टाटा एरिस के 8 ऐसे फ़ीचर्स जो सेगमेंट में पहली बार किये जा रहे हैं पेश

लगभग एक महीने तक टीज़र दिखाने के बाद, टाटा मोटर्स ने आखिरकार लंबे समय से चल रही टिगोर के सक्सेसर के तौर पर एरिस (Aeris) को लॉन्च कर दिया है. यह सब-4-मीटर सेडान होंडा अमेज़, मारुति सुज़ुकी डिज़ायर और ह्यून्दे ऑरा जैसी पहले से मौजूद कारों को टक्कर देगी, लेकिन टाटा इसे कई ऐसे खास फीचर्स के साथ अलग पहचान देना चाहती है जो इसके कॉम्पिटिटर्स में नहीं मिलते. आइये, एरिस में मिलने वाले उन नौ फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं.

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1. AMT के साथ सीएनजी

एरिस इस सेगमेंट की इकलौती कार है जिसमें CNG पावरट्रेन के साथ AMT गियरबॉक्स मिलता है. इसके CNG सेटअप में दो टैंक लगे हैं, जिनकी कुल क्षमता 70 लीटर है. हालांकि CNG-AMT वेरिएंट्स की कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन CNG-मैनुअल वेरिएंट्स की शुरुआती कीमत रु.6.29 लाख है.

2. 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

एरिस में इस सेगमेंट का सबसे बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. होंडा अमेज़ में 8-इंच का यूनिट मिलता है, जबकि मारुति सुजुकी डिज़ायर और ह्यून्दे ऑरा में क्रमशः 9-इंच और 8-इंच की स्क्रीन मिलती हैं. यह क्रिएटिव ट्रिम से मिलना शुरू होता है.

3. वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

एरिस इस सेगमेंट की पहली कार है जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं. यह फ़ीचर सबसे महंगे 'अकम्प्लिश्ड' ट्रिम में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.8.19 लाख (एक्स-शोरूम) है.

एरिस इस सेगमेंट की पहली कार है जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। यह फ़ीचर टॉप-स्पेक 'अकम्प्लिश्ड' ट्रिम में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.8.19 लाख (एक्स-शोरूम) है.

4. ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

एरिस में दोनों ORVMs के लिए 'ब्लाइंड व्यू मॉनिटर' फ़ीचर मिलता है, जिससे यह इस सेगमेंट की पहली कार बन जाती है जिसमें दोनों तरफ़ यह फ़ीचर दिया गया है. होंडा अमेज़ में भी ऐसा ही फ़ीचर मिलता है, लेकिन वह सिर्फ़ दाईं ओर के व्यू के लिए होता है. एरिस में यह फ़ीचर 'क्रिएटिव' ट्रिम से मिलना शुरू हो जाता है.

5. डैशकैम रिकॉर्डर

एरिस में एक कैबिन डैशकैम रिकॉर्डर मिलता है, जो कार के आगे, पीछे, बाईं और दाईं ओर के नज़ारों को रिकॉर्ड कर सकता है. यह सबसे महंगे 'अकम्प्लिश्ड' ट्रिम में उपलब्ध है.

6. लेदरेट सीटें

इस सेगमेंट का एक और खास फ़ीचर लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, साथ ही इसमें सॉफ्ट-टच फ़िनिश वाला लेदरेट आर्मरेस्ट भी मिलता है. यह 'अकम्प्लिश्ड' ट्रिम में उपलब्ध है.

7. इन्फिनिटी LED कनेक्टेड टेललैम्प्स

एरिस में कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलते हैं, जिन्हें टाटा 'इन्फिनिटी LED कनेक्टेड टेललैंप्स' कहता है. ये क्रिएटिव ट्रिम से मिलने लगते हैं और इनकी शुरुआती कीमत रु.7.49 लाख है.

8. डिजिटल फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

टाटा, एरिस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को 'आइलैंड' क्लस्टर कहता है, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले को इंफोटेनमेंट स्क्रीन से अलग रखा गया है. 5-इंच का डिजिटल क्लस्टर एंट्री-लेवल स्मार्ट ट्रिम से ही मिलता है, जिसकी कीमत रु.5.29 लाख से शुरू होती है.

9. डुअल स्मार्टफ़ोन डेक

आखिर में, एरिस के सेंटर कंसोल पर डुअल स्मार्टफोन डेक मिलता है. इसका एक हिस्सा फोन होल्डर का काम करता है, जबकि दूसरे हिस्से में वायरलेस चार्जिंग पैड लगा है. यह सबसे महंगे 'अकम्पिल्शड' ट्रिम में उपलब्ध है.

टाटा एरिस के अलग-अलग वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमतें: