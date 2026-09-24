टाटा एरिस कल होगी लॉन्च, जानें क्या है उम्मीद?

टाटा टिगोर लगभग एक दशक से भारतीय बाज़ार में है. अब, ‘टिगोर’ नाम की जगह टाटा ‘एरिस’ (Aeris) लेने वाली है. उम्मीद है कि एरिस उसी प्लेटफ़ॉर्म पर बनी होगी जिस पर टिगोर बनी थी, लेकिन इसके बाहरी और अंदरूनी हिस्से में बड़े बदलाव किए गए हैं. इस सब-कॉम्पैक्ट सेडान को कल लॉन्च किया जाएगा, और यहाँ बताया गया है कि आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं.

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टाटा एरिस: बाहरी हिस्सा

कंपनी की ओर से जारी टीज़र और कई स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि Aeris का लुक बिल्कुल नया होगा और यह टिगोर के डिज़ाइन से अलग होगी. हालांकि इसका आकार-प्रकार (सिलुएट) वैसा ही है, लेकिन इसके बाहरी हिस्से में कई बदलाव किए गए हैं.

इसके आगे की तरफ नया LED हेडलाइट सेटअप मिलेगा, साथ ही बंपर के कोनों पर फॉग लाइट्स भी लगी होंगी. इसके अलावा, बंपर का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और इसमें एयर कर्टन्स दिए गए हैं, जो सामने से हवा खींचकर ब्रेक्स की तरफ भेजते हैं.

उम्मीद है कि हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर-बेस्ड ऑल-LED सेटअप होगा. हेडलाइट्स के चारों ओर पतली LED DRLs होंगी. इसमें दोनों तरफ की हेडलाइट्स को जोड़ने वाली मोटी काली पट्टी भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर, सामने का डिज़ाइन सिंपल लेकिन शार्प होगा.

साइड से डिज़ाइन के ज़्यादातर वैसा ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसका आकार टाटा टिगोर जैसा ही है. हालाँकि, इसमें अलॉय व्हील का नया डिज़ाइन होगा.

गाड़ी के पिछले हिस्से को नए टेललाइट्स के साथ पूरी तरह से नया लुक दिया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ़ फैली हुई LED स्ट्रिप होगी. टेललाइट सेटअप पूरी तरह से LED होगा और इसमें इंडिकेटर्स भी शामिल होंगे. बूट लिड पर एक हल्का स्पॉइलर दिया जाएगा, जिससे गाड़ी का पिछला हिस्सा ज़्यादा शार्प दिखेगा.

टाटा एरिस का कैबिन

टाटा ने एक नए टीज़र में कैबिन की झलक भी दिखाई है. कैबिन का लुक काफ़ी सिंपल और सटल है और इसमें बेज कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि AC वेंट्स, AC कंट्रोल्स, स्टीयरिंग व्हील और इंफोटेनमेंट सिस्टम को डार्क ग्रे/ब्लैक फ़िनिश दिया गया है.

टीज़र से पता चलता है कि इसमें 360-डिग्री कैमरे के साथ 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा. सुरक्षा के लिए, एरिस में डैशकैम भी दिया जाएगा.

एयर कंडीशनिंग के लिए फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं, जिन्हें नॉब की मदद से एडजस्ट किया जा सकता है.

स्टीयरिंग व्हील पर कॉल और ऑडियो कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं. साथ ही, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे, जो ब्रांड की कॉम्पैक्ट सेडान रेंज में पहली बार देखने को मिलेगा.

सेंटर कंसोल में गियर लीवर को हटाकर उसकी जगह गियर नॉब लगाया गया है. इसके साथ ही, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड और USB टाइप-C पोर्ट भी दिए गए हैं.

पावरट्रेन की जानकारी

उम्मीद है कि टाटा एरिस में टाटा टिगोर वाले ही पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड थ्री-सिलेंडर इंजन, जिसे मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है. यही इंजन सीएनजी वैरिएंट्स में भी मिलता है. हालांकि, एरिस में टाटा पंच सीएनजी वाली डुअल-सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है.