टाटा एरिस के वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी

टाटा मोटर्स ने टाटा एरिस को ₹5.29 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस कीमत पर इसका मुकाबला मारुति सुजुकी डिज़ायर, ह्यून्दे ऑरा और होंडा अमेज़ जैसी कारों से है. एरिस में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं और यह 5 वेरिएंट्स स्मार्ट, प्योर, प्योर+, क्रिएटिव और अक्म्प्लिश्ड में उपलब्ध है. यह सेडान सीएनजी पावरट्रेन के साथ भी आती है, जिसकी कीमत पेट्रोल मॉडल के मुकाबले लगभग ₹1 लाख ज़्यादा है. आइए जानते हैं कि हर वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं.

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टाटा एरिस: स्मार्ट

कीमत: ₹5.29 लाख

स्पोर्टलक्स स्टीयरिंग व्हील

डुअल-टोन इंटीरियर

5-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

14-इंच स्टील व्हील

छह एयरबैग

हेलो लाइटबार के साथ कनेक्टेड टेललैंप

टिल्ट स्टीयरिंग

रियर सीट हेडरेस्ट

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर

टाटा एरिस: प्योर

(स्मार्ट के अलावा) कीमत: ₹6.14 लाख

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

2 स्पीकर

हाइट -एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

इन-बिल्ट ब्लूटूथ ऑडियो के साथ 5-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

चारों पावर विंडो

डे/नाइट IRVM

बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल

टर्न इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM

स्पीड-सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक

ZipFast AC 15W चार्जर

रियर डिफॉगर

फ्लिप की के साथ सेंट्रल लॉकिंग

फॉलो-मी-होम हेडलैंप

टाटा एयरोस: प्योर+

प्योर के अलावा कीमत: ₹6.74 लाख

8-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम

4 स्पीकर

HD रिवर्स पार्किंग कैमरा

वायरलेस ऐप्पल कारप्ले

वायरलेस एंड्राइड ऑटो

दो Type-C 65W चार्जिंग पोर्ट

रियर AC वेंट

क्रूज कंट्रोल

15-इंच व्हील

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

को-ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर

स्टोरेज के साथ फैब्रिक-टच फ्रंट आर्मरेस्ट

टाटा एरिस: क्रिएटिव

प्योर+ के अलावा कीमत: ₹7.49 लाख

360-डिग्री SVS HD कैमरा, कई 3D/2D व्यू के साथ

सिग्नेचर LED हेडलैंप और DRLs

इनफिनिटी LED कनेक्टेड टेललैंप

फुली ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल (FATC)

रेन-सेंसिंग वाइपर

ऑटो हेडलैंप

15-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील

10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम

वन-टच-डाउन ड्राइवर साइड विंडो

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट (PEPS)

ऑटो-फोल्ड ORVM

क्रोम डोर हैंडल

कूल्ड ग्लवबॉक्स

टाटा एरिस: अकम्प्लिश्ड

क्रिएटिव के अलावा कीमत: ₹8.19 लाख

35+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ iRA कनेक्टिविटी

LuxTouch लेदरेट सीटें

AeroLux वेंटिलेटेड लेदरेट सीटें

डैशकैम रिकॉर्डर (DVR)

वायरलेस चार्जर के साथ डुअल स्मार्टफोन डेक

LED फॉग लैंप

रियर Type-C 65W चार्जिंग पोर्ट

डुअल-टोन रूफ

टाटा एरिस: पावरट्रेन

इस सेडान में वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो ट्विन-सिलेंडर सीएनजी ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध होगा. दिलचस्प बात यह है कि एरिस सीएनजी सभी वैरिएंट्स में उपलब्ध है – जिसमें पूरी तरह से फ़ीचर्स से लैस 'अकम्प्लिश्ड' वैरिएंट भी शामिल है – बस एक (Smart) वैरिएंट को छोड़कर.