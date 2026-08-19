स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट प्रेस्टीज बनाम मोंटे कार्लो: जाने क्या है अंतर
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 19, 2026
हाइलाइट्स
- ब्लैक एलिमेंट्स और रेड एक्सेंट्स के साथ स्पोर्टी मोंटे कार्लो स्टाइलिंग
- क्रोम डिटेलिंग और डुअल-टोन केबिन के साथ प्रीमियम प्रेस्टीज डिज़ाइन
- दोनों वैरिएंट्स में एक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन
स्कोडा इंडिया ने 2027 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया है. इसकी कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये मौजूदा मॉडल की तरह ही रु.10 लाख से कम से शुरू होंगी. इस नए अपडेट में स्लाविया प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो, दोनों ही वेरिएंट्स में बदलाव किए गए हैं. अगर आप भी इन दोनों में सबसे महंगे वेरिएंट्स के बीच का अंतर जानना चाहते हैं, तो यहाँ 2027 स्लाविया प्रेस्टीज और स्लाविया मोंटे कार्लो वेरिएंट्स की डिटेल्ड तुलना दी गई है.
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स्लाविया प्रेस्टीज बनाम स्लाविया मोंटे कार्लो: बाहरी
सामने से देखने पर, दोनों वैरिएंट का फ़ेशिया लगभग एक जैसा लगता है. हालाँकि, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि प्रेस्टीज वैरिएंट में हॉरिजॉन्टल ग्रिल स्लैट्स पर क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, साथ ही स्लैट्स के बीच में भी क्रोम इंसर्ट्स हैं.
वहीं, मोंटे कार्लो वैरिएंट में वर्टिकल स्लैट्स वाली पूरी तरह से ब्लैक ग्रिल दी गई है, जबकि ग्रिल स्लैट्स के बीच हॉरिजॉन्टल क्रोम इंसर्ट को बरकरार रखा गया है. मोंटे कार्लो की खासियत के मुताबिक, आखिरी दो स्लैट्स में रेड हाइलाइट्स हैं और उनके बीच रेसिंग फ्लैग का एम्बलम लगा है.
दोनों वैरिएंट में बम्पर का डिज़ाइन एक जैसा ही है, बस मोंटे कार्लो में स्पोर्टी लुक के लिए आगे की तरफ़ एक 'फ्रंट स्प्लिटर' जोड़ा गया है. साइड से देखने पर सबसे बड़ा फ़र्क अलॉय व्हील के डिज़ाइन का है. प्रेस्टीज वैरिएंट में डायमंड-कट सिल्वर-फ़िनिश वाले अलॉय व्हील और साथ ही सिल्वर-फ़िनिश वाले ब्रेक कैलिपर मिलते हैं.
इसके मुकाबले, मोंटे कार्लो में प्रेस्टीज वाले डिज़ाइन के ही ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स मिलते हैं. हालांकि, इसमें रेड-हाइलाइटेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं. एक और खास बात इसके स्पोर्टी साइड स्कर्ट्स हैं. साथ ही, फ्रंट फेंडर पर एक खास बैज भी लगा है.
पीछे की तरफ़ दो बड़े फ़र्क हैं। मोंटे कार्लो के टेलगेट के बाएं कोने पर काले रंग में 'स्लाविया' लिखा है, जबकि दाएं कोने पर काले और लाल रंग में '1.5 TSI मोंटे कार्लो' का बैज लगा है.
इसके अलावा, मोंटे कार्लो के टेलगेट पर एक फिक्स्ड और हल्का स्पॉइलर लगा है. पीछे के बंपर पर एक डिफ्यूज़र भी दिया गया है.
प्रेस्टीज वैरिएंट में पीछे की तरफ़ कम बदलाव किए गए हैं. इसके टेलगेट के बाएं कोने पर 'स्लाविया' की बैजिंग तो है, लेकिन इसमें रियर स्पॉइलर और डिफ्यूज़र नहीं दिया गया है.
स्लाविया प्रेस्टीज बनाम स्लाविया मोंटे कार्लो: कैबिन
अंदर की तरफ, प्रेस्टीज में डुअल-टोन बेज और ब्लैक कैबिन दिया गया है, जबकि डैशबोर्ड पर ब्रश किए हुए एल्युमीनियम की फिनिश है. इसके अलावा, ब्रेक और एक्सेलेरेटर पैडल पर अलग तरह की फिनिश दी गई है.
वहीं, मोंटे कार्लो में डैशबोर्ड पर रेड एक्सेंट के साथ पूरी तरह से ब्लैक केबिन मिलता है. सीटों पर भी रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक फ़िनिश दी गई है. इसके अलावा, प्रेस्टीज वैरिएंट के डार्क फ़िनिश के उलट, इसमें ब्रेक और एक्सेलेरेटर पैडल पर क्रोम फ़िनिश मिलती है.
स्लाविया प्रेस्टीज बनाम स्लाविया मोंटे कार्लो: पावरट्रेन
इंजन के ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इसमें 1.0 TSI और 1.5 TSI पेट्रोल इंजन ही दिए गए हैं. 1.0 TSI इंजन 115hp की ताकत और 178Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि 1.5 TSI इंजन 150hp की ताकत और 250Nm का टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DSG और एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल है; यह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक, 1.0 TSI में पहले से मौजूद 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह लेगा.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
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- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
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- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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