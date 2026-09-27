रेनो डस्टर हाइब्रिड भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी
- इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है.
- यह 158 bhp और 172 Nm टॉर्क बनाता है.
- कुल रेंज 1,000 km होने का दावा किया गया है.
रेनो 17 अक्टूबर को भारत में डस्टर का हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'E-Tech 160' नाम का यह हाइब्रिड मॉडल डस्टर लाइन-अप में तीसरा इंजन विकल्प होगा और मौजूदा 1.0-लीटर व 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ शामिल होगा.
इस हाइब्रिड सिस्टम में 1.8-लीटर GDI पेट्रोल इंजन को 1.4 kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है, जिससे कुल मिलाकर 158 bhp और 172 Nm मिलता है. इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि डस्टर हाइब्रिड की कुल रेंज 1,000 km है.
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रेनो की मानें तो रोज़ाना शहर में इस्तेमाल के दौरान, डस्टर हाइब्रिड 80 प्रतिशत समय तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. कंपनी के अनुसार, इससे सिर्फ़ पेट्रोल इंजन (ICE) पर चलने वाली कार की तुलना में ईंधन की खपत 40 प्रतिशत तक कम हो जाती है. लॉन्च होने के बाद, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और टोयोटा UC हाइराइडर जैसी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कारों से होगा.
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