं, जिनमें फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है. यह स्क्रीन फ्रंट सीट में लगे वेट सेंसर के साथ मिलकर काम करती है और तभी एक्टिवेट होती है जब गाड़ी फ्रंट सीट पर किसी यात्री का पता लगाती है. MB.OS सिस्टम अब सेंट्रल डिस्प्ले से वीडियो कॉलिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही इसमें इन-कार पेमेंट और बेहतर 3D नेविगेशन डिस्प्ले जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिससे स्क्रीन पर अधिक सटीकता मिलती है.

एक और महत्वपूर्ण बदलाव नए डिज़ाइन के स्टीयरिंग व्हील में हुआ है, जिसमें पिछले यूनिट के टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स की जगह फिजिकल बटन और स्क्रोलर नॉब्स दिए गए हैं. अन्य दिखने में बदलावों में नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम के नए रंग शामिल हैं.

सीटिंग की बात करें तो, GLE अभी भी स्टैंडर्ड तौर पर पांच सीटों वाली कार के रूप में उपलब्ध है, जिसमें तीसरी रो की सीटें जोड़ने का विकल्प भी है. अब खरीदारों के पास दूसरी रो में 60:40 स्प्लिट बेंच सीट का विकल्प है, जिसे पावर से एडजस्ट किया जा सकता है और इसकी लंबाई 100 मिमी तक बढ़ाई जा सकती है और इसे 18 डिग्री तक झुकाया जा सकता है. इस सीट में इलेक्ट्रिक फोल्डिंग फंक्शन भी है जिससे बैकरेस्ट को नीचे मोड़ा जा सकता है और तीसरी रो तक पहुंचने के लिए इसे एक टच से मोड़ा जा सकता है. पैनोरमिक सनरूफ सभी मॉडलों में स्टैंडर्ड है.



मर्सिडीज-बेंज जीएलई फेसलिफ्ट: पावरट्रेन अपडेट

इंजन विकल्पों की बात करें तो, मर्सिडीज का कहना है कि GLE में अब नए 6-सिलेंडर और 8-सिलेंडर इंजन 48V माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ स्टैंडर्ड रूप में उपलब्ध हैं. स्टैंडर्ड मॉडल में सबसे ऊपर नया GLE 580 है, जिसमें नया फ्लैट-प्लेन V8 इंजन लगा है जो 530 bhp की ताकत और 750 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है - पहले यह 510 bhp और 730 Nm था. पेट्रोल GLE 450 में भी नया इन-लाइन 6-सिलेंडर इंजन लगा है जो अब 375 bhp की ताकत और 560 Nm की ताकत पैदा करता है - पहले यह 362 bhp और 500 Nm था.

जीएलई 450ई प्लग-इन हाइब्रिड में एक बड़ा बदलाव आया है - मर्सिडीज-बेंज ने टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर इंजन को नए 6-सिलेंडर इंजन से बदल दिया है. कंपनी का कहना है कि इससे अधिकतम ताकत में 74 बीएचपी से अधिक की वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में इसकी रेंज 100 किमी से अधिक हो गई है.

डीजल इंजन की बात करें तो, नए इन-लाइन 6 डीजल इंजन में सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के लिए एल्यूमीनियम का उपयोग किया गया है, साथ ही F1 से प्रेरित सिलेंडर वॉल लाइनिंग और रीडिजाइन किए गए पिस्टन का भी इस्तेमाल किया गया है. पहले की तरह, खरीदारों को दो ट्यूनिंग विकल्प मिलते हैं: 350d 282 bhp और 650 Nm की अधिकतम ताकत बनाता है, जबकि 450d 362 bhp और 750 Nm की अधिकतम शक्ति पैदा करता है. 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है.

AMG की बात करें तो, GLE को परिचित AMG 53 स्पेसिफिकेशन में पेश किया गया है, लेकिन इसके कैबिन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. AMG मॉडल में अब नया M256 EVO 6-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसमें पिछले इंजन की तुलना में कई कैबिन बदलाव किए गए हैं. अब इसकी अधिकतम ताकत 442 bhp है (जो पहले 429 bhp थी) और टॉर्क 600 Nm है (माइल्ड-हाइब्रिड मॉडल में ओवरबूस्ट के साथ 640 Nm) है. पहले की तरह, AMG GLE 53 में प्लग-इन हाइब्रिड विकल्प भी उपलब्ध है, जिसमें नए इन-लाइन 6-सिलेंडर इंजन को 181 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, जिससे कुल ताकत 577 bhp और टॉर्क 750 Nm हो जाता है (जो पहले 529 bhp) था.

मर्सिडीज-बेंज जीएलई फेसलिफ्ट: सस्पेंशन अपडेट

पहले की तरह, GLE में स्टील स्प्रिंग्स का इस्तेमाल स्टैंडर्ड के तौर पर बरकरार रखा गया है, जबकि खरीदार एयरमैटिक एयर सस्पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं. दोनों ही सेटअप को अपडेट किया गया है, जिससे ड्राइविंग और भी आसान हो जाती है और डैम्पिंग में सुधार होता है. GLE में मर्सिडीज का नया 48-वोल्ट ई-एक्टिव बॉडी कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है, जिसमें एडवांस सेंसर और प्रोसेसिंग सूट है. यह सिस्टम सड़क की स्थितियों का प्रति सेकंड 1000 बार तक एनालाइज़ कर सकता है और बेहतर आराम के लिए प्रत्येक पहिये पर सस्पेंशन को व्यक्तिगत रूप से एडजेस्ट कर सकता है. इस सिस्टम को नई GLS में देखे गए 'क्लाउड-बेस्ड' प्रेडिक्टिव डैम्पिंग सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है, ताकि सड़क की स्थितियों का अनुमान लगाया जा सके और वास्तविक समय में सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजेस्ट किया जा सके.

मर्सिडीज-बेंज जीएलई फेसलिफ्ट: भारत में लॉन्च

नई GLE के आने वाले महीनों में वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, और भविष्य में भारत में भी इसके लॉन्च होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. हम उम्मीद कर सकते हैं कि मर्सिडीज 2027 में कभी भी इस अपडेटेड SUV को भारत में लॉन्च करेगी.