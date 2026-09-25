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टाटा एरिस के वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 25, 2026, 05:56 PM
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टाटा एरिस के वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी
हाइलाइट्स
  • कीमतें ₹5.29 लाख से शुरू होती हैं
  • सीएनजी वैरिएंट की कीमत ₹6.29 लाख से शुरू होती है
  • सीएनजी कुछ खास वैरिएंट्स के साथ उपलब्ध है

टाटा मोटर्स ने टाटा एरिस को ₹5.29 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस कीमत पर इसका मुकाबला मारुति सुजुकी डिज़ायर, ह्यून्दे ऑरा और होंडा अमेज़ जैसी कारों से है. एरिस में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं और यह 5 वेरिएंट्स स्मार्ट, प्योर, प्योर+, क्रिएटिव और अक्म्प्लिश्ड में उपलब्ध है. यह सेडान सीएनजी पावरट्रेन के साथ भी आती है, जिसकी कीमत पेट्रोल मॉडल के मुकाबले लगभग ₹1 लाख ज़्यादा है. आइए जानते हैं कि हर वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: टाटा एरिस रु. 5.29 लाख में हुई लॉन्च, टिगोर की लेगी जगह

Tata Aeris

टाटा एरिस: स्मार्ट

कीमत: ₹5.29 लाख

  • स्पोर्टलक्स स्टीयरिंग व्हील
  • डुअल-टोन इंटीरियर
  • 5-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • 14-इंच स्टील व्हील
  • छह एयरबैग
  • हेलो लाइटबार के साथ कनेक्टेड टेललैंप
  • टिल्ट स्टीयरिंग
  • रियर सीट हेडरेस्ट
  • सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर

टाटा एरिस: प्योर

(स्मार्ट के अलावा) कीमत: ₹6.14 लाख

  • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल
  • 2 स्पीकर
  • हाइट -एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
  • इन-बिल्ट ब्लूटूथ ऑडियो के साथ 5-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • चारों पावर विंडो
  • डे/नाइट IRVM
  • बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल
  • टर्न इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM
  • स्पीड-सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक
  • ZipFast AC 15W चार्जर
  • रियर डिफॉगर
  • फ्लिप की के साथ सेंट्रल लॉकिंग
  • फॉलो-मी-होम हेडलैंप
tata Aeris 12

टाटा एयरोस: प्योर+

प्योर के अलावा कीमत: ₹6.74 लाख

  • 8-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • 4 स्पीकर
  • HD रिवर्स पार्किंग कैमरा
  • वायरलेस ऐप्पल कारप्ले
  • वायरलेस एंड्राइड ऑटो
  • दो Type-C 65W चार्जिंग पोर्ट
  • रियर AC वेंट
  • क्रूज कंट्रोल
  • 15-इंच व्हील
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
  • को-ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर
  • स्टोरेज के साथ फैब्रिक-टच फ्रंट आर्मरेस्ट

टाटा एरिस: क्रिएटिव

प्योर+ के अलावा कीमत: ₹7.49 लाख

  • 360-डिग्री SVS HD कैमरा, कई 3D/2D व्यू के साथ
  • सिग्नेचर LED हेडलैंप और DRLs
  • इनफिनिटी LED कनेक्टेड टेललैंप
  • फुली ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल (FATC)
  • रेन-सेंसिंग वाइपर
  • ऑटो हेडलैंप
  • 15-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील
  • 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • वन-टच-डाउन ड्राइवर साइड विंडो
  • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर
  • पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट (PEPS)
  • ऑटो-फोल्ड ORVM
  • क्रोम डोर हैंडल
  • कूल्ड ग्लवबॉक्स
Tata Aeris 2

टाटा एरिस: अकम्प्लिश्ड

क्रिएटिव के अलावा कीमत: ₹8.19 लाख

  • 35+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ iRA कनेक्टिविटी
  • LuxTouch लेदरेट सीटें
  • AeroLux वेंटिलेटेड लेदरेट सीटें
  • डैशकैम रिकॉर्डर (DVR)
  • वायरलेस चार्जर के साथ डुअल स्मार्टफोन डेक
  • LED फॉग लैंप
  • रियर Type-C 65W चार्जिंग पोर्ट
  • डुअल-टोन रूफ

टाटा एरिस: पावरट्रेन

Tata Aeris 11

इस सेडान में वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो ट्विन-सिलेंडर सीएनजी ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध होगा. दिलचस्प बात यह है कि एरिस सीएनजी सभी वैरिएंट्स में उपलब्ध है – जिसमें पूरी तरह से फ़ीचर्स से लैस 'अकम्प्लिश्ड' वैरिएंट भी शामिल है – बस एक (Smart) वैरिएंट को छोड़कर.

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